Вунонтэм нунал
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Биграгуртын (Дизьмино) усьтӥськиз культурая юрт. Со пуктэмын «Культура» нацпроект чотын 18,8 миллион манет тыр.
Кылем арын мартэ биграгуртъёс вазиськизы вал Президентлэн приёмнояз, гуртазы выль клуб пуктыны курыса. Со дырысен пуктӥськонлэсь мынэмзэ чакласа возиз Президентлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров. Соин клубез усьтонын видеоконференция амалэн вераськиз солэн воштӥсез Алексей Кузьмицкий. Биграгуртъёсты ӟечкыланы вуылӥзы Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов, культурая министр Владимир Соловьёв. Выль сценалэсь макем юн луэмзэ эскеризы, калыклы задор мылкыд кузьмазы «Айкай» театрысь артистъёс. Озьы культурая юртлэн усьтӥськемез гуртоос понна вунонтэм кылиз.
УД
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