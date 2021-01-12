Вуж оскон, выль кенер

Дэбес ёросын вань туж аспӧртэмлыко гурт — Смольники. Сое 19-тӥ дауре кылдытӥзы ӟуч староверъёс. Али ке но соос утё асьсэлэсь лулчеберетсэс но осконзэс.

Али Смольники историяя но этнографияя музей лыдъяське. Отын вань асьсэлэн шайвылзы но. Отчы, гуртысьтызы сяна, пӧртэм ёросъёсысь староверъёсты но ватыны вайыло. Туэ вань гуртоосын ӵош мылкыд каризы шайвылзэс кенераны. Со понна пыриськизы «Милям кичӧлтонмы» конкурсэ.

Сюрногурт муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез Анжелика Афанасьева верамъя, люканы чакламын ог 345 сюрс манет. Юрттӥсько гуртоос но, муниципал кылдытэт но, спонсоръёс но.

Виктория Коробова