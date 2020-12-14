14-тӥ — 20-тӥ толсур
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Така.
Тӥледыз трос пумиськонъёс витё. Туж тупась вакыт асьтэдыз ужбергатонын оскалтыны. Кылзӥське сюлэмдэс, шугъяськон вакытады со тӥледлы шонер сюрес возьматоз. Йырады трос выль малпанъёс кылдозы.
Ош.
Ужды вӧй вылтӥ кадь мыноз. Уждундэс будэтозы яке кивалтӥсь интые пуктозы. Али кылдэм малпанъёсты улонэ 2021-тӥ арын гинэ пыӵалозы. Семьяеныды ӵош шутэтске. Кузпалъяськымтэ Ошъёслы выль тодматсконъёслэсь кышкано ӧвӧл.
Кыктоос.
Ужады сакгес луоно, янгышъёслэсь утиськоно, ӧвӧл азьтэмъяськоно. Сотэк азинскемды уз луы, берлань вамыш лэсьтоды. Таиз арняды капчиен уз сётӥськы, шуг-секытъёс кылдозы семьяяды, эшъёсты пӧлын.
Кисло-кусло.
Льӧль очкидэс кыле ини: котырысьтыды адямиос зэмос сямзэс возьматозы, валалоды, та дырозь тӥ куд-огзэ ӟеч уд тодӥське на вал шуыса. Семьяяды ог-огдэс кылзыны тырше, юнме шорысь эн керетэ.
Лев.
Выль адямиосын, коллективен пумиськоды, соос азьын асьтэдыз юн-юн возе — тӥледыз мед гажалозы. Трос шуг-секытъёс кылдозы, шӧдтэк шорысь иворъёс вуозы. Чидалэ, соос тӥледыз кыдатозы.
Нылмурт.
Ӵыжы-выжы-
осыныды керетоды, со тӥледыз но, соосты но зол сюлмаськытоз, соин ик кусыпъёстэс тупатыны нырысетӥ вамыш лэсьтыны эн кышкалэ. Арня пумын тазалыктылы саклыктэс висъялэ, вуж висёнъёсты сайканы быгатозы.
Весъёс.
Арняды огыр-бугыр кутскоз, трос ужъёс, сюлмаськонъёс кылдозы. Выль адямиосын тодматскоды, соосын ӵош бадӟым уж мытоды. Шутэтскон нуналъёсы ганяк кариське, ваньмон дырдэс асьтэлы сӥзе.
Скорпион.
Коньдонэн герӟаськем ужъёсты умой мынозы, мае ке вузаны яке басьтыны капчиен быгатоды. Мылкыдды лӧптоз, кужымды трос луоз, вань шуг-секытъёсты вормоды. Таиз арня трос пайдаё емыш ваёз.
Ыбылӥськись.
Радызъя гожъялэ вань быдэстоно ужъёстэс. Арня ӵоже тупен-тупен соосты лэсьтэ. Мылкыдды кылдоз выль уж борды басьтӥськыны. Арня пумын ӟеч иворлы яке коньдонлы шумпотоды.
Сюро кеч.
Тӥледлы котыр ласянь удалтоз: ужын но, творчествоын но, семьяяды но. Улонады бадӟым воштӥськонъёс возьмало. Керетэм эшеныды кусыпъёстэс тупатоды, азьло сямен ик, юн эшъяськоды.
Ву кисьтась.
Мар борды гинэ уд кутске — ваньмыз пӧрмоз. Тужгес но удалтоз творчествоен вырисьёслы. Ужады премия сётозы. Кузпалъяськымтэ Ву кисьтасьёс яратонзэс пумиталозы.
Чорыгъёс.
Арня кутсконын куашкам мылкыдэныды нюръяськоды: огнады, калыклэсь палэнын пукоды, малпанъёсады бугыръяськоды. Но шутэтскон нуналъёс вуытозь, югдур тупатскоз, мылкыдды нош бурдъяськоз.
УД
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