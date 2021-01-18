Вордӥськем нуналлы кузьым — газет!

Вордӥськем нуналлы ӟеч, номырин ӵошатонтэм кузьым луэ удмурт газет, шуэ Дэри ёросысь Ожмос гуртысь лыдӟисьмы Татьяна Бушкова. Соин сэрен со аслаз апайёсызлы «Удмурт дунне» газет кузьмаз.

Дэри ёросысь Ожмосысь Т. Бушкова

быдэс улонзэ газетмес лыдӟе

Туспуктӥз Маским Егоров

Ожмос гурт Ижлы матын, оло, соин но со туж ӝог ӟучомиз. Нуналысь нуналэ отын анай кыл шергес но шергес чузъяське. Но гуртын удмуртлыкез возён сярысь туж сюлмаське мыло-кыдо кышномурт — Татьяна Бушкова. Со ӵем гинэ «Удмурт дунне» газетлэн редакцияз пыралля. Шуэ:

— «Удмурт дунне» газетэз улытозям лыдӟисько. Нырысь газетэз анае басьтылэ вал, берло — ачим. Тани 33 ар улӥсько ни Ожмосын, весяк гожтӥськисько. Со мынам ческыт сиёнэ.

Нош туэ Татьяна 3 апайёссэ газетлы гожтӥськытӥз на. Мар апайёссэ гинэ, вань эшъёссэ но! Уго Йӧскалык прессалэн юртэныз ялэм «Гожтӥськыты газетлы!» конкурсэ пыриськыса, эшшо одӥг мыло-кыдо кышномуртэн Александра Вахрушеваен ӵош со гуртысьтызы 28 адямиез «Удмурт дуннелы» гожтӥз.

— Бадӟым апаелы, Нэля Мишкиналы, 23-тӥ ноябре

75 арес тырмиз. Мар кузьмано? Дӥськут кулэ ӧвӧл ни. Мон доры вуэ ке, весь газетме лыдӟе. Малпасько: кузьмало ай талы газет. Мед лыдӟоз. Ижын улэ бере, газетлы ачиз редакцие шумпотыса ветлоз. Мынам 3 сузэръёсы но 1 братэ. 2-ез сузэръёсы Ожмосын ик уло, лыдӟем газетме асьсэлы кутыло вал. Братэ, Антон Туктарев, улэ Пичи Пурга ёросысь Брангуртын. Туж-туж лыдӟиськись. Вань газет-журналъёсме солы нуисько.

Вань улонме Ожмосысь магазинын ужай. Прилавок сьӧрын но удмурт дэремен сылӥмы. Мон Ожмосын «Ӟардон» коллективен кивалтӥсько. Толэз келян яке мукет праздникъёс дыръя, нылъёсты чортыса, чаляк гинэ кырӟанмес дасяськомы вал. Милям ваньмыз одӥг азьын: магазин, контора, сцена, стадион. Прилавок сьӧрысь потыса, сцена вылэ тубиськом, собере удмурт дэремен ик куасэн бызьылӥськом, бӧрысь нош прилавок сьӧры султӥськом. Сыӵе шулдыр улӥськомы вал.

«Ӟардон» коллектив али но концертъёсын ветлылэ. Кытчы гинэ уд чорты, ансамбльысь нылъёс котьку дасесь: дэремъёссы вуремын, кырӟанъёссы йыразы! Дырын-дырын, баянзэ поттыса, соослы аккомпанировать каре гуртозы, Удмуртиысь калык артист Геннадий Бекманов!

Кырӟам сяна, Татьяна Бушкова Ожмосысь школаын дышетскись пиналъёсын ӵош «Таволга» ансамбльын эктэ. Озьы ик библиотекае ветлэ, Ижысь одӥг концертэз но уг кельты. «Удмурт дуннеез» лыдӟе, удмурт радиоез кылзэ бере, вань иворъёсты тодэ!

Нош шутэтскон нуналъёсы бадӟым коркаез нылпи куараен тырме, арнялы быдэ аслаз семьяеныз бертылэ нылыз. Внучкаезлы 3 арес ни, песянаез солы удмурт кылэз пыӵатыны турттэ.

Татьяна Бушковалэн улонэз пӧзе! Тани алигес со Ожмосэ «Удмурт дунне» газетын ужасьёсты ӧтчаз, лыдӟисьёсын пумиськон ортчытӥз.

Мария Векшина