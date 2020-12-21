21-тӥ — 27-тӥ толсур
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Така.
Таяз арняе быгатӥськоды кӧня ке азьтэмъяськыны, угось ар пумозь быдэстоно ужъёстэс лэсьтӥды ни. Шутэтске: ветлэ театре, кафее, поръялэ ульчаетӥ. Арня шорын тӥледыз тунсыко тодматскон вите.
Ош.
Ужын асьтэдыз котыр ласянь ӟечен возьматоды. Ужбергатӥсьёс выль ужан эш шедьтозы. Огназы улӥсь Ошъёс яратонзэс пумиталозы. Нош семьяды вань ни ке, кылдэс эскере, мултэссэ вераны эн шедьтэ, кузпалдэс со туж вӧсь кароз.
Кыктоос.
Ужады сакгес луэ, ӵош ужась эшъёстылэн верам кылъёссылы эн оске. Котырады трос вожъяськисьёс люкаськемын. Арня пумын ӟеч иворлы яке коньдонлы шумпотоды.
Кисло-кусло.
Таяз арняе вань ужъёсты пӧрмозы, кема дыр ӵоже сюлмаськытыса возись юанъёстэс сэрттоды-пертчоды, ӟеч уждун басьтоды. Бурдъяськыса вуоно арлы бадӟым ужпумъёс пуктоды. Арня пумын шутэтске.
Лев.
Трос выль ужъёсты кылдозы.
Кужымдэс огинэ люкаса, дӥсьтыса соос борды басьтӥськиды ке, соосты вормоды. Семьяяды пичи керетонъёс потозы, соос кусыпъёсты шоры выль сямен учкыны юрттозы.
Нылмурт.
Мылкыдды куашкалоз, ужаны кужымды уз тырмы, трос янгышъёс лэсьтылоды. Яратоно муртэныды но шуг-секытъёс кылдозы. Кылзӥське сюлэмдэс, шугъяськон вакытады со тӥледлы шонер сюрес возьматоз.
Весъёс.
Улондэс кемалась копак воштэмды потэ ни ке, дыр вуиз нырысетӥ вамыш лэсьтыны. Сюресты
лёго-гопо луиз ке но, эн ӝожоме, ваньмыз умоезлы гинэ. Таиз арня трос пайдаёзэ ваёз.
Скорпион.
Мылкыдды туж ӟеч луоз, выль уж борды кутскыны бурдъяськоды. Арня шорын мултэс сюлмаськонъёс ужаны люкетозы. Соос ик арня пумозь секыт из кадь зӥбозы. Тырше матысь адямиосыныды керетытэк улыны.
Ыбылӥськись.
Шӧдтэк шорысь матысь адямиостэс валамысь дугдоды, соин сэрен ик семьяеныды, ӵош ужась эшъёсыныды споръяськонъёс кылдылозы. Арня пумын тазалыктылы тросгес саклык висъялэ.
Сюро кеч.
Ужады мар борды гинэ уд кутске — ваньмыз пӧрмоз. Тужгес но удалтоз творчествоен вырисьёслы. Семья кусыпъёстэс чакласа возе: яратоно адямиеныды ваче пумит вуоды.
Ву кисьтась.
Тӥледлы котыр ласянь удалтоз: ужын но, творчествоын но, семьяяды но. Арня пумын шутэтске, матысь адямиосыныды дырдэс ортчытэ. Йырады трос выль малпанъёс вордскозы.
Чорыгъёс.
Ӟеч иворъёс витё. Кивалтӥсьты уждундэс будэтоз. Коньдонды окмоз мае ке дунозэ, туж кулэзэ басьтыны. Арня пумын тунсыко адямиосын пумиськоды, соосын туж ӟеч дырдэс ортчытоды.
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