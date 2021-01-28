Аслам коркае, ульчае, доре

Кызьы калыклэсь асваланзэ воштоно?

Шаерысьтымы 8 гуртын пыӵалоз «Вуоно гурт» («Деревня будущего») проект. Ёросъёсын улӥсьёсын кенешонъёс мытэмын ни. Мар со сётоз калыклы?

Шаркан ёросысь Быгы гуртын гуртъёсты азинтон сярысь кенешизы

Туспуктэм: Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн пресс-служба

Пӧськыосты утчан

Калыклэсь малпанъёссэ, сюлэмшугъяськонъёссэ кылон вылысь гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова ёросъёсысь активистъёсын, депутатъёсын, гурт поселениослэн кивалтӥсьёсынызы пумиськылэ. Вотка, Шаркан, Вавож, Грак, Кизнер ёросъёсын кенешонъёс ортчизы ни.

Кытын ке сюрес урод, кытын ке магазинлы ёрмо, кытын ке Интернет но телефон уг куты, нош кытын ке фестивальёс, туризмъя ужрадъёс радъян сярысь малпасько. Но вань талэсь но мур ужпумъёс. Кылсярысь, кизнеръёс пусйизы: калык мылкыдтэк улэ, нокыӵе кичӧлтонъёс уг ӵекты — ас понназы гинэ улысалзы, пудо гинэ но уг вордо ни. Ёрослэн йырыз Александр Плотников валэктэ: черкогуртын воинской часть интыяськемен, палэнысь лыктэмъёс трос, соослы гуртсы асьсэлэн кадь уг поты.

10-тӥ февралёзь мукет ёросъёсын но пумиськонъёс радъяськозы. Татын но висьытӥсь пӧськыоссэс шараялозы, югдурысь потыны амалъёс сярысь малпаськозы.

— Гуртъёсысь экономикаез юнматон сярысь сюлмаськоно, — шуэ Ольга Абрамова. — Озьыен, нырысь ик сюресъёсты лэсьтоно. Сюресъёс луизы ке, производство юнмалоз. Пуктэмын луозы школаос, нылпи садъёс, фельдшер-акушер пунктъёс, культурая юртъёс но мукет объектъёс. Валтӥсь ужпум: калыкез гуртэ кельтоно. Кылем арын ог 7 сюрс адямиос гуртысь кошкизы. 60 процентэз — нылпи ваёно арлыдазы вуэм нылкышноос. Озьыен, югдур ӧз воштӥськы ке, ӝоген школа но нылпи сад кулэ уз луэ ни. Соин ик калыклэсь кылзоно, мае соослэн гуртазы адӟемзы потэ, мае возьмало.

Выль тус пыӵатон

Гуртъёс огкадесь ӧвӧл: кытын ке дэриен пырыны-потыны уг луы, предприятиоссы но ӧвӧл, нош кытын ке хозяйствоос гуртсы понна вань луонозэ лэсьто. Та малпанлэсь ик вордӥськиз «Вуоно гурт» проект но. Тани мар вера та пумысен Ольга Абрамова:

— Кужмо предприятиос котырысь гуртъёслы, оло, нимысьтыз саклык висъяно шуыса малпанэ вуимы. Соос асьсэос но кыштыр ӝутӥсько-лэсьтӥсько. Хозяйствоос гуртсылы эшшо тросгес юрттэт висъяны дасесь. Но куддыр гуртсы шоры палэнысен учкон уггес тырмы. Ми проектъёссэс улонэ пыӵатыны юрттыны быгатомы.

«Вуоно гурт» проект борды одно ик итӥськозы Шаркан ёросысь Быгы но Вотка ёросысь Пихтовка гуртъёс. Татысь объектъёсты эскерыса, котыртӥськизы ни Улосэз азинтонъя центрысь архитекторъёс но. Соос гуртъёслэсь туссэс воштон бордын ужалозы. Гуртоослэсь мылкыдъёссэс санэ басьтыса, кылдозы ваньмон дырез ортчытонъя нимысьтыз площадкаос. Та гуртъёс ваньзылы адӟем карымон мед луозы. Зэм, проект лэсьтон ик ӝыны ар кыстӥськыны быгатоз. Соин ик уж одӥг арен гинэ уз йылпумъяськы, шуэ Ольга Абрамова. Озьы ик чакламын Эгра ёросысь Мувыр, Якшур-Бӧдья ёросысь Тыло, Сьӧлталась Узи, Кез ёросысь Степанёнки, Грак ёросысь Пуклё гуртъёсты ӝутыны. Туннэ татысь калыкен кенешонъёс радъясько, мылкыдъёссэс кылзо, югдурзэс котыр ласянь эскеро.





— Кивалтӥсьёс гурт пала берыктӥськизы шуыса шумпотоно, — пусъе Кун Кенешысь депутат, Шаркан ёросысь Быгыысь «Ошмес» хозяйствоен кивалтӥсь Анатолий Хохряков. — Хозяйствоос котыр ласянь мед ӝутскозы шуыса, кулэ зол база. Мынэсьтым юало вал, малы егитъёс Быгые уг кылё шуыса. Валэктылӥ: нырысь ик, сюрес но газ ӧвӧл, школа, сад, спортзал, клуб, больница но ужан интыос кулэ. Со ужпумъёс туннэ дэмен быдэстэмын. Шутэтскон интыосмы вань, фин-угор дуннелэн огез центрез луиськомы, туристъёс вуыло. Но уж юаса ӧс азьын черод ӧвӧл. Адямилы, семьяезлы гуртын эшшо капчигес улыны мед луоз шуыса, ваньзэ лэсьтоно. Котыр ӝикыт мед луоз. Тани ульчаосамы асфальт кисьтэмын 1987-тӥ арын, сое выльдыны дыр вуэмын. Адямилэн асваланэз мед воштӥськоз. Собере, котькуд ужын кичӧлтӥсь, «ойдо» шуись кулэ. Поселенилэн йырыз, школа, хозяйстволэн кивалтӥсез, егитъёсын ужасьёс сьӧразы мед валтозы.

Ӵем вуылӥсько Татарстанэ, адӟисько: сюресъёссы, инфраструктуразы умой лэсьтэмын. Ми соослэсь бере кылиськомы на. Котьма ке но отын но гуртъёсысьтызы городъёсы кошко. Соин ик нылпи садысен кутсконо патриотизм мылкыд пыӵатыны. Со шаерез утён гинэ ӧвӧл, со ас палъёстэ яратон но. Котьма кар, сотэк гуртэ уз кыле.

Кужым — выжы

Вотка ёросысь Пихтовка черкогуртысь калык ачиз мыло-кыдо басьтӥське гуртсэс выльдон борды. Мылкыдзэс бурдъясьёс пӧлысь огез — чорыг вордонъя «Пихтовка» хозяйствоысь валтӥсь инженер, Вотка ёрос Кенешысь депутат Александр Макаров. Кылсярысь, интыысь кичӧлтон программае пыриськыса, пихтовкаос уксё люказы, черкогуртлэсь шорзэ куакъёслэсь сузязы, семьяен шутэтскон аллея лэсьтӥзы. Палэнэ ӧз кыльы хозяйство но. Озьы ик дэмен кисьтӥзы баскетболэн шудон площадка, выльдӥзы стадионзэс, лэсьтӥзы нылпиослы нискыланы гурезь. Табере стадионын ик бызьылон сюресъёс лэсьтоно, баскетболэн шудӥсьёсты учкыны пуконъёс шуккыны кулэ. Липет нерге лэсьтыса, кино учкон но радъяны луысал. Вань та воштӥськонъёсынызы Александр Макаров министрез тодматӥз. Ольга Викторовна малпанъёссылы дурбасьтӥз.

Озьы ик гуртоос спортзал сярысь малпанэн уло. Солы инты но быръемын ни. Егитъёссы трос, люкаськылон интызы уггес тырмы. Клубазы но мыло-кыдо ветло, концертъёс пукто. Ӵектонъёссэс-адӟонъёссэс гуртоос эшшо но люкалозы на. Кенешытэк выльдӥськонъёс борды уз басьтӥське. Огез тодмо: туэ гуртазы выль фельдшер-акушер пункт пуктозы. Гуртын угось ог 700 улӥсез, нош ФАП-сы улоно юртъерлэн огпалаз интыяськемын, аръёс ӵоже сисьмемын ни. Выль ФАП пуктонэ хозяйство но пыриськоз.

— Гуртамы улон Европаын кадь мед луоз шуыса сюлмаськоно, — шуэ «Пихтовка» хозяйствоен кивалтӥсь Георгий Крылов. — Со понна экономикаез эшшо кужмогес кароно, выль ужан интыос кылдытоно, уждунэз йылтоно. Ми хозяйствоын шоро-куспо уждунмес 70 сюрс манетозь вуттыны медӥськомы, али 40-лэсь ортче. Гуртын узыръёс уг уло. Но ӵапак гуртын кылемын Россилэн сюлмыз. Гуртысь калык выжы кусыпъёсыныз юн, со кепыраны вала, зэмлыкен улэ, выжыысь выжые сям-йылолъёсты нылпиоссылы пыӵатэ.

Елена САРАМАТОВА