Шутэтскытоз велосипед

Вуоно аре Дэбес ёросын Сюрногуртын велодром усьтӥськоз. 9-тӥ классын дышетскись Владимир Карачев, егитъёслэн инициативной бюджетированиея «Атмосфера» проектазы пыриськыса, сое быдэстыны коньдон утӥз.

В. Карачев

Владимир 4 ар пала общественной ужен выре ни, политикаен тунсыкъяське. Школаын волонтёръёслэн «Метёлка» отрядазы ветлэмез бере бурдъяськиз, гуртаз но, ёросын но пӧртэм ужрадъёс ортчытъяны кутскиз. 2 ар пыриськылӥз элькунамы ортчись «Лидер XXI века» вожвылъяськонэ. Ёросын азьмынӥсь егитъёс сое ӟеч тодо, уго со егит парламентарийёсты котыраз бича, соослы дышетскон радъялля.

— «Атмосфера» проект сярысь тодэме бере ик гуртоосмылы ӵектӥ отчы пыриськыны, — вераз Владимир, — егитъёсын ӵош малпаськимы, мар милемлы уг тырмы. Огкылэ вуимы — кулэ шутэтскон инты. Муниципал кылдытэтмылэн администрациеныз, егитъёсын ужанъя специалистэн ӵош проектмес йылаз-пумаз вуттӥмы, вормеммылы шумпотӥмы.

Огшоры беседкаос, ӟечыретъёс, турникъёс сюрногуртъёслэн пуктэмзы ӧз поты. Соос велодром сярысь малпаськизы. Гуртын со понна тупась инты — ӵапак гурт шорын.

— Али ужъёс быро ни, — шуиз Владимир, — фигурной вожденилы сюрес лэсьтӥськом, лымы шуназ ке, отчы потомы. Велодроммес тулыс усьтыны малпаськомы.

«Атмосфераын» тросэз вормисьёс ӝожтӥськылӥзы: коронавирусэн сэрен ужъёс ӝегало. Сюрногуртъёс но со сярысь сюлмаськыса улӥзы, но соослы удалтӥз. Ужъёс кызьы кулэ, озьы мынӥзы.

Азьланяз велодром шутэтскон инты гинэ уз луы, отын велосипедэн ворттылыны яратӥсьёс пӧлын ӵошатсконъёс но ортчылозы. Соос шоры учкыны лыктэмъёслы но инты шедёз — велодром котыре выль ӟусъёс пуктылӥзы.

Мария Емельянова