«Ы-ы» шуэ Принц, «о-о» вазе Дюймовочка

Выль ар азьын Удмурт театре вуыса, мон туж йӧно Принцез пумитай. Но, жаляса верано, со аслэсь-тыз Принцессазэ шедьтэм ини… Театрысь артистъёс Вадим ДМИТРИЕВ но Марина САМСОНОВА нылпиослы «Дюймовочка» выжыкылын ог-огзылы синмасько, нош улонын яратонзы кемалась пушйиз ини, семьяязы Анна нылзы будэ. Ог-огзылэсь адӟем карыса, егит артистъёс быгатонлыкъёссэс ялан волято. Соин но, вылды, соослы бадӟым яркыт рольёсты шудыны оско.

В. Дмитриев но М. Самсонова

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

— Кыӵе-мар сюресъёс тӥледыз театре вуттӥзы?

— Мон ӧй шуысал, пичи дыръям творчество пала ачим кыстӥськи шуыса, — кутске Вадим. — Вордӥськи Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртын. Мамае нылпи садын ужа, папае городэ сменаен ужаны ветлэ. Кыӵе ке творческой кружокъёсы мон ветлэмын ӧвӧл, улонэ спорт котырын бергаз. Культура удысэ анай-атай косэмъягес вуи. Дышетӥсьёс но школаын пӧртэм ужрадъёсы донгысагес пырталлязы. Кулэ, соин пырись-кылӥ ини. 11-тӥ классын дышетскыкум, тодмо луиз: Москваысь М. Щепкин нимо театральной училищее пы-рыны луонлык вань, удмуртъёс пӧлын набор луоз. Нош ик мыным шуизы: эскеры астэ, кылбур кема уд ды-шеты, эктыны-кырӟаны быгатӥськод. Ортчид ке, ортчод, ӧд ке — нокин уз чапкы. Озьы мылкыдэз ӝутӥзы, оскытӥзы. Тур бӧрсьы тур вал, ваньзэ ортчи, 4 ар актёрлы дышетски, пӧртэм дано адямиосты пумитай. Москвае дышетскыны пырытозям, одӥг спектакль но учкеме ӧй вал. Татчы вуыса ини, театре ветлыны кут-ски.

Нырысетӥ аръёссэ секытгес вал гуртысь потэм адямилы, Ижевскын гинэ ӧвӧл, Москваын, сыӵе бадӟым городын, улыны. Татын ваньзэ ӝог малпало, верало, лэсьто. Дышетсконын но одӥг арез секытгес вал. Уг ва-ласькы вал, мар мынэсьтым кулэ, мае мыным возьматоно. Малпасько вал: кырӟаны-эктыны кулэ луоз. Нош ми тросгес психология бордын ужамы. Драматической актёр — со нырысь ик малпаськись актёр, кырӟась-эктӥсь-верась гинэ ӧвӧл. 3-тӥ-4-тӥ курсъёсын гинэ ӧраз пыри, валай, кытчы мон сюри, мар со театрын улон, кыӵе луыны кулэ артист.

Училище бере армие ветлӥ. Дышетскем бӧрсьы творчестволэсь жадемын вал, сюлэм воштӥськонъёс ку-риз. Но, армиын 3 толэзь улыса, валай, сцена вылэ потэме потэ шуыса. Сыӵе луонлыке вал. Мон Свердловск улосысь Горный Щит черкогурт палан служба нуи. Частьмы нюлэс пушкын вал, нош черкогуртын — культу-рая юрт. Мон отчы гуртам кадь ветлӥсько вал ини. Концертъёс радъяны юрттылӥ, кырӟанъёс ачим гожъяны кутски, фестивальёсы пыриськылӥ.

Армиысь бертыса, 7-тӥ арзэ ужасько ини театрын. Армилэсь но театрлэсь пӧртэмлыксэ зол шӧдӥ. Армиын тыныд шуо: эн малпаськы, тон понна малпаськемын ини. Нош театрын йырдэ ужатоно. Режиссёр мар ке валэктэ ке но, малпаськытэк номыр уд пӧрмыты.

— Нош монэ пичи дыръям ик «артистка» нимало вал. Соин 7 аресысен крезьгуръя школае но ветлыны кутски. Но мон отысь художественное пегӟи, суредаськон мыным выжыкыл дунне кадь потылӥз соку. Озьы 8 аресысен улонме суредаськонэн герӟай. Табере мон суредаськись артистка, — вера Марина.

Школаын ИЗО урокын огпол суреданы косӥзы, кин тон улонад луод. Мон льӧль дэремен, кияз микрофонэн нылашез суредай. Со, конечно, кырӟась вал. Гуртъёсын сценаез озьыгес адӟиськомы: со кырӟасьёс, серемес учыръёс верасьёс понна. Сцена шоры мукет синмын учки, училищеын дышетскыкум.

Тау шуэме потэ Можгалась педагогикая колледжлы. Мон 9-тӥ класс бере отчы дышетскыны мынӥ, отын быгатонлыкъёсы усьтӥськизы. Колледже пырыкум, театральной, художественной, музыкальной груп-паосты люкало вал. Театральное но, художественное но мынэме потэ вал, но огзэ быръёно луиз. Малпасько: ИЗО-я дышетӥсе мыно, юнме-а мон суредаськонлы сомында дышетски! Колледжын эктонъя, кырӟанъя кружокъёсы ветлӥ. Туала театрлы сӥзем кружоке но.

4 ар педколледжын дышетски но — Щепкинской училищее набор ялӥзы. Шуисько: зэм но, кылдэмез сыӵе, мукет сямен уд вера. Толло нуналэз кадь тодӥсько на, кызьы конкурс ортчем бере списокысь нимъёсты лыдӟизы. Мынам но нимы чузъяськиз. Москвае вуыса, гижысь-пиньысь дышетски. Суредаськы-ны быгатонэ но мултэс ӧз луы — училищеын спектакльёс дасякумы, декорациос бордын ужалляй. Ваньмыз, мае мон улонын басьтӥ, мыным али юрттэ.

4 ар ортчыса, Удмурт театре вуи. Кин ке вераз вал: училищеез али гинэ йылпумъям егит артистъёслы театрын секыт луэ, соку ик трос рольёс уг сёто. Мӧзмыса медам пукы шуыса, мукет уж утчаны кутски.

В. Дмитриев «Васьлей» спектакльын эрказмем коӵышез шудэ

Туспуктэм басьтэмын Удмурт театрлэн архивысьтыз

УдГУ-ын но ужай, студентъёсты риторикалы дышетӥ. Но луиз озьы: мыным театрын ваньмыз соку ик кап-чиен сётӥськиз. Озьы луэ, дыр — уд ке витиськы, тыныд сёто. Нош мултэссэ возьмаськод ке — уг кылды…

Удмурт театре вуэммы бере Москваысь Сергей Яшин режиссёрез ӧтизы, со «Горе от ума» спектаклез пуктӥз. Шумпотӥсько, та спектакль ми дыръя «пыжиськиз» шуыса. Туж тунсыко вал роль сярысь малпась-кыны, та режиссёрен ужаны. Со тодамы вайытылӥз созэ я тазэ вашкала скульптураосты, шуылӥз: соос сямен султоно.

— Сцена вылын тӥ асьтэлы чик тупасьтэм сямо геройёсты но шудоно луиськоды, дыр?

— Вань артистъёс вераны ярато: мыным вань рольёсы кельшо, — серекъя Вадим. — Мон но озьы ик шуисько. Но, шуом, огез роль капчиенгес сётӥське, малы ке шуоно геройлэн дунне шоры учконэз тынадэзлы матын. Мукетсэ ролез секытгес шудыны, угось со тыныд нырысь-валысь валантэм. Тани «Дюймовочка» выжыкылын Принцез шудӥсько — но улонын мон чик но принц ӧвӧл. Со ассэ йӧно возьыны кулэ, киоссэ кисыосаз донгаса уз вет-лы. Нош мыным Принцлэн выросъёсыз мынчыръяськон кадь йӧто. Яке тани «Эрико яратон» спектакльын гольык мугор вылам джинса комбинезонэн ветлӥсько. Гольтыръяськись пияшез шудӥсько. Нош улонын потэ, мон шоры зэмос воргорон шоры кадь мед учкозы. Спектакль бере куд-ог дыръя театрысь потӥсько но — калык шорам кырыжгес учке. Синъёсы буямын луо, ӵушылыны вунэтӥсько…

«Мултан уж» драмаын Игнат Букинэз шудӥсько. Со дышетӥсен ӵош узыръёслы пумит бунт ӝутэ. Бунтэз возьматон дыръям мон сцена вылын урмисько. Мукет героез, чыртытӥз кутыса, сэрпалтӥсько. Вадим, сыӵе зол эн куя, вӧсь кариськод — шуизы ини мыным. Озьы гань-ганьгес кариськыны тырши.

— Марина, тон али Дюймовочкаез шудӥськод, чебер дэремен поръяськод. Ролед кельше-а?

— Мыным 30 арес, нош таӵе ролез нырысьсэ быдэстӥсько. Арысь аре мыным пиналгес но пиналгес ро-льёс сётъяло. Нош училищеын дышетскыкум, монэ арлыдо кышномуртъёсты, бабушъёсты, анайёсты, ро-ковой кышномуртъёсты шудыны косо вал. Дипломной спектакльын но, «Недоросльын», мон Простакова кышномуртэз, Митрофанлэсь анайзэ, шудӥ. Сыӵе урод героез шудыны секыт, но со пушкысь но чеберлыксэ утчано луэ. Простакова — нылпизэ туж зол яратӥсь анай, сыӵе яратэменыз сэрен со пиезлэсь азьпал улонзэ быдтэ. Мальдытӥсь яратон туала вакытэ но вань. Тани анай-атайёс нылпизэс трос-трос кружокъёсы гожто, уг малпасько, нылпизылы со кулэ яке ӧвӧл шуыса.

С. Самсонова «Недоросль» спектакльын Простаковаез шудэ, В. Дмитиев — Милонэз

— Удмурт театрын мар вылезлы дышиды ини?

— Мон художник-постановщиклэсь ужзэ но быдэсъясько, — шуэ Марина. — Щепкинской училищеысен ик со кутскиз. 2-тӥ курсын мон декорациос нырысьсэ суредай. Пуктӥмы итальян калык театрысь «комедия дель арте». Мон ширмаос вылэ Венециысь пейзажез пуктӥ. Собере дипломной спектакльмылы — пуктӥмы Уильям Шекспирлэсь «Сон в летнюю ночь» комедизэ удмурт кылын — Людмила Новикова дышетӥсенымы эскизъёс суредаллям, басма бырйыны магазинъёстӥ ветлӥм. Туж тау шуэме потэ Л. Новиковалы. Со ми-лемлы туж трос сётӥз.

Удмурт театрын огпол ӵектӥзы спектакльлы дӥськут дасяны. Бадӟым опыт басьтӥ. Трос секретъёсты тодыны кулэ, басма бырйыку гинэ но. Театрысь тыл пиштэмен, дуно басма воксё дунтэм адӟиськыны быг-атэ, нош дунтэмез — чебергес.

Азьло, маке лэсьтыны курыкузы, шурдӥсько вал. Али чик уг кышкаськы ини. Мон тодӥсько — ваньзэ лэсьтыны быгато. Вань кужым — оскон бордын.

— Быдэс даур ул, быдэс даур дышетскы, — вера Вадим. — Татын но озьы ик. Нырысь рольёсты дасяку, тодам вайылӥсько вал, мар училищеысь дышетӥсьёс шуылӥзы, кыӵе ӵектон соос али сётысалзы. Но ды-шетӥсьёслы кыдёке ветлонэз ӧвӧл. Удмурт театрын трос аръёс ӵоже ужам артистъёслэсь но адӟем карись-ком, соослэсь юалляськиськом. Палэнысен умойгес адӟиське, кытын шонер, кытын ӧвӧл. Мариналэсь но юасько, нош со — мынэсьтым. Дышетскиськом, ог-огмы шоры учкыса. Мон яратӥсько на умой киноосты учкыны. Туж юрттэ со мыным.

— Удмуртиысь Театр удысын ужасьёслэн союззы мастер-классъёс ортчытъялля, отчы пыриськыны тыршиськом, — итӥське Марина. — Шумпотыса ветлӥсько лабораториосы, соос но азинскон сёто. Фести-

вальёсы вуылӥськом. Москваын дышетскыкумы, училищеын мукет национальной студиос но вал. Кал-мыкъёс, поръёс. Али но соосын кусып возиськомы. Тани Марий Элын ортчылӥсь «Майатул» фестивале вуылӥськом. Отын «Щепкаез» йылпумъям 2 поколениысь артистъёс пумисько. Бадӟым семья огазе лю-каське кадь.

Туала театр — со бадӟым машина, сое туж трос адямиос ужато: режиссёр, солэн юрттӥськисез, актёръёс, монтировщикъёс, тыл пуктӥсьёс, куара радъясьёс, дӥськут но реквизит дасясьёс, сценографъёс… Куд-дыръя, спектаклез учкыку, чакласькод: артист кырӟа, нош тыл со вылын ӧвӧл. Световик умойтэм ужам. Кин ке ужзэ умой-умой уг быдэсты ке, оглом уж сокем ӟеч уг пӧрмы ини.

— Куспады яратон кызьы кылдӥз?

— Дышетскыкумы. 2-тӥ яке 3-тӥ курсын со вал меда? — малпаське Вадим. — Набор дыръя ик, пӧртэм туръёсты ортчыку, кинэ но сое синйылтӥськод вал ини. Нош Марина тодам воксё кыльымтэ. Яратонмы сяська кузьман бордысен ӧз кутскы. Милям со кутскиз… керетон бордысен. Ӝыны ар ог-огенымы ӧм вераське. Собере кызьы ке тупамы. Дышетскыны ӵош мынӥськом, ӵош бертӥськом. Столицаетӥ ӵошен поръяськом, театръёсы ветлӥськом.

— Тӥ ялан ӵош — ужын но, дорын но. Ог-огдылэсь уд акыльтӥське-а?

— Спектакльын 2 валтӥсь рольёсты ӵошен нырысьсэ шудӥськомы, озьы ӝимиз, — валэктэ Вадим. — Нош дорын Мариналэн аслаз сюлэмшугъяськонъёсыз, мынам ини аслам.

— Марина, тон алнаш нылаш, нош тон, Вадим, пичи пурга пияш. Та ёросъёс ялан вожвылъясько. Куспады эчешон вань-а?

— Ялан луылэ. Тӥни мар бордын вылэм мугез! — серекъя Вадим. — Кыл пумысен но споръяськонъёс кылдыло. Милям Пургалан, кылсярысь, «ы-ы» шуо, нош алнашъёс «о-о» вазёзы. Нош нылмес кызьы дышето-мы? Мон аслэсьтымзэ солы дышетӥсько, Марина ас палъёсыз сямен вераське Аняен.

Аня нылынызы

— Нош кудӥзлы нылды дурбасьтэ?

— Ӟучезлы. Удмуртэз вала, вераське, но шугенгес, ӟучен солы капчигес йӧтэ, — вера Марина. — Соин но тӥни вуоно арлы удмурт журнал-газетъёслы — «Удмурт дуннелы», «Кенешлы», «Инвожолы» — гожтӥськи-мы. Мон шуисько: традиция мытоно — арняяз огпол куиньнамы ик пуксиськомы но лыдӟиськиськомы. Нылмы но мед кылоз, асьмелэн но кылмы волялоз. Кыл ӝог воштӥське, мон сое туж зол шӧдӥсько.

Нылмес нылпи садын али ик «артистка», «кизили» нимало. Ялан мукет пиналъёсты лӧпкытъя, пе. До-рын со милям тренер. Тренировкаосы ветлэ но, бӧрысь милемыз ачиз тренировать каре. Дорамы кыкнамы кылиськом ке, тодӥсько ини, со мыным нуналлы расписание лэсьтоз шуыса. Монэ со эш каре.

Аня кыӵе причёска лэсьтыны куре, мар дӥсямез потэ — ваньзэ лэсьтӥсько. — Тани таяз арня куспын гинэ мон солы 2 фата вури. Котькуд нунал садике фатаен ветлӥз. Но мон солы верай: ачид фатаен мынӥськод ке, мукет нылъёслы но нуллыны сётъя, — шуэ Марина. — Нылме ваем бере вань дырме солы сӥзи. Азьвыл улонэ театр котырын берга вал. Нырысь туж кышкай — кызьы семьяме но театрез огазе каром? Али ӧраз пыри ини кадь.

— Выль арлэсь мар витиськоды?

— Мынам выль аре вордӥськем нуналысеным кутске, — вера Марина. — Шуркынмонэ вордӥськи. Та тол-эзе «Горе от ума» спектаклез пуктӥськомы ке, мукет сяменгес шудӥсько Софья Павловнаез. Чацкий героиня-елы шуэ: «В семнадцать лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, и это вам известно…». Да-а-а, малпасько…

Выль аре выжыса, оскисько: трос ужай ке, ваньмыз луоз. Мынам весь ужаме потэ, мон понна ял карон — со пӧртэм ужъёсты воштон. Тросгес лыдӟиськем, ӟеч киноосты учкем потэ на.

— Выль ар мон понна выжыкыл, шулдыръяськон ӧвӧл, та праздник шоры огшорыгес учкисько, льӧль малпанъёслы уг оскиськы, — вера Вадим. — Выль ар уе, ӝӧк сьӧры пуксьыса, малпало: ваньмыз-а ужъёсы пӧрмизы? Нош вуись арлэсь выль луонлыкъёс возьмасько. Мед соос юрттозы быгатонлыкъёсме выль сямен усьтыны, выль ӧръя лэзьыны.

Анастасия Шумилова