Выль ар кызэз переработкае сётыны луэ
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Шоркарысь Космонавтъёслэн парказы басьтыны кутскизы Выль ар кызъёсты но пужымъёсты — та сярысь ивортон сётэ жуг-жагез утялтон понна кыл кутӥсь улос оператор.
Та луонлыкез адямиос санэ басьтыны кутскизы ни — юнме жуг-жаг пӧлы куштытозь, вож «дыдыос», оло, эшшо пайда вайыны быгатозы, пе. Зэмен но, люкаськем кызъёсты-пужымъёсты комбайн пыр поттыны но та паркысь ик дендропарке сётыны чакламын.
Бен, ужрадэз радъясьёс кӧня ке куронъёс пукто: писпуослэн ныдзы 10 сантиметрлэсь зӧк медаз луы, бордысьтызы шудонъёсты-мишураосты утялтоно.
Элина Кумачёва
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