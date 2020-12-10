10 миллиард гожтэт…

Туэ Россиын, фронтын быремъёсты буре вайыса, трос ужрадъёс ортчизы. Одӥгез соос пӧлысь — «География памяти» форум. Отчы Россиысь культурая фондлэн ёзчиосыз но вуылӥзы.

Фото: udmgossovet.ru

«География памяти» форум усьтӥськиз Ижысь Эшъяськон юртын. Со аспӧртэм йылпумъян луиз шаерысьтымы Национальной библиотекалэн войналы сӥзем проектъёсызлы. Форумлэн ужаз пыриськизы кивалтӥсьёс, культура удысын ужасьёс, пӧртэм калык

огазеяськонъёслэн ёзчиоссы, студентъёс, журналистъёс. Татын Быдӟым Вормонэн герӟаськем трос тодэ ваёнъёс, лыдпусъёс чузъяськизы. Войналы сӥзем кӧня ке проектъёслы вакчияк йылпумъянъёс лэсьтэмын вал.

Одӥгез сыӵе проект — «Весточка с фронта». Та проектлы луыса кӧня ке ар ӵоже ни Национальной библиотека адямиослы юрттэ фронтысь вуэм гожтэтъёсты историе кельтыны, ӵужектэм, пырдӥсь бумагаосты нимысьтыз технологиосъя юнматыны. 4 ар ӵоже реставрировать каремын 945 гожтэт но документ. Но адямиос али но библиотекае

вазисько. Озьыен, проект ужалоз на.

— Ми ваньзэ лэсьтыны кулэ историез утён понна, — пусйиз Национальной библиотекалэн директорез Татьяна Тенсина.

Нялтас вераса, асьмелэн кунмы тужгес трос лыдӟиськисен лыдъяське вал, нош война кутскем бере со трос гожъяськись луиз. Война ӵоже 10 миллиард 700 миллион гожтэтъёс гожтэмын вал! Котькудаз адямилэн улон-вылонэз, ог-огед сярысь сюлмаськон.

Фото: udmgossovet.ru

Историез утёнлэсь кулэлыксэ пусйиз культурая министр Владимир Соловьёв но. Та ласянь Кун Кенешлэн пӧртэм проектъёсыныз тодматӥз парламентысь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Елена Дербилова, Архивъёсъя комитетлэн проектъёсыныз — солэн кивалтӥсез Наталья Тойкина но трос мукетъёс.

Мылкыдзэс веразы Москваысь куноос но: «Сегодня — дети, завтра — народ» проектлэн кивалтӥсез Ольга Буцкая, РСФСР-ысь калык артистка Лариса Лужина, композитор Григорий Гладков но мукетъёс.

Та нуналэ ик Москваысь куноос калыкен пумиськылӥзы на. Кылсярысь, Лариса Лужинаен пумиськон дыръя возьматэмын вал

войналы сӥзем фильмъёсысь люкетъёс. Актриса тодаз вайиз, кызьы мынӥзы съёмкаос. Лыдӟиз А. Ахматовалэсь, В. Маяковскийлэсь, К. Симоновлэсь кылбуръёссэс.

Эшъяськон юртын ик радъямын вал Вормонлы сӥзем адӟытон.

Форуме котькуд пыриськисьлы нимысьтыз буклетъёс сётэмын: отын пусъемын, кытысь, кыӵе сайтъёсысь, вотэс ресурсъёсысь шедьтыны луэ война сярысь, отын быремъёс сярысь информациез.