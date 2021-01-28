Алнаш ёросын — совето вакыт!

Алнаш ёросысь Кучыран гуртэ нош ик берытскиз совето вакыт. 2018-тӥ арын отын усьтӥськиз культурая но туризмъя «Советская деревня» центр. Ми но, «Удмурт дунне» газетын ужасьёс, ортчемаз огдырлы зымимы.

Школа музеен кивалтӥсь Д. Рябчиков

Фото: М. Егоров

Машинамы Кучыранэ нуись сюресэ кожиз. Табере уд йыромы ни: шуккем пулъёс возьмато, кытчы кожоно культурая но туризмъя центре вуон понна. Кучыран гурт Алнаш дорысь кыдёкын ик ӧвӧл ке но, гуртэ егитъёслэн кылемзы уг поты. Школазы но, культурая юртсы но, ужзы но татын ӧвӧл. Соин ик гуртоос шумпото центрлэн усьтӥськемезлы: гуртсы выль сямен шоканы кутске.

Вольыт сюрес, гурт шортӥ ортчыса, вырйылэ тубиз но бадӟым, пулэсь лэсьтэм, чеберматэм капкаос азе вуттӥз. Капка сьӧрын — бадӟым азбар. Татын пуктэмын куноосты пумитан, соослы интыяськон коркаос, усьтэмын школа музей. Милемыз пумитаз Алнаш ёросысь историко-литературной музейысь туризм понна кыл кутӥсь, «Эштэрек» огазеяськонэн кивалтӥсь Дмитрий Рябчиков.

— Азьвыл татын бадӟым школа сылӥз, солэн трос юртъёсыз вал, матысь гуртъёсысь 200-лэсь ятыр нылпиос дышетскыны ветлылӥзы, — вера со. — Школа пуктэмын 1900-тӥ аръёслэн кутсконазы. Татын дышетскизы югдытӥсь Трокай Борисов, композитор, кырӟась Николай Постников но трос мукет тодмо адямиос. Гужемлы быдэ Алнаш ёросысь адӟем карымон пиналъёс татчы слётэ люкаськылӥзы.

2018-тӥ арын алнашъёс грант утӥзы. Озьы туризмъя но культурая центр кылдӥз. — Та корка ваемын Блатгуртысь, со узыр купецлэн вылэм, — куно пумитан корка шоры возьматӥз Дмитрий Дмитриевич.

Ӵапак отчы ик сиськыны пыримы. Утялтӥзы пельнянен но турынэн чаен. Татын ӵемгес сюдо табанен. Вашкала коркан совето вакытысь котыр пуктылэмын.

Школа кылем даурлэн кутсконаз пуктэмын ке но, со али но дын-дын сылэ на. 4 метрлэсь ӝужыт вӧлдэтъёс, бадӟым укноос… Тани пырон азе ик нылпиос кылиськиллям: вашкала пальтоос ошисько, пыдкукъёс ӝикыт сыло. Тонэ пумита ачиз Трокай Борисов — бадӟым скульптураез борддор пушкы интыямын.

— Пукселэ партаос сьӧры, ог 40-50 ар талэсь азьло кадь ик урок ортчытом, — классэ пырыса, шуэ Дмитрий Дмитриевич.

Классын озьы, кызьы вал азьло: вашкала книгаосын ӝажыос, ӝыны борддор пасьта доска, партаос вылын — чернильницаос, пероен пу ручкаос, тетрадьёс. Пионерлэн горд сэрегез но, ньӧръёсын, кӧжыен посуда но вань.

— Кинлэн дышетскемез уг поты? — экскурсоводмы шорамы кескич учкиз но омырез ньӧрен шлач! вандӥз. — Йӧнтэмъёслы сыӵе сюре вал, ньӧрлэн йылыз ик пуштырскылӥз.

Школа музейлэн мукет висъетаз утисько вашкала удмурт коркась арбериос но дӥськут. Маиз гинэ татын люкамын ӧвӧл: пызь изон но, вӧй шуккон но, пиялалэсь кисьтэм кут бичан но, пӧртэм лампаос но…

— Милям татын туж дуно арбериосмы но вань. Кылсярысь, тани таиз вӧсясьлэн кускерттонэз, — сюры вылэ ошем дэремъёс пӧлысь куэм кускерттонэз возьматэ Дмитрий Дмитриевич.

Али та юрт музеен уг лыдъяськы на, люкам арбериос но кун каталоге пыртэмын ӧвӧл на, соин ик соосты кие кутылыса ик учкыны яра на. Озьыен, татын совето вакыт борды зэмзэ но йӧтскиськод.

Мария Векшина