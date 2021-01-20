Взнос тырид — басьты больничной

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Валэктон сётэ Социальной страхованиея фондлэн Удмурт ёзысьтыз СМИ-осын кусып возёнъя группалэн кивалтӥсез Татьяна Скутина:

Кӧня ке ар талэсь азьло индивидуальной предприниматель (ИП) кариськи, йырси ӵышкисько. Азьланяз нылпи вайыны чакласько. Соин ик тодэме потэ, нимаз ужбергатӥсьёслы кызьы тыриське нуны витем но ваем понна пособие? Мон тодэмъя, индивидуальной предпринимательёслы со уг сётӥськы. Кыкетӥ юанэ: нылпиен 1,5 аресозь пукыку, яра-а ИП-лы обязательной взносъёсты тырытэк? Наталья К. Пичи Пурга черкогурт

— ИП-ос тыро асьсэ понна гинэ взносъёсты: Пенсиосъя, Медицинаын страхованиея фондъёсы. Таоссэ соос одно ик сётыны кулэ. Нош больничнойёс, декретнойёс социальной страхованиен герӟаськемын, та понна взносъёсты ужбергатӥсь

тырыны быгатэ ас мылкыд каремезъя. Шуом, кышномурт Социальной страхованиея фондэ взносъёс ӧз тыры ке, висьыны усиз я декретэ потӥз ке, солы нокыӵе выплатаос уз луэ. Нуны витем но ваем понна пособие (декретной) но уз сётӥськы.

Но мукет ужпум, ужбергатонэн вырись нылкышно социальной взносъёсты ас мылкыд каремезъя тыриз ке. Та учырын солы нуны витем но ваем понна пособие висъяськоз. Кылсярысь, декретэ дасяськись кышномурт социальной взноссэ тыриз ке (солэн быдэс арлы быдӟалаез ог 4 сюрс манет) — декретной басьтоз 57 сюрс манет котыр: таизлэсь быдӟалазэ лыдъяло, ичизэ тупатэм уждун (МРОТ) вылэ пыкъяськыса. Нялтас вераса, та взносэз пытсаны луэ люкетэн-люкетэн.

Но лыдэ басьтэ: декретной пособиез туэ басьтон понна та взносэз тыроно вал ортчем 2020-тӥ арын, нош 2022-тӥ арын басьтон понна — туэ ар ӵоже. Со понна вазиськоно

Социальной страхованиея фондэ яке многофункциональной центре. Та ужез лэсьтыны луоз, дорысь потатэк но — кун услугаосъя огъя портал пыр. Отысь шедьтоно «добровольное социальное страхование» шуыса гожтэмез. Жаляса верано, ужбергатонэн вырись нылкышноос пӧлысь уноез та сярысь уг тодо, кунэн сётӥськись юрттэтэз басьтытэк кылё.

Нимаз вераны кулэ нылпи ваем понна одӥг пол сётӥськись пособие сярысь. Таиз вань нылкышноослы висъяське: ужасьёслы но, ИП кариськемъёслы но, ужтэк кылемъёслы но.

Юаськоды, нылпиен пукыку, быгатэ-а нимаз ужбергатӥсь обязательной взносъёсты тырытэк. Быгатэ, но со понна тӥ официально декретын луыны кулэ. Со понна вытъёсъя кун ёзъёсы куриськон гожтоно. Но лыдэ басьтэ: та учырын лэземын ӧвӧл ужбергатонэныды вырыны, табыш поттыны.

УД