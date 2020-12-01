Эгра ёросын йылпумъяськиз дизайнлы, благоустройстволы сӥзем «Удмуртилэн 100 арезлы — 100 выль малпан» конкурс
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Администрациысь проектъёсъя офисэн кивалтӥсьлэн Любовь Сунцовалэн верамезъя, та конкурсэз ялыса, кивалтӥсьёслэн туж потэ вал тодэмзы, кыӵеен адямиос адӟо ёроссылэсь ӵуказе нуналзэ. Вормисен лыдъямын ёрос библиотекаын ужасьёс черкогурт шорысь буш интыез выжыкыл кушлы пӧрмытыны дэмланэнызы, 1-тӥ школаысь пиналъёс — Кедра Митрей писательлэн пытьыосызъя турмаршрут кылдытыны ӵектэмзы понна, озьы ик егитъёслэн «Лига» центрзы — таос ёрослы выль бренд-тус малпазы, Игришка гондырез суредаса.
УД
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