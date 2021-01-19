Вочаксы удмурт кенакъёс

Выль ар азьын Дэри ёросысь Ожмос-Пурга гуртэ вуылӥмы. Пумиськонлэн мугез туж шумпотымон вал — гуртоос пукон корка усьтӥзы, корка пырон карыны нырысь ик ӧтизы милемыз, «удмурт дуннеосты».

Удмурт коркалы лул пыӵатӥзы гуртысь «Пурга куараос» ансамбле ветлӥсь кышноос Зинаида Мартынова, Елена Баранова, Мария Давкова, Галина Байкова, Валентина Акилова, Раиса Колпакова но кивалтӥсьсы, клубын ужась Ирина Дородова, юрттӥськизы мукет гуртоос но.

— Концертъёсын быдэс шаертӥмы ветлӥськом, кытчы ке мынӥськом ке, милемыз гурысь али гинэ поттэм пӧсь перепечен-табанен куноято. Нош милям газ кыскемын ини бере, гуръёсмы ӧвӧл ни. Соин туж потэ вал гур пуктэммы, кемалась та интыез асьмелы куриськом вал ини, но документъёсын сюлмаськонъёс кылдӥзы. Но туэ поселенилэн выль кивалтӥсез Виктория Варламова милемыз кылӥз, туж юрттӥськиз.

2020-тӥ ар кышноос понна тунсыко вал. Гужемзэ гуртоос дорын куноязы «Африканские сердца» группаысь барабанэн шудӥсьёс. Ожмос-пургаос артистъёсты удмурт сямъя табанен-перепечен куноятӥзы, сьӧд мунчое нуллӥзы. Куноослы сокем яраз, кенакъёслэсь кырӟамзэс видеое гожтӥзы. Нош сентябре «Пурга куараосы» ветлӥсьёс Анапаын шутэтскизы. Отын «Живи у моря» программа улсын удмурт культураен, сям-йылолъёсын тодматӥзы.





Шутэтскыса кышноос лэсьтӥськон уж борды басьтӥськизы. Кӧня ке толэзь куспын пукон корказэс вуттӥзы. Юртлэн огпал борддорез копак пась вылэм ини. Кенакъёс, картъёссылэсь юалляськыса, раствор лэсьтӥзы, асьсэос ик кирпич тыризы, штукатурить каризы, буязы — чебер но вольыт пӧрмиз. Жи! карыса ужась кышноос шоры куд-ог воргоронъёс синъёссэс питыръяса учкизы ке но, гур пуктыны юрттӥзы. Нош корка липыны коньдон бичазы, туэ гуртсылэсь нуналзэ пусйыкузы. Корказы пӧсь табань-перепечлэн зыныз мед лӧсъяськоз шуыса, пуэн юрттӥськиз Куӵосысь «Лид» хозяйствозы — гуртысь тросэз отын ужало. Машина пуэз гуртоос дэмен 2 час куспын вандӥзы, люказы.

Озьы суаськем котельной тодмантэм воштӥськиз: шуныт, югыт коркалы пӧрмиз. Гуртысь нылкышноос татчы доразы сямен лыкто, пыдкуксэс гинэ но вошто: тапочкиоссы радэн пуктылэмын. Корка шорын ик гур пуктэмын. Со котыре корка пырон карыны люкаськизы гурт поселениын ужасьёс но ми, газетчиос. Нош ӵуказеяз тыро ӝӧк сьӧры пуксиллям та коркаез тупатъяны ваньмыз юрттӥсьёс.

Ожмос-пурга кенакъёс кунооссэс выль гуразы пыжем табань-перепечен кырӟаса утялтӥзы. Синмаським соослы — ваньзы вашкала удмурт дэремъёсын быдэскемын, пыдъёсазы — кутъёс. Дэремъёсмы вашкалаесь: дэра басмалэсь, вочак (быдэсак) киын вуремын ай, дӥсьёссэс возьматыса, верало кенакъёс.

— Дэремелы, оло, 150 ар ни, со анаелы анаезлэсь кылемын ай, — вера огез кырӟась Зинаида Мартынова. — Нош кутъёсты ӵыжы-выжыосылэсь шедьтӥ, сузяй-миськи, вылесь кадь луизы. Жаляса нуллӥсько соосты. Та айшетэ гинэ современной, 2 сюрс манетэн. Но уксёме ӧй жаля, на память кылёз ук.

Корка пушсэс но кышноос вашкала арбериосын тырмытӥзы. Музей сэрегзы ялан паськыталоз, оско гуртоос. Татчы вашкалаеныз тодматскыны лыктылозы мукет ёросъёсысь но адямиос. Нялтас вераса, гуртэ вуылэммы бере ик вотэс бамъёсамы ожмос-пургаос сярысь туспуктэмъёсын пичияк ивор поттӥмы вал. Гуртоос доры куное лыктыны куриськыса жингыръясьёс трос вал, пе.

Ангелина Снигирёва

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