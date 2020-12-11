Шуньыр-шаньыр мужик но Майсы Геновна

Мынам тодмое «бен» палась вуэмын. Дотово кельше солэн «шуньыр-шаньыр мужик» шуэмез. «Бонъёс», тодэлэ: вань, пе, высшой но первой сорт воргоронъёс, нош 2-тӥ сортъем пиосъ­ёсты «бенъёс» нимало «шуньыр-шаньыр мужик». Лавкаын товар кадь, ява.

Юрий Иванович (нимыз, валамон, воштэмын), диплом басьтыса, вуиз дор палаз, уйпал ёросэ. Сое бригадире пуктӥзы, а деревняязы бригадир — эксэй! Арня ортчыса, кузё дӥне нылпи садлэн кивалтӥсез пыриз. Что нимыз, что буби нимыз — ну и мудрон — Маиса Анфиногеновна.

— Ӟечом-буром, Юриваныч! Мыным аску (ӵуказе) шуньыр-шаньыр мужик кулэ, — ӧс куспысен ик вазиз садик кузё.

Разнарядкаын шып луиз.

— Ма, Маиса Анфи… Анфо… Геновна, тынад аслад картэд ядрён корень, малы тыныд второй сорт? — пайме Юрий Иванович. — Так-то мынам вань ужасьёсы высшой, ну, хотя бы первой сорт.

Серметтэм кенак тае гинэ возьмаз кадь. Кутскиз ук тачыртыны, Чапаевлэн пулемётчицаез музэн, ӟус вылын тамак пурккетӥсь воргоронъёс шоры учкыса.

— И таиз но высшой сорт? — возьматӥз Матвей шоры. — Ымныр посудаез ик лыз-вож, ну и посӥськемын…

Юрий Иванович Матвейлы дурбасьтоно кариськиз:

— Дак соослэн кунянзы вордскем, зол миськем, дыр.

— Кунянзы? Ма, со лентяед дас ар талэсь азьвыл ини искалзэ вузаз, лейкоз, пе. Каль (али) кышноез йӧл дуре магазинэ васька. Матвейлэн кусо но ныдъямез уг лу, — тачыртэ садик кузё.

Эхма, луӵӵе Иванычлы ымзэ усьяно ӧй вал, дыр. Маиса пырон азьын гинэ бригадир тышкаськиз вал воргоронэз, юыны нормазэ уг тоды шуыса.

— Нош малы ай тыныд именно шуньыр-шаньырез? — юа бригадир.

— Дак комиссия лыктоз, а мынам забор юбоосы сисьмемын, — басылаз, лэся, садик кузё. — Юбо воштыны второй сортэз но яралоз, пӧй. Аску возьмало ужасьтэ.

Кызьы пыриз тӧлпери кадь, озьы ик кошкиз садик кузё.

— Уф! — капчияк шокчизы мужикъёс. Уката ик шумпотӥз Матвей.

— Со Майсы Геновна доры мынытозь, мон луӵӵе ферма тупатъяны васько, — шуэ Матвей. — Всё, Юриваныч, туннэысен уг юкы.

— Лико, лико! — пайме бригадир. — Зэмзэ вераськод-а? Нош кинэ юбо воштыны ыстом?

Котырак учке кузё. Петяез ке шат? Пияш Глазысь техникумын заочно дышетске. Уг юы, тамак но уг кыскы кадь.

— Садике пинал воспитатель вуиз. Ну и чеберина! Так что тыныд, Петыр-котыр, нылъёс котыр, садике сюрес. Тон только со Геновнаен умой ужа, — кырмыштӥз бригадир.

Петыр юбоосты дотово умой вошъям. Эсьма, Анфиногеновназы ушъяз. Нош бер сӥзьыл Петыр-котыр Юрий Ивановичез сюаназ ӧтиз: юнме садике ветлымтэ таид. Ма, Маиса Анфиногеновназы воксё но лек вылымтэ. Со но сюанын эктӥз-кырӟаз. Ачид ке умой — бускель но умой, пӧй.

Геннадий ПАРФЁНОВ