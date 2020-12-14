14-тӥ — 20-тӥ толсур

Така.

Тӥледыз трос пумиськонъёс витё. Туж тупась вакыт асьтэдыз ужбергатонын оскалтыны. Кыл­зӥське сюлэмдэс, шугъяськон вакытады со тӥледлы шонер сюрес возьматоз. Йырады трос выль малпанъёс кылдозы.

Ош.

Ужды вӧй выл­тӥ кадь мыноз. Уждундэс будэтозы яке ки­вал­тӥсь интые пуктозы. Али кылдэм малпанъёсты улонэ 2021-тӥ арын гинэ пы­ӵа­ло­зы. Семьяеныды ӵош шутэтске. Кузпалъяськымтэ Ошъёслы выль тодматсконъёслэсь кышкано ӧвӧл.

Кыктоос.

Ужады сакгес луоно, янгышъёслэсь утиськоно, ӧвӧл азьтэмъяськоно. Сотэк азинскемды уз луы, берлань вамыш лэсьтоды. Таиз арняды капчиен уз сётӥськы, шуг-секытъёс кылдозы семьяяды, эшъёсты пӧлын.

Кисло-кусло.

Льӧль очки­дэс кыле ини: котырысьтыды адямиос зэмос сямзэс возьматозы, валалоды, та дырозь тӥ куд-огзэ ӟеч уд тодӥське на вал шуыса. Семьяяды ог-огдэс кылзыны тырше, юнме шорысь эн керетэ.

Лев.

Выль адями­осын, коллективен пумиськоды, соос азьын асьтэдыз юн-юн возе — тӥ­ле­дыз мед гажалозы. Трос шуг-секытъёс кылдозы, шӧдтэк шорысь иворъёс вуозы. Чидалэ, соос тӥ­ле­дыз кыдатозы.

Нылмурт.

Ӵыжы-вы­жы­-

о­сы­­ны­ды керетоды, со тӥ­ле­дыз но, соосты но зол сюлмаськытоз, соин ик кусыпъёстэс тупатыны ны­ры­се­тӥ вамыш лэсьтыны эн кышкалэ. Арня пумын тазалыктылы саклыктэс висъялэ, вуж висёнъёсты сайканы быгатозы.

Весъёс.

Арняды огыр-бугыр кутскоз, трос ужъёс, сюлмаськонъёс кылдозы. Выль адямиосын тодматскоды, соосын ӵош бадӟым уж мытоды. Шутэтскон нуналъёсы ганяк кариське, ваньмон дырдэс асьтэлы сӥзе.

Скорпион.

Коньдонэн гер­­ӟаськем ужъёсты умой мынозы, мае ке вузаны яке басьтыны капчиен быгатоды. Мылкыдды лӧптоз, кужымды трос луоз, вань шуг-секытъёсты вормоды. Таиз арня трос пайдаё емыш ваёз.

Ыбылӥськись.

Радызъя гожъялэ вань быдэстоно ужъёстэс. Арня ӵоже тупен-тупен соосты лэсьтэ. Мылкыдды кылдоз выль уж борды бась­тӥсь­­кыны. Арня пумын ӟеч иворлы яке коньдонлы шумпотоды.

Сюро кеч.

Тӥледлы котыр ласянь удалтоз: ужын но, творчествоын но, семьяяды но. Улонады бадӟым воштӥськонъёс возьмало. Керетэм эшеныды кусыпъёстэс тупатоды, азьло сямен ик, юн эшъяськоды.

Ву кисьтась.

Мар борды гинэ уд кутске — ваньмыз пӧрмоз. Тужгес но удалтоз творчествоен вырисьёслы. Ужады премия сётозы. Кузпалъяськымтэ Ву кисьтасьёс яратонзэс пумиталозы.

Чорыгъёс.

Арня кутсконын куашкам мылкыдэныды нюръяськоды: огнады, калыклэсь палэнын пукоды, малпанъёсады бугыръяськоды. Но шутэтскон нуналъёс вуытозь, югдур тупатскоз, мылкыдды нош бурдъяськоз.

УД