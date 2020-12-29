Ӟечезлы оско

Туннэ ӧвӧл ни Ува ёросысь Бадӟым Скалгурт но, Пичи Скалгурт но. Табере соос — Ольховка но Липовка. Но отысь калык уг вунэты гуртъёслэсь вуж нимзэс.

Та гуртъёс сярысь ми тодӥмы ымысь-ыме, пельысь-пеле вераськонъёс пыр гинэ. Вуылэммы поттӥз, уката ик 2021-тӥ ар — Ошлэн арез. Нялтас вераса, та бӧксӥсь пудо-животэн герӟаськем гурт нимъёс шаерамы трос ӧвӧл. Вань на Якшур-Бӧдья ёросысь Кунянгурт, Эгра ёросын Искалмувыр но Шаркан ёросын Пороз.

Скалгурт ульча

240-ысь — 130-э

Гуртын чус-чус: лымы пырыос дӥсьтэк гинэ усе ке но, ульчаысь сюресэз шобыртыны вутскиллям ни. Мынӥсь-ветлӥсь чик ӧвӧл шуэмысь, одӥг гинэ выль пытьы адӟиське. Кин ке дыртыса ортчем. Но машинаен сутӥм сое — гуртысь фельдшер Татьяна Стародубцева вылэм.

— Калыкмы доразгес пуке, ульчаетӥ ветлӥсьёсты табере шер адӟод, — шуэ со. — Коронавирус кутскемен, гуртмы уката шыпаз. 1 мурт висьыса но вуттӥз ни. Арлыдоос доры табере тани ачим ветлӥсько, ФАП-е потанлэсь соос алэмын. Клубмы вань ке но, тулысысен ужрадъёс ӧз ортчытъялэ. Выль арез пусйыны, оло, люкаськылом шуо кадь. Лавкамы татын ӧвӧл, автолавка ветлыны кутскиз ик вал, но коронавирусэн сэрен дугдӥз.

Мукет номыр гуртын ӧвӧл, пе. Вазенгес пытсаськиллям ни школа, нылпи сад но, почта но. Сельсоветэз выжтӥллям Ува-Тукляе.

— Татчы Сьӧлта ёросысь Выль Мӧньялась 1992-тӥ арын бызи, — азинтэ веранзэ Татьяна Евгеньевна. — Соку гуртын шулдыр вал на. Улӥсез 240 пала лыдъяськиз. Али ог 130 кузя кылемын на. Вож нуныосмы ӧвӧл, но 3-ез пиналъёсмы садике ветло на. 18 аресозь нылпиосмы 19 кузя. Куд-огезлэн татын пропискаез но ӧвӧл ке но, песянай-песятайёссы доры ӵем бертыло бере, асьмелэн кадь пото ни. Висьыны усё ке, соосты мон учкисько-йӧнатӥсько. Аслам пиналъёсы будӥзы, кыкез кошкизы но ни: огез Ижын, мукетыз Казаньын уло. Бордамы 8-тӥ классын дышетскись пимы гинэ кылемын на.

Т. Стародубцева

Фельдшер гуртысь котькуд семья сярысь умой тодэ. Буш коркаос шоры учкыса, лулӟиськемез но потэ, угось соослэсь кузёоссы син азяз пуксё на. Куд-огез юыны кутскизы, ӧз катьяське ни, пе. Пересьёс кулыса кошко, нош нылпиоссы палэнэ кошкемын, уг бертыло, юртсэс уг чаклало. Озьы гуртын буш кылись коркаос арлы быдэ йыло.

10 пӧлысь 9-тӥез

Гуртын та вакытлы тужгес арлыдоез — 92 аресъем Ольга Баширова. Фельдшер верамъя, солэн йырыз туж сазь на, ваньзэ тодэ-вала.

— Ой, кепыр вайисько мон тӥлесьтыд, кыӵе пересьми ни но, — кытысь кин луэммес валаса, ӝикыт гинэ керттэм кышетсэ эшшо ӝикытгес карыны турттыса, веранзэ кутскиз Оляпай. — Бадӟым Скалгуртын ик мон вордски, татын ик улӥ-ужай, одӥг нуналлы но нокытчы ӧй кошкылы. Но табере гуртмес Ольховка шуо ни кадь. Оломалы сельсоветын ужасьёсмылы азьвылэз нимыз ӧз кельшы — чебер потэ вал со мыным. Шуыло вал: вашкала дыръёсысен гуртамы трос скалъёс вордо вылэм, со соин ик сое Бадӟым Скалгурт шуиллям. Пичиез Скалгурт татысь кыдёкын ик ӧвӧл, со но табере Липовка ни. Ма, ачим умой тодӥсько на: гуртоос но скалтэк ӧз улэ, фермамы но бадӟым вал. Ачим дояркаын ужай: скалъёсты асьмеос сюдӥськом но 3 пол кыскиськом но вал. Пӧлазы котьку ош ветлӥз — ой, куддыр лекъяськыны кутске ке, кышкано вал. Уд ке исаськы бон ассэ гань-гань возьылӥз.

Оляпай каллен берга на корка котыртӥз. Бадӟым гурын сиён пӧсьтэ. Гужемзэ, пе, трос ӵужкушман, сугон, 15 йыр куар мерттӥ на. Чылкак огназ кылемын шуэмысь, пиналъёсыз уг вунэто. Ижын улӥсь пиез но, Уваысь нылызлэн нылыз но туж ӵем бертыло. Оля нылыз улонысь кошкем.

О. Баширова

— Пие Выль арлы городэ нуо шуыны кутскиз, — азинтэ веранзэ песянай. — Ой, уг, уг мыны! Ма, кызьы мон коӵышъёсытэк? Кыс-кыс-кыс! Кытын меда ай таос. Туннэ шуныт бере, кыре меда потӥзы?

Пукон вылысьтыз султыса, песянай утчаськыны кошкиз. Одӥгзэ мургетӥсьсэ гурт вылысь шедьтӥз — бездыны кутскем синъёсыз серекъяны ӧдъязы: кисае мынам!

— Коӵышъёсыным ми весь вераськиськом, уйин изьыкум, дорам лыкто, — ӝот-ӝот вера Оля апай.

Ольга Баширова семьяязы 10 пӧлысь 9-тӥез пинал вылэм. Туннэ, пе, огзы но ӧвӧл ни. Ваньзы та гуртын ик улӥллям, кизиллям-гыриллям. Гуртоосэн улонзы ноку капчи вылымтэ. Оляпай туж тодэ на пинал дыръяз гольык пыдын усыямъёссэ, одӥг полаз лымы усиз, пе. Нош кыӵе шулдыр ветло вал турнаськыны!

— Али вань со интыос чисто аналтэмын, жаг будэ, — лулӟӥське Ольга Филлиповна. — Соосты син азям пуктӥсько ке, сюлмы вӧсь луыны кутске…

1 муртлы — 2 трактор

Колхоззылэн нимыз вошъяськылӥз: нырысь «2-тӥ Май» вал, собере «Искра» луылӥз, берло «Новая сила» каризы. Ог 20 ар талэсь азьло гурт хозяйство банкрот луиз но, гуртоосты бурд улаз Уваысь свинокомлекс басьтӥз. Но собере со но кулэ ӧз кары ни. Али гурт хозяйствозы ӧвӧл, гуртлы оскон пыӵатэ Ува-Тукляысь фермер Валерий Медведев гинэ.

Фермерлэн бур киыз — Олег Тимеез. Со 5 час ӵукнаысен бер ӝытозь уж дурын. Фермер дорын огназ ужа.

— Толалтэзэ картошка гуосты, техникаез чакласько, соин но ялангес татын, — шуэ Олег Алексеевич. — Вазен колхозын бригадирын но ужай, пудо но возьмай, вал но сюдӥ — 1976-тӥ арысен ни стаже. Туэ апреле, 60 арес тырмыса, пенсие потыны кулэ вал, но 1 но ӝыны ар ватсазы на. Мар карод – ужатэк уг луы.

Гуртын выль коркаос пуктыло

Фермер В. Медведев ог 100 гектар вылын картошка, ог 300-аз ю-тысь будэтэ, пе. Кытчы карыны уг ёрмы — перекупщикъёс мыло-кыдо басьто, гуртоос но одӥг-ог вазиськыло.

— Кысык вакытэ гуртоос юрттӥськыны лыкто, — азинтэ веранзэ Олег Алексеевич. — Техникамы тырмыт. Куддыр одӥг мурт 2 тракторен но ужа.

Уж вань ке, мылкыд ик капчигес. Калык туж оске: гуртсы куке но катьяськоз ай.

— Али урод но улӥськом шуэммы уг поты, ушъяськыны но номырин, — одӥг ымысь сямен верало гуртоос. — Угось интымы туж умой: Уваозь 14 иськем гинэ. Гуртозямы ик — асфальт сюрес. Луысалыз на ке газ, умой кутысал ке Интернет…

Соин но жин-жин бадӟым скалгуртъёс коркаос пуктэмысь уг дугдо — ӟеч улонэз возьмало.

Элина Кумачёва

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