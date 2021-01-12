Выль ар кызэз переработкае сётыны луэ

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 12 января, 2021 17:00
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Шоркарысь Космонавтъёслэн парказы басьтыны кутскизы Выль ар кызъёсты но пужымъёсты — та сярысь ивортон сётэ жуг-жагез утялтон понна кыл кутӥсь улос оператор.

Та луонлыкез адямиос санэ басьтыны кутскизы ни — юнме жуг-жаг пӧлы куштытозь, вож «дыдыос», оло, эшшо пайда вайыны быгатозы, пе. Зэмен но, люкаськем кызъёсты-пужымъёсты комбайн пыр поттыны но та паркысь ик дендропарке сётыны чакламын.

Бен, ужрадэз радъясьёс кӧня ке куронъёс пукто: писпуослэн ныдзы 10 сантиметрлэсь зӧк медаз луы, бордысьтызы шудонъёсты-мишураосты утялтоно.

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 12 января, 2021 17:00
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