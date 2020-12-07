Ёрос администрациысь гурт хозяйствоя управлениысь специалистъёс ивортэмъя, 11 толэзь куспын 49 сюрс 62 тонна йӧл кыскемын.

Кылем арен ӵошатыса, со 4,5 процентлы тросгес луэ. Азьветлӥсьёс радын «Прогресс», «Родина», «Писеевское» хозяйствоос. Пусйыны кулэ на, 4 хозяйствоын — «Прогресс», «Родина», «Палэп» но «Молодая гвардия» — котькуд скаллэсь 7 сюрс килограммлэсь уно йӧл кыскизы. Ёросысь специалистъёс чакламъя, ёросысь вань хозяйствоос азязы пуктэм ужпумез ар пумозь быдэстыны кулэ — котькуд скаллэсь 7 сюрс килограммлэсь трос йӧл люкалозы.

УД