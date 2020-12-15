«Ёлка желаний» акция мытэмын Удмуртиын

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Ӟеч акцилы кутскон сётӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов Кун Кенешлэн 19-тӥ сессиез дыръя. Кивалтӥсь чеберъям кыз вылысь 3 нылпиослэн куронъёсынызы шудонъёсты кутӥз. 7 аресъем Артемий велотренажёр сярысь гожтэм, 15 аресъем Кирилл куасэн бызьылонъя костюмлы кулэяське, нош 12 аресъем Элина симфонияя кун оркестрен ӵош одӥг сцена вылын кырӟасал-шудысал, пе.

Та проект шаерамы 2-тӥ ползэ радъяське ни «Огъя Россия» партилэн юрттэмезъя. Туэ мылкыдъёссэс-малпанъёссэс веразы секыт югдуре сюрем, трос нылпиё семьяосысь нылпиос. Со сяна, нырысьсэ льӧль малпанъёссэс гожтӥзы Быдӟым ожысь ветеранъёс.

— Та акциез ортчытон пӧрмиз ини ӟеч сямлы. Ӧтисько пыриськыны отчы вань депутатъёсты, кивалтӥсьёсты, — шуиз А. Бречалов.

Проект борды итӥськиз ни Удмурт Тӧролэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов. Со Можга ёросысь 11 аресъем Райханалы кроссовки но спортивной костюм кузьмалоз, нош Ижысь 15 аресъем Александрлы – планшет. Грак ёросысь 93 аресъем Наталья Игнатьевалы кварцлэсь обогреватель сётоз Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов.

«Льӧль малпанъёсын кыз» акциос ортчозы 19 муниципал кылдытэтъёсын. Соослы кутскон сётэмын лоуз депутатъёслэн сессиоссы дыръя. 16-тӥ декабре акция борды итӥськозы ни Глазов, Камбарка городъёсын но Кизнер ёросын. Озьыен, ӟеч ужрад Выль ар котырын 600 нылпиосты но арлыдоосты шудогес кароз.

Сергей Захаров