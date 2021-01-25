Бордаз кыске шуныт тылсиеныз

Сьӧлта черкогуртысь Зоя Андреевна Зорина 82 арес тырмонзэ пусйиз.

Зоя Андреевна Зорина

Анаймы вордӥськиз Сьӧлта черкогуртэ нуись бадӟым сюрес дурысь Чибыр гуртын. Еж дырысеныз секыт улонэз веръяз. Атайзэ, Андрей Иванович Головизнинэз, войнае басьтӥзы, отысь со ӧз ни берытскы. Анаез, Лидия Фадеевна, Виняшур-Бия гуртын кор келянын тыршиз. Атайзы бырем бере анаез бертӥз вордӥськем гуртаз. 3 аресъем Зоялы ӟазег возьманы оскылӥзы ини. Берло со ыж, скал пастукаса ветлӥз. Зоя нырысь дышетскиз ас гуртаз, бӧрысь тодон-валан люказ Юмгалан. Лидия Фадеевна нылзэ дышетон сярысь сюлмаськиз, соин бадӟым классъёссэ Зоя Сьӧлталан йылпумъяз ини. Черкогуртэ меӵак бусы кузя, тэль пыртӥ ветлӥзы.

10-тӥ классэз йылпумъяса, нылмурт счетовод луыса ужаны кутскиз Колесурысь сельсоветын. Паръяськиз Каменной гуртысь Анатолий Зоринэн. Егит семьяын вордӥськиз нырысетӥ пиналзы, отӥяз бӧрсьысь бӧрсе югыт дуннеез адӟизы эшшо 7-ез. Зоя анай-атаезлэн огназ вал, соин бадӟым семья кылдытон сярысь малпалляз.

Зоя Андреевна 30 арлэсь трос тыршиз фермаын. Ноку секыт ужлэсь ӧз кышкалля, ӧз ӝожтӥськылы.

— Ужамы, уез-нуналэз адӟылытэк, — ужан вакытъёссэ тодаз вае мамамы. — Вазь ӵукна ик скал кыскыны султӥськом вал. Толалтэ сыӵе вистэм-вожтэм пелляськылӥз, вань сюресъёсты согылӥз. Фонарикен мынӥськод, котыр одӥг лул но ӧвӧл, тэль сьӧрын кионлэн вузэмез гинэ кылӥське. Йырсиос ик пештырско, уж дуре вӧсяськыса мынӥськом вал.

Нош гужемъёссэ дояркаос скал кыскыны лудэ ветлӥзы. Ми но, нылпиос, сьӧразы калъяськылӥм. 10-11 аресъем макеослы сюроос котыре кариськыны уг на лэзё вал. Но кыӵе шулдыр вал со вакыт! Нылкышноос скал кыскемзы бере кырӟаса бертылӥзы, сьӧразы ми но нёжъяны вырылӥм. Нош ферма бере нылкышноосты кӧня уж возьма вал доразы. Котькуд семья трос пудо, бадӟым бакча возьылӥз, сиён пӧраны но, дӥсь миськыны но — ваньзэ вуттэ вал гуртысь нылкышно.

Лудӟипочинка гуртамы ми вал бадӟымез семья, но улӥмы пичи коркан. Озьы ке но инты ваньмылы окмылӥз, юртамы котьку вал эшъёсмы, ялан мар ке карылӥм, шудӥм. Но ваньзэ тае юрт котырысь ужез лэсьтэммы бере гинэ, котькудмылы кыӵе ке нимаз уж оскемын вал. Мама сюлмаськемен, сютэм улонэз ӧм тодылэ. Ӝӧк вылын ӵукна но, ӝыт но пӧсь сиён вал. Нош шутэтскон нуналъёсы ваньмы ӝӧк сьӧры пыжиськемзэ сиыны пуксьылӥм. Праздникъ-

ёсы ӵошен пельмен, перепеч пӧраллямы.

Но нылпиос пумен будӥзы. Сюрес ӧй вал бере, пиналъёсты дышетоно шуыса, быдэс семьяенымы Сьӧлтала выжимы. Анай-атаймылэн сюлмаськемзыя ваньмы образование басьтыны быгатӥм. Пӧламы вань водитель, зоотехник, дышетӥсь, агроном, бухгалтер. Али котькудмылэн нимаз семьяосмы ини, но ваньмы визь-кенеш курыны, шумпотонмес вераны, сюлмаськонмес усьтыны вуиськом мамамы доры. Солэн кадь небыт вешамез, шуныт но буйгатӥсь кылъёсыз нокинлэн ӧвӧл кадь потэ.

Пенсие потытозяз, мамамы тыршиз Ленин нимо колхозысь Жайгурт фермаын. Берло 5 ар ужаз санитарка луыса Сьӧлта ёрос больницаын. Мылысь-кыдысь ужамез понна пусъемын «За доблестный труд», «Победитель социалистического соревнования» гадьпусъёсын, трос нылпи будэтэмез понна солы сётэмын «Анайлэн данэз» орден.

Зоя Андреевналэн али 14 внукъёсыз, 16 правнукъёсыз ни. Соос пӧртэм сэрегъёсын уло ке но, яратыса берто песянайзы доры. Со котьку но пӧсь табанен куноятэ. Ӝӧк вылаз пуктэ ас киыныз будэтэм емышъёссэ. Со бадӟым арлыдаз но бакча возе, ачиз сое чылкыт утялтэ. Туж яратэ эмезьпу котырын берганы, эмезьлэсь ческыт емыш ӧвӧл, шуэ. Тулысысен вань пиналъёслы носки-пӧзьёс керттон борды пуксе, толалтэозь ваньзылы дасяса вуттэ.

Зинаида Вежеева