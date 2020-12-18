Городысь егитъёслэн атайзы

14-тӥ толсуре улонысь кошкиз режиссёр, артист Анатолий Митрофанов. Солы вал 82 арес.

Анатолий Андреевич вордскиз 1938-тӥ арын 10-тӥ июне Шаркан ёросысь Быгы гуртын. Егит дыръяз вуиз Ижысь «Ижмаш» заводлэн культурая дворецысьтыз удмурт драматической кружоке. 1961-тӥ арын сое Ленинградысь вылӥ профсоюзной школае режиссёрлы дышетскыны ыстӥзы. Отысь берытскыса, Анатолий Андреевич Удмурт калык театрын режиссёр вал, соин ог 30 ар кивалтӥз. Та дыр ӵоже ог 30 спектакль пуктэмын: «Бадяргуртын вал со», «Тӧл гурезь», «Зангари», «Выж вылын», «Кезьыт ошмес», «Сузэръёс», «Улэм потэ», «Гудыръян азьын»…

— «Ижмаш» культурая двореце соку маке мында егитъёс люкаськыло вал. Быдэс республикаетӥ, спектакльёс возьматыса, ветлӥмы, — тодаз вайылӥз дано режиссёр. — Гуртъёсын улӥсьёс доразы лыктэммес возьмаса гинэ улӥзы. Артистъёсмес нимын-тулын тодмало вал.

1996-тӥ-2004-тӥ аръёсы Анатолий Митрофанов Удмурт театрен кивалтӥз, нош 2004-тӥ арысен, 2011-тӥ арын пенсие потытозяз, артист вал. Со «Чибориё пиштэ шунды», «Ревизор», «Сюан», «Бускельёс-маскарчиос», «Нюлэс кушын лемлет сяська» но мукет спектакльёсын шудӥз. Удмуртиысь театръёслэн «Тулыс фестивалязы» «Пужмерен ӵуштаськем яратон» спектакльын Лёгорлэсь рользэ шудэмез понна Анатолий Митрофанов «Устоез воргорон роль» нимын пусъемын вал.

— Удмурт театрысь артистъёсын ӵош уно рольёсты шудыны кылдӥз. Собере висьыны уси, тазалыке лябӟиз, со ик театрысь кошкеме луиз. Инмарлы тау шуисько, 70 аресам но мон сцена вылын бызьылӥ на ай, — вералляз режиссёр.

Мылкыдъёс:

Анатолий Митрофанов 30 ар пала быгатыса кивалтӥз «Ижмаш» культурая юртысь калык театрен, собере — Удмурт театрен. Тодазы ваё отын шудэм самодеятельной но профессиональной артистъёс.

Ижысь 59-тӥ школаысь библиотекарь Ольга Слесарева:

— Анатолий Андреевичлэн сямыз туж лякыт вал. Котькудӥныз одӥг кыл шедьтыны быгатылӥз, серекъятылӥз. Чурыт кыл вералляз ке но, вожмес ӧм поттылэ. Одӥг кылын вераса, городысь удмурт егитъёслэн атайзы вал. Юлия Васильевна кузпалэныз милемды котьмалы дышетӥзы: семья кусыпъёсты валаны, ог-огдэ гажаны, чебер улыны.

«Ижмашысь» театре трос калык ветлӥз, нош кӧня потамы ёросъёсы! Одӥг потэмен гастрольёсмы 2 арня но кыстӥськылӥзы. Со нуналъёс понна шоро-куспо уждунмы тыриськылӥз.

25 ар пала калык театре ветлӥ, со тужгес шудо аръёсы вал. Театре ветлэм эшъёсынымы туннэ но матысь кусып возиськомы. Кылем арня пумын гинэ Людмила Агбаевалэсь 70 арессэ пусйимы. Трос шуныт кылъёс верамы вал театр но Анатолий Андреевич сярысь.

Ижысь пенсионер Людмила Агбаева:

— 18 арес дыръям нырысьсэ калык радэ потӥ, «Ижмаш» культурая юртын «Улэм потэ» спектакль учки, отчыозь ӧй но тодылы, ма со сыӵе театр. Со дырысен быдэс улонэ Удмурт калык театрен герӟаськиз.

Анатолий Андреевич ми понна анай но, атай но, дунолэсь но дуно адями вал. Визьмызлы, кужымезлы, чидамезлы котьку паймылӥмы. Театр милемыз Виталий Агбаевен кузъяз но. Огвакытэ мон театрысь кошкыны медӥсько ни вал. Шаркан ёросысь Быгые гинэ на, пе, гастроле ветломы, собере кошкод. Ӵапак отысен Витяен тодматскимы, семья кылдытӥмы. Ми сяна, кузпалъёс луизы на Надежда но Юрий Бочкарёвъёс, Христина но Иллорий Ившинъёс, Зинаида но Леонид Ильинъёс, Зинаида но Михаил Липинъёс — ваньмыз 9 семья. Сюанъёсмы туж шулдыр ортчылӥзы.

А. Митрофановлы луыса ми, театрын шудӥсьёс, адями луимы, калыке потӥмы: заводын огшоры ужасьёсты кин тодысал ай. Анатолий Митрофанов кадь адямиос быдэс дуннеын чиньыен лыдъямон, дыр.

Пичи Пурга ёросысь Эдэйгуртысь «Тугоко» театрен кивалтӥсь Филипп Яковлев но та театрын шудӥсь Ольга Яковлева:

— Гуртысьтымы театрмы 1968-тӥ арысен ужаны кутскиз. Анатолий Андреевич дорамы рейсовой автобусэн ветлӥз 1980-тӥ-1990-тӥ но 1993-тӥ-1995-тӥ аръёсы. Озьы октябрьысен май толэзёзь арнялы быдэ четверг нуналъёсы гуртамы вуэ вал. Лыктыкуз шур дорысь пекарняе пыраз, соку гинэ пыжем 2-3 колды нянь басьтылӥз. Репетициосмы бер ӝытозь кыстӥськылӥзы. Анатолий Андреевич вожзэ ноку ӧз поттылы, лачмытак гинэ валэктылӥз, кызьы ролез шудоно — чидамезлы паймылӥмы. Театре ветлӥсьёс ӵемысь кылъёссэс ӧз дышетылэ. «Шуд, кызьы мон курисько, яке асме режиссёр уг шуы ни», «Возьматэ мыным, мае курисько — 1 манет сёто» шуылэ вал. Калыкез бурдъяны быгатылӥз. Одӥг аре «Ижмашысь» театре ветлӥсьёсын ӵош гуртамы спектакльын шудӥмы, туж кельшиз.

Куд-ог дыръя кепыраськомы но вал. Дорамы но кӧлалляз. Соку 3 пичи пиналъёсмы будӥзы, уйин султылон, бӧрдылон дыръёссы но вал. А. Митрофанов ноку но ӧз йыркуръяськылы, туж яратылӥз пиналъёсын шудыны. Серекъятэ вал соосты, ассэ «дядя Тото» шуыны косылӥз. Нылпиосмы туннэ но Тото дядязэс тодазы вайыло.

Удмуртиысь калык артист Леонид Григорьевич Романов:

— Анатолий Андреевич «Ижмашысь» калык театрын ужаку, мон Удмурт театрын валтӥсь режиссёр вал. Калык театре калык мынэ но мынэ. Мар отын шудо меда? Ветлӥ, учки, кельшизы мыным спектакльёссы. Собере Анатолий Андреевичез Удмурт театре кивалтӥсе дэмлазы. Со театрез валась мурт вал, удмурт калыкез, фольклорез ӟеч тодӥз. Нош ми ӵапак чын удмурт спектакльёслы ёрмиськомы вал.

Туж тупаса ужамы кадь потэ. Генрих Перевощиковлэн «Йыбыртты музъ­емлы» тетралогиезлы ин­сценировка лэсьтӥм, Семён Самсоновлэсь «Тугаськем бугор» повестьсэ пьесалы пӧрмытӥм, мукет удмурт произведениосъя инсценировкаос дасяллям. Калык театре ветлыны кутскиз, быдэс залъёс люкаськылӥзы, билетъёс уг тырмо вал. Анатолий Андреевич калыкен туж умой вераськыны быгатылӥз. Спектакль азьын учкисьёс азе потоз но соосын вераськоз вал, планъёсмес вералоз. Ачиз но артист луыса ужаз, рольёссэ туж быгатыса быдэстылӥз.

Удмурт театр гуртъёсы туж ӵем поталляз. Анатолий Андреевич но милемын гастроле весь ветлӥз, «мон директор» шуыса ӧз вылтӥяськылы. Сыӵе выросэз ӧй вал. Туж огшоры, ужзэ яратӥсь мурт вал со.

Дасязы Анастасия ШУМИЛОВА, Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА