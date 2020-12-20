20-тӥ ноябре Мӧнья гуртын Тимофей Шмаков писательлы синпелет усьтӥзы
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Удмурт поэт Тимофей Шмаков вордскемын Мӧнья гуртын, пичи дырыз Кортчинвайпочинкаын ортчемын. Можгаысь педагогической техникумез йылпумъяса, Выль Бия гуртысь школаен кивалтӥз. Шмаки Тими псевдонимен гожъяськиз, кылбуръёс но нылпиослы веросъёс гожъяз, Быдӟым оже ветлӥз. 64 аресаз улонысь кошкиз. Ас пал эшсэс гуртоос ноку ӧз вунэтылэ. Гуртлэн старостаез Фёдор Кузнецов но муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Виктор Кислицин куспазы кенешизы синпелет пуктон сярысь. Синпелет кылдӥз, «Колос» но Мичурин нимо хозяйствоос юрттэмен. Сое усьтонэ гуртоос но писательлэн ӵыжы-выжыосыз пыриськизы.
УД
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