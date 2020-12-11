Юртъерзы огъя

Дэбес ёросысь Тыловай муниципал кылдытэтын уло 630 пала адямиос: Тыловайын сяна, Улысьпочинкаын, Урдымошурын, Ягын, Ӟаскоын (Верхний Шудзялуд). Калык ӝожтӥськыса уг улы, веме карыса, лэсьто тымет, каток, стадион…

Черк усьтэмын 2016-тӥ арын гуртоослэн

но спонсоръёслэн коньдонэнызы. Зол юрттӥськиз ужбергатӥсь Н. Унанян.

Тымет но каток

Адямиосты сьӧраз валтэ муниципал кылдытэтлэн йырыз Александр Первушин. Воргорон кивалтон биньгозыез 2 но ӝыны ар талэсь азьло кутӥз. Та вакчи дыр куспын трос уж берыктэмын ни: гуртъёсын электрокужымез шыръясь лампочкаос пуктылэмын, Ӟаскоын ву гумыос вошъямын, Тыловайын лэсьто тымет, конькиен нискыланы но хоккеен шудыны каток, стадион… Кызьы верало гуртоос, Александр Виталиевич сямызъя кузё, со Тыловай сярысь сюлмаське аслаз юртъерез сярысь кадь.

— Котькыӵе ужын кивалтӥсьмылы гуртысь воргоронъёсмы юртто. Коньдон ӧвӧл бере, мае быгатэ, калык ачиз потыса лэсьтэ, — вера администрациын ужась Людмила Осотова. — Трос аръёс ӵоже катокмы пичи тымет вылын вал. Берло дыре нылпиос но, бадӟымъёс но хоккеен шудыны кутскизы, ваньзы конькиос басьязы. Но тымет вылын ву весь шудэ, сузяны сое секыт, нылпиос канжасько. Туэ калык каток лэсьтыны кутскиз ас кужмыныз. Клуб дорысь площадкаез сузязы, луо вайизы, кылиськон-дӥсяськон, педло потан интыос лэсьтӥзы, тыл кыскизы.

Табере Тыловайын улӥсьёс быдэс толалтэзэ уен-нуналэн хоккеен шудозы. Коробкаын инты тырмытэк, оло, бадӟым тыметсэс но сузяны кутскозы. Уго туэ гуртын бадӟым тымет ӵыпиське.

— Пруд лэсьтӥськомы, калыкен мадиськыса. Адямиослы со кулэ, соин ик асьсэос бызьыло, мон быгатэмея юрттӥськисько, гурт организациос техниказэс висъяло, — вера Александр Первушин. — Азьвыл гуртамы тымет вал, но 1999-тӥ арын вуэз кошкиз. Со дырысен калык весь вера, пруд кулэ вал шуыса. Корт гумыосмы вань кадь, ойдо, пе, оскалтом ӵыпыны. Труба понӥмы ни, ву лэзёнъёсты лэсьтӥмы. Малпасько, отӥ-татӥ проектъёсы

пыриськытозь, чалякгес аьмеос кутскыса лэсьтом.

Ӟеч ужлы калык кужымзэ но, уксёзэ но уг жаля, соин ик соизлы-таизлы дэмен коньдон бича. Уго тымет котырын ужез лачак на: котыраз шутэтскон инты лэсьтоно, луо ваёно — городын кадь шутэтскон инты мед луоз.

Ву гумыос но сюресъёс

Ӟаскоын ву гумыос совето вакытъёсы кыскемын вал ни, берло дыре соос кытӥ-отӥ пасяськылӥзы. Туэ, гурт калыкез ӧтьыса, «Тыловай» хозяйстволэн юрттэменыз, администрация гумыосты вошъян борды басьтӥськиз. Арня куспын ужъёс йылпумъямын вал. Азьвыл калыклэн кужмыныз нылпи садлэн юртэзлэн липетэз воштэмын вал, профнастилзэ басьтыны администрация юрттӥз. Но вань бадӟым сюлмаськонъёс, соосты ас кужмын гинэ берыктыны уг пӧрмы.

Гуртоослэн валтӥсь сюлмаськонзы — сюрес.

Со герӟа Дэбесэз но Шарканэз.

— Милям сюресъёсмы уродэсь, щебенить карыны кулэ, но коньдонмы уг окмы. Коньдон сюресэз возьыны, лымылэсь сузяны, гурт котырмес утялтыса возьыны, турын турнаны гинэ яке силё

поттыны гинэ висъяське, — вера Александр Виталиевич. — Улонмес ӟечгес карыны выриськом: азьвылэз глава школа азе стадион лэсьтыны кутскиз, али сое пумозяз вуттоно, бызьылыны сюресъёс кисьтоно. Тулыс гурт шортӥ огъя 500 метр кузьда тротуаръёс лэсьтомы, асфальт пыры вайимы ни. Озьы ке но, сюресъёс но уж ӧвӧл бере, егитъёс гуртысь кошко.

Азьланяз администрация куашкан калэ вуэм коркаосты сэрттыны малпа, озьы гурт эшшо но чеберскоз.

Клуб но туризм

Тыловайысь клублэн юртэз ӝутэмын ни 1890-тӥ арын. Али отын ужаны кышкыт: коръёс вискытӥ тӧл шула, вӧлдэтъёсыз лэзиськемын, шуныт сётӥсь батареяос кышъямын, выжез шудэ, борддоръёс каллен-каллен музъеме ватско… Но, клубе пырыкузы, та шекъёсты куноос уг ик адӟо кадь — чеберезлы гинэ абдрало. Синмез палёмыто борддоръёс вылысь адӟытонъёс, вашкала ӵушконъёс, мукет арбериос.

Клубын ужасьёс котькыӵе уж борды мыло-кыдо басьтӥсько. Котьку но котькытын данъяны быгато ас пал адямиоссэс. Татын вордӥськемын Удмуртиысь дано композитор Г. Корепанов-Камский, Удмуртиысь дано артистъёс Ю. Яковлев, Н. Кардапольцев, Ф. Будина, В. Бекманова но мукетъёсыз. Вань Г. Корепанов-Камскийлы сӥзем музейзы. Отын утисько композиторлэн ужъёсыз, фортепианоез но мукет инструментъёсыз. Гуртоос солэсь творчествозэ калык пӧлы вӧлмыто, нимзэ утьыны выро. Кылсярысь, ортчыло калык творчестволы сӥзем ёрос фестивальёс, школаын но нылпи садын — пӧртэм ужрадъёс. 2019-тӥ арын клуб борды шуккемын Г. Корепанов-Камскийлы сӥзем пул. «Ошмес» фольклорной ансамбль композиторлэсь кырӟанъёссэ кырӟа. Татын 3 кужмо коллективъёс вань: со Тыловайысь «Ошмес», «Завалинка» но Улысьпочинкаысь «Мылысь-кыдысь». Соос ас пуртыязы уг пӧзё, 2-тӥ арзэ ни машинаосы пуксё но асьсэ но бускель ёросъёсы гастрольёсын ширто.

Клублэн юртэз пуктэмын 1890-тӥ аръёсы. Ку луоз вылез — тодмо ӧвӧл.



— Ми котьку бадӟым малпанъёсын улӥськомы, — шуэ клублэн кивалтӥсез Нина Перевозчикова. — Толалтэ туризмен выриськомы, «ЛымыПог» фестивалямы быдэс элькунысь калык вуэ. Туризмез азинтоно! Со понна, конечно, кулэ выль клуб. Соку ми толалтэ но, гужем но калыкез ӧтчаны быгатысалмы, элькун программаосы пыриськысалмы. Г. Корепанов-Камскийлэн вордскем музъем вылаз эшшо но бадӟымгес фестивальёс, пумиськонъёс ортчытъясалмы. Калык таяз клубамы уг тэры. Городлэсь ми кыдёкын улӥськомы, туж потэ сценамы вылэ бадӟым артистъёсты ӧтеммы. Ми, нокытчы но потатэк, театрын кадь, гуртамы ик концертъёс учкыса пукысалмы.

Гурт калык клубез туж вите. Нош шаерысьтымы Лулчеберетъя министерство валэктон сётэ: Россиысь Культурая министерствое вазиськемын, 2021-тӥ-2023-тӥ аръёсы шаерысьтымы культурая юртъёсты тупатъяны но выльёссэ пуктыны уксё курыса. Тыловайын культурая юртэз лыдэ басьтозы, 2022-тӥ арлы планэз лэсьтыку.

Мария Векшина