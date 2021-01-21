Визьлы ветлэ калыке

Тодэмды потэ-а, малы укно дурын канфет возёно? Нош кыӵе кузьым кузьмалляло вал пересьёсмы? Кыӵе карт нянен сюдэ, нош кыӵеез — тышен? Та но трос мукет паймымон юанъёслы валэктон сётыны быгатэ «Лудорвай» музей-заповедникысь наукая ужась Светлана ДАНИЛОВА. Шаерысьтымы инбам улысь музейын со усьтӥськемез дырысен ужа ни. Тыршемез пусъемын Кун Кенешлэн но Правительстволэн Данъян грамотаосынызы.

О. Данилова

Туспуктӥз Максим Егоров

— Светлана Николаевна, тӥ, школаез йылпумъякуды ик, умой тодӥськоды вал ни, дыр, музейын ужалоды шуыса?

— Удмурт кун университетысь удмурт филологияя факультетэ дышетскыны пырыкум, зэмзэ но, тодӥсько ни вал, дышетӥсь уг луы шуыса. Йӧскалык музейысь этнографияя ёзэн кивалтӥсь Серафима Лебедева школаме йылпумъямелэсь азьло ик лӧпкытъяз: ойдо, пе, дорамы ужаны. Со Кияса ёросысь Уддядие туж ӵем вуылэ вал — эшъяськылӥз киужлы усточи Мазитова сузэр-апайёсын. Пӧлысьтызы одӥгез — Зинаида Артанова — мынам ӵужанае. Серафима Христофоровна трос куноосты вайылэ вал. Кылсярысь, лымшор удмуртъёс сярысь кино гуртамы лэсьтӥзы эстонъёс. Одӥг пол гинэ ӧз вуылэ Венгриысь тодосчиос. Бон мон пӧлазы ӧй мерскылы — возьдаськись на вал соку. Но мар куро — пичи-пичи юрттӥськылӥ.

Мазитова сузэр-апайёс одӥг нунал но ог-огзы доры ветлытэк ӧз кельтылэ. Мон соосын пукыны дотово яратӥсько вал! Пичи дырзэс, анай-атайзэс тодазы вайылӥзы, ас нылпиоссылэн кытын мар ужамзы сярысь вераллязы…

Ми семьяямы 6 пинал будӥм, садике малы ке ӧм ветлэ. Мамаен-папаен ӵукна ик колхозэ ужаны кошкылӥзы, гур ӝуаса кыльылӥз. Кудзы ке Мазитоваос утиськыны вуо вал ни. Милямез ӵужанаймы сузэр-апайёс пӧлысь тужгес гань-ганез вал. Дорамы лыктыса, соку ик утчаськыны ӧдъя вал, кытын пась пӧзьёс, пыдвылъёс вань — кышъяськыны-керттӥськыны кутскылӥз. Нош Зоя Алексеевна — киужъёсыныз уката тодмоез — ачиз но пичи пинал кадь луылӥз, милемын шудылӥз.

Пичи дыр

Солэн аслаз пиналъёсыз ӧй вал. Утиськыкуз ноку киуж борды ӧз кутскылы. Но трос ужаз дораз: куиськиз но, вуриськиз но. Кушем нимыз ик «вуриськись» вал. Уддяди школаысь удмурт кылъя дышетӥсь Светлана Викторовна Макарова нылпиосын ӵош лыдъяллям-эскериллям, Зоя Алексеевналэн кӧня киужъёсыз калык пӧлы кылемын. Соос, пе, Уддядиысь котькуд коркан вань, тросаз — кыкен-куинен но.

Со пересьёслэн визьзылы туж паймисько: тазэ кышетэз соку-соку сомында манетэн басьтӥ вал, шуозы. Нош созэ, пе, сыӵе юондыръя сыӵе адями кузьмаз. Сандыказы возиськись котькуд чыры-пырылэсь но историзэ тодо. Удмуртъёс котьку кузьмаськылӥзы. Кузьым лэсьтылӥзы малпаськыса — ӝажы вылын со юнме тузонӟыса медаз кылльы, нуллыны, гурт котырын кутыны мед яралоз — ӵушкон, пыдвыл, кышет… Озьы Зоя Алексеевналэн киужъёсыз синпельлы кылемын бере, туж оскисько: со арбериосыз адямиос киязы куто ке, одно ӟечен тодазы ваё ӵыжы-выжыме.

— Озьыен, киужен, вашкалаеныз тунсыкъяськонды пичиысен ик шӧдӥськыны кутскиз ни?

— Куиськыны быгатӥсько ни вал, школаын дышетскыкум ик. Угось Зоя Алексеевналы юрттӥськыны ӵем ветлылӥ. Кытӥ ке верамъёссэ кылзылӥ, нош кытӥ ке умме усьыны кутскылӥ. Куиськыны юрттылӥ тазьы: со пужы пуктэ, мон станоклэсь пузэ ӝуткасько. Пуэз ӝуткан — куиськонын самой капчиез но огпормаез уж. Нырулыны ӧдъясько ке, Зоя апай юри исаськыса вушйылэ на вал. Мон — со сьӧры.

Ӵужанайёсылы луыса ик керттӥськыны но, чильпаськыны но дыши. Но вашкала арбериослэсь дунзэс берлогес валаны кутски. Кылсярысь, школаын дышетскыкум, малы ке ноку бугыръяськеме ӧй вал ӵужанаелэн сандыказ. Бугыръяськысал ке, одно синйылтысал, дыр, уксётӥрлыксэ. Трос нылпи будэтэмез понна медалез вал, сое но со отчы вурӟем. Табере со уксётӥрлык мон киын — киям кутыкум, котьку буре вайисько ӵужанайме!

Ӵужанаеныз, ӵужатаеныз но ӵужапайёсыныз (С. Данилова самой пичиез)

— Директорды тӥледыз музейлэн «подпольной» ки­валтӥсез шуэ…

— Ачим та сярысь нырысьсэ кылӥсько! Но, зэмзэ но, татысь ужлэсь радлыксэ ӟеч тодӥсько ни кадь потэ. Йӧскалык музейын ужаны кутски 1996-тӥ арын. «Лудорвай» солэн филиалэныз лыдъяськиз на. Нош куке со 2002-тӥ арын нимаз луиз, мыным отчы кариськыны ӵектӥзы.

Музей-заповедникын мон самой вашкалаез ужась, шуыны луэ. Нырысь аръёсаз ми трос кузя ӧй вал на, соин ик экскурсоводъёс но, научной ужасьёс но вал — ваньмы барангы но мерттылӥм, кубиста но октылӥм. Телефонъёс ӧй вал бере, экскурсие малпамтэ шорысь вуылӥзы. Адӟиськом ини: гурезь йылэ автобус дугдӥз. Ма карод, вуэм калык пумитэ бызьыса потӥськод: бигер колошаен, спортивной штаниен, кышеттэ но воштыса уд вуиськы…

«Лудорвайын» удмурт сюан ортче

Али 50 адями пала ужаськом ни. Ужмес туж валаса радъя кивалтӥсьмы Татьяна Геннадьевна Шкляева. Ачиз но туж шаплы, мыло-кыдо. Туристъёслы тунсыко мед луоз шуыса, ужамы выль но выль амалъёсты кутӥськом. Кылем ар куспын дорамы 35 сюрс туристъёс вуылӥзы. Но азьло аръёсын ӵошатыса, со ӧжыт ай — коронавирусэн сэрен 2 толэзьзэ пытсаськыса улӥм. Ужмы куспамы люкылэмын. Кылсярысь, мон туннэ экскурсия ортчытонъя дежурной ке, мукет уж борды уг басьтӥськиськы ни. Бон трос туристъёс лыктозы шуыса тодӥськом ке, ӵукнаосы ваньмы дэмен перепечдур лэсьтӥськом — тол каникулъёс дыръя котькуд нунал озьы вал.

Айшон — тусызъя

Бадӟым куноос дорамы вуо ке, экскурсия ортчытон мон вылэгес усе — мукетъёсыныз ӵошатыса, дӥсьтонэ но, удмуртъёс сярысь тодонэ но тросгес, лэся. Собере, мон понна вань туристъёс огкадесь пото: коть кивалтӥсьёс, коть Москваысь яке кунгож сьӧрысь вуэмъёс мед луозы — уг куалектӥськы. Уггес яратӥськы ӟуч кылэз валасьтэмъёсты. Алигес, кылсярысь, вуылӥз Китайысь 2 мурт. Мон верасько: таиз гур, таиз мудор. Соос уг но учко — оло тунсыко соослы, оло ӧвӧл. Бордазы переводчиксы — ӟучысь англие берыктэ. Но пӧлысьтызы огез англи кылэз но уг тоды вылэм, солы эшшо китае берыкто на. Озьы «сӧриськем телефон» пыр мар соослы вуэ на — валантэм. Шоккетыны-серекъяны но дыр уг кыльы ни.

Уг яратӥськы экскурсиез огшоры нуыны: учке паллян пала, табере бур пала — соиз со, таиз та… Шоккетыса-серекъяса мылкыд капчигес луэ. Собере, ми возьматыны кулэ ук, удмуртъёс куно пумитаны туж быгато шуыса: мылкыдзы но капчи, ӝӧк вылзы но тыр!

— Эшшо удмурт семьяын, пе, нылкышноос кивалто — «Вечерний Ургант» передачаез лэсьтӥсьёс, дорады ветлыса, тае шӧдӥллям.

— Ма, озьы ӧвӧл шат? Удмурт семьяен тодматыку, мурт адямиез вераны туж ик умой ӧвӧл — аслэсьтымзэ верасько. 96 аресъем песянаймы вань на — бордамы улэ. Со командир. Ачиз ужаны уг быгаты ни ке но, шуоз: туннэ таӵе праздник — тазьы кароно, ӵуказе сыӵе нунал — озьы лэсьтоно. Кылзӥськисько. Адӟымтэ дыръяз, конешно, ачимъя карисько. Нош картэ монэ командир шуэ!

Берло дыре удмуртъёс сярысь материалъёс лэсьтыны ӵем вуыло федерал каналъ­ёсысь журналистъёс — шумпотоно талы.

Шуиськом: удмурт кышномуртлэн интыез — кышнопалан. Но со кышнопалан но вуттӥськоз, мукет ужез но вормоз. Жаляса верано, асьмемыз возьматыны дӥсьтонмы уггес тырмы, озьы быгатэммес но ум быгатӥське шуиськом.

Мон ачим но, университетын дышетскыкум, туж востэм вал ай. Но аръёсы люкаськемъя, тодон-валанэ будэмъя мукетгес луыны кутски. Аслым ӵемысь шуисько: быгатод, лэсьтод! Ӟуч сямен туж зол акцентэн вераськисько. Но экскурсиос ортчытыкум, куно пумитакум, талэсь нокыӵе уг кариськиськы — удмурт сямез возьматӥсько ук! Но ӟуч сямен интервью сётыны туж уг яратӥськы.

— Музее туристъёслэн кыкетӥзэ но лыктэмзы мед потоз шуыса, тӥледлы ялан маке но выльзэ, тунсыкозэ верано луэ.

— Тодон-валанмес будэтон понна ми ӵемысь потаськом экспедициосы. Толалтэзэ шергес ветлӥськом бере, перелӟисько кадь потӥсько аслым. Кельше пумиськылыны-кенешыны сям-йылолъёсты утисьёсын. Мон лымшор удмуртъёсъя материалъёс люкасько — ваньмаз ик ёросъёсын тодмоосы вань ини. Юанэ кылдэ ке, куддыр жингыртӥсько гинэ но.

Куно возьма

Язычникъёс возисько на Уддяди палъёсам. Но вашкала сям-йылолъёс уката утисько Татарстанысь Варклед-Бӧдья гуртын. Отысь вӧсясьёсын эшъяським, шуыны луэ ни. Музейысьтымы куаламес но усьтыны соос ветлӥзы. Но азьло ик алӥзы: ми лыктом, вӧсялом, но мар вераськом — эн юалляське, пе. Кытчы пырод, соглаш кариським. Мон доразы ик сылӥ: шыпыр-шыпыр маке веразы — номырзэ ӧй вала, «остэ,

Инмаре» гинэ зол-зол шуылӥзы. Соос ик веразы: куалан, пе, котыръяськыны яра бур пал пельпумтӥ гинэ. Кылсярысь, тыбыр сьӧрысьтыды маке басьтоно ке, берытске шунды бергамъя. Нош гуртлэсь, выжылэсь шудзэ басьтэмды уг поты ке, куалась тылэз котыртыса потыны уг яра: кудпалтӥз пырид, сопалтӥз ик потоно.

Тодам таӵе учыр: одӥг пол дорамы лыктӥзы быдэс Россиысь туристъёс — шальтыр-шальтыр пиосмуртъёс. Пӧлысьтызы одӥгез вукоямы пыриз гинэ — берлань потӥз. Вылӥе ӧз тубы. Ӧй быгаты, шуэ, пушказ пыри гинэ, йырсиосы пежыр ӝутскизы — отысь лулъёс (дух) сюдэмын ӧвӧл. Ми, валамон, паймим: кыӵе лулъёс? Собере, отын пызез но, ю-нянез но вань — мар кулэ на лулъёслы. Йӧлын, пе, пазялэ. Мон озьы ик кари. Али уг тодӥськы, сютэмесь-а соос, ӧвӧл-а — дорамы йӧспӧртэм туристъёс ӧз ни ай вуылэ. Но кожылӥз Алнашысь семья. Веразы: вуко Чем-Куюкын сылыку ай, отын атаймы кулӥз вал — кӧысьтыз изэз пилиськыса лобӟем но сое паньгатэм. Эшшо, пе, та вукоын ик бырыны шедемын пичи ныл. Вуколэн вылӥысьтыз тылобурдо карез адӟем вылэм но со доры тубем. Нош со дыре вукоез лэзиллям…

Мон оскисько: коркакузёос но, мунчокузёос но вань — соосын вераськисько. Медаз кышкатъялэ шуыса, пӧраськисько ке, ӝӧк пуме салам понӥсько, укно азям канфет возисько. Пересьёсмы таӵеослы туж оскылӥзы, юнме шорысь потэмын ӧвӧл, дыр, ук таӵе сямъёс. Тани Вожодыр ортчиз — школаын бадӟым классъёсын дышетскыкумы, та вакытэ туж тунаськиськом вал. Но тунаськонэз мон шудонэн гинэ ӵошатӥсько. Нош туно-пелёос вань шуыса, туж оскисько. Мынам аслам ӵужатае, Пётр Павлович Артанов, тыл кылэз тодэ вал. Со тылпуэз кысыны быгатылӥз, сутскыны сюрем бервылъ­ёсты йӧнатылӥз. Дораз калык пелляськыны ветлылӥз. Монэ но йӧнатӥз: олокызьы вылам быректӥсь шыдэз кисьтыны шедьтӥ. Маке сипыртыса, 3 нунал куспын бурмытӥз. Жаль, тодэмзэ нокинлы вераса ӧз кельты — шуак пневмонилэсь кулӥз.

Жаляса верано, музейын ужаны кутскеме бере троссэ кылэм-адӟемъёсме гожтытэк кельтылӥ — уг вунэты, кожалляй. Но визьлы оскон ӧвӧл вылэм. Табере визьмаськи ни, бадӟым тетрадь кутӥ. Отчы чисто пусйылӥсько: тазэ вераз анае, Кияса ёросысь Уддяди гуртысь Ида Зоя (мамаме гуртын озьы шуо), Уддяди гуртамы ик вань туж визьмо, котьмае тодӥсь Генко кырсимы (Геннадий Николаевич Тукаев) — солэн но верамъёсыз гожтэмын. Кемалась ӧвӧл телефон пыр вераським Можга ёросысь Выль Бия гуртысь Галина Константиноваен. Вераськонъямы со шуиз: нылмуртлы, пе, аслэсьтыз бадӟымгес муртлы бызёно, угось пересь карт нянен сюдоз, нош пиналэз — тышен. Тетрадям таӵе визьмо веранъёсты но табере гожъясько.

— Валай ни: семьяяды матриархат.

— Семья, пе, юн луэ, куке кышноен карт одӥг кылын верасько. Удмурт сямен вераськиськом. Ма, мон аслэсьтым малпанъёсме ӟуч кылын верано луысал ке, соослэн пуштроссы-мурдалазы воксё лазег кыльысалыз кадь потэ.

Викторе котыр ласянь зарни. Одӥг пол пӧзьтэм шыдэз ик 3 нунал но сиыны быгатоз, собере одӥг нунал палатэк барангы пӧзьто, ӵуказеяз — паласа. Та понна но уз уродъяськы. Ма, воксё озьы ик ӧвӧл бон, но со порма луыса кошкылэ. Угось мон пӧраськыны уг яратӥськы, лучше пу пильылыны пото. Яке «сталинской скалэ» котырын бергало — лудорвайёс кечез озьы шуо. Нырысь пайми ке пайми озьы верамзылы. Валэктӥзы: Сталин вакытэ, пе, скал возем понна вытъёсты будэтӥзы, соин ик тросэз адямиос кеч вордыны кутскылӥзы.

Кузпалы быдтэмын УдГУ-ысь физико-математической факультетэз, городэз шунтэ: ТЭЦ-ысь лабораториын ужа — нуналлы быдэ Иже ветлэ. Улӥськом Лудорвайын. Картэлэн анаез выжыезъя татысь — ӟеч нылъёс, пе, кытын вордскемын, отысь ик кенер улэ усё. Таӵе веранэз тодаз вайиз вал Вавожысь одӥгез песянай. Озьыен, картэлэн анаез ӟеч кен вылэм. Нош мон — ӧвӧл, Уддядие ик усьыны ӧй вормы бере.

Дэри ёросысь Лудорвай гуртын 9-тӥ Мае

Картэлэн анаез — удмурт. Улӥськом тупаса, одӥг кыл шедьтыса. Солы луыса пиналъёсыным декретын кема ик ӧй пукылы, одӥг нунал но больничное ӧй пота. Со быдӟа арлыдаз но ассэ чакла, тэк

пукемез уг поты. Керт­тӥськыны шугъяське ик ни, но весь уж курыса ёртэ. Вуж керттэм кофтаосме кесяны сётӥсько — ганяк кариське.

Нылмы но пимы школае ветло на — 15 но 13 арес. Удмурт кылын верасько. Ӟуч вазьыкузы, мон соосты воксё «уг кылӥськы». Нош кызьы мукет сямен? Пиналъёс, мумызылэн дэрем сӧзул бордаз кутскыса ветлыкузы, анай кылзэс тодо на, нош садике, школае мыно ке, ӟучомо. Та понна воспитательёсты но, дышетӥсьёсты но янгыш кареме уг поты. Лудорвайын ик, кылсярысь, вань армян но, бигер но, ӟуч но пиналъёс. Соин ик удмурт визьнодасьёс но ӟуч вераськоно луо. Но анай-атайёслы кин люкетэ? Асьмеос ӧм сюлмаське ке кылмес, культурамес утён сярысь, соку кин?

— Озьыен, тӥ туж шумпотӥськоды, удмурт вирен вордӥськиды шуыса?

— Данъяськисько! Удмурт кышно котьку ӵуказе нуналзэ малпаса улэ. Нош ик анаймес верало на. 1990-тӥ аръёсы вал со: сокугес гинэ бызи, лапас улын утялтӥськисько. Син шорам йӧтӥз бадӟым сумка. Маин меда со тырмытэмын? Спичкаен! Запаслы басьтэмын вылэм. Пудо мурт гид азбаре уг пыры, шуо. Мон но пызь, сакыр басьтӥсько ке — мешокен, кеньыр 5 килограммлэсь ӧжытгес медаз луы. Удмурт сям со! Удмурт семьяын пи будэ ке, анай-атаез сое яна поттыны музъем дасяны кутско ни. Та сям маин меда урод? Удмурт калык туж сабырлы, ужтэк со ноку уз улы.

Элина Кумачёва