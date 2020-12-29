2021-тӥ арын Удмуртиысь трос нылпиё семьяос 250 сюрс манет басьтыны быгатозы

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лэсьтӥськонъя, архитектурая но улон инты хозяйствоя министр Дмитрий Сурнин верамъя, Удмурт Республикысь Правительство туэ 21-тӥ декабре юнматӥз трос нылпиё семьяослы улон интыен юрттон сярысь 618 номеро постановленизэ. Сыӵе семьяослы, кудъёсаз 2021-тӥ арын 1-тӥ январьысен 31-тӥ декабрёзь вордскоз 3-тӥ яке со бӧрсьы нылпизы, республикалэн бюджетысьтыз висъяськоз 250 сюрс манет. Сое басьтыны луоз ар ӵоже одӥг пол. Лыдэ басьтэ: та коньдонэз басьтон понна куриськон гожтыса вуттоно, нылпилы 6 толэзь тырмытозь яке усыновить карем бере ӝыны ар ортчытозь.

Та уксёез кутыны луоз:

— ипотека басьтыку, первоначальной взносэз (быдэсак яке оглюкетсэ) пытсаны;

— улон юрт пуктыны;

— ипотекалэсь оглюкетсэ яке быдэссэ ворсаны;

— пуктӥськись юртъёсын улон сэрег басьтыны;

— газ, ву кыскыны.

Валтӥсь курон: семья улон сэреглы кулэяськись лыдъяськыны кулэ — улон интызы, адямилы быдэ люкыса, 18 квадрат метрлэсь ятыр медаз луы. Уз сётӥськы та коньдон сыӵе семьяослы, кудъёсыз азьвыл аръёсы басьязы ни 300 сюрс манет социальной выплатаез — таиз но висъяськылӥз улос бюджетысь трос нылпиё семьяослэсь ипотекаоссэс пытсаны.

Юаськоды, тӥ та юрттэтэз басьтыны быгатоды-а шуыса. 3-тӥ пиналды вордскем бере улон интыды адямилы быдэ 18 квадрат метрлэсь пичи кылиз ке, озьыен, тӥледлы та выплата висъяськоз. Та юрттэт пумысен сюлмаськытӥсь юанъёстыя, озьы ик куриськон гожтон понна вазиськоно «Центр жилищных инициатив» огазеяськонэ таӵе адресъя: Ижкар, Восточной урам, 42 номеро юрт. Визь-кенешен юрттозы телефон пыр но — жингыртоно 8 (3412) 31-08-89 номеръя. Вераны кулэ: куриськондэс кутозы МФЦ-ын но. Кыӵе документъёс кулэ луозы со понна, тодыны быгатоды, вылӥын сётэм огазеяськонэ жингыртыса яке Удмурт Республикаысь Правительстволэн сайтысьтыз (2020-тӥ арын 21-тӥ декабре юнматэм 618 номеро постановление).

Елена Слащёва