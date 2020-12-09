Ӵӧжы ӟигар сётэ
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Мар кароно, вож кунян ноныны пумитъяське ке? Пудо эмъясьёс дэмлало:
- Кунян уг вала на, мар со нонон, кытын вера. Соин ик нырысь возьматыны кулэ. Куддыр ӵӧжылы но йӧллы дышетыны но кулэ. Со понна ӵӧжыесь чиньыез ымаз донгоно. Шӧмзэ валаз ке, ачиз мумиз доры кыстӥськыны кутскоз. Будэмъяз ӟенеликысь соскаен нонтыны, пумен ведраысь люктаны яралоз.
- Кунянэз вордӥськемез бере нырысетӥ часаз одно ик нонтоно. Ӝушсэ рос-прос ужатыны юрттэ ӵӧжы, со иммунитет кылдытэ, ӟигар сётэ. Огкутскемаз кунян 1-1,5 литр ноныны быгатэ. Мумизлэсь нонызэ ымаз уг басьты ке, скалэз кыскелэ но кунянэз асьтэос люктаны выре.
- Нырысь 2-3 нуналаз кунянэз 4-5 пол нонтоно. Ичизэ 6 литр мед люкаськоз. Озьы гинэ со юнмалоз. Таза кунянлэн нырыз кот, быжыз кӧс луэ.
- Кунян уг ноны висьыкуз. Кылсярысь, кӧтаз йӧтыку, паратиф дыръя, ӝушез висьыку, катар чер кылдыку, тыосыныз курадӟыкуз.
- Вордӥськемез бере 20 нунал ортчыса гинэ, кунянлы прикорм сётъяны яра. Кутсконо ӝукъёс бордысен. Ненег ӝушезлы со тужгес тупа. Яратыса сиёз сезьы кисаль. Отӥяз комбикормлы дышетыны луоно.
- Кунян будытозяз ичизэ 300 литр йӧл юыны кулэ.
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