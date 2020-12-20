20-тӥ ноябре Мӧнья гуртын Тимофей Шмаков писательлы синпелет усьтӥзы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 декабря, 2020 15:08

Related Articles

Удмурт поэт Тимофей Шмаков вордскемын Мӧнья гуртын, пичи дырыз Кортчинвайпочинкаын ортчемын. Можгаысь педагогической техникумез йылпумъяса, Выль Бия гуртысь школаен кивалтӥз. Шмаки Тими псевдонимен гожъяськиз, кылбуръёс но нылпиослы веросъёс гожъяз, Быдӟым оже ветлӥз. 64 аресаз улонысь кошкиз. Ас пал эшсэс гуртоос ноку ӧз вунэтылэ. Гуртлэн старостаез Фёдор Кузнецов но муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Виктор Кислицин куспазы кенешизы синпелет пуктон сярысь. Синпелет кылдӥз, «Колос» но Мичурин нимо хозяйствоос юрттэмен. Сое усьтонэ гуртоос но писательлэн ӵыжы-выжыосыз пыриськизы.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 декабря, 2020 15:08
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<