Шулдыр ужазы
Related Articles
Пичи Пурга ёросысь Норъя черкогуртысь Новая урамын улӥсьёс сюрессэс асьсэос тупатӥзы.
Кылем арын выльдӥськизы Клубной, Юбилейной, Муш урамъёс — отын улӥсьёс уксё бичазы, урамзэс асфальтэн шобыртӥзы. Нош туэ сюрессэс тупатон борды басьтӥськизы Новая урамын улӥсьёс.
Таяз радэ уксё бичано ӧз луы. Ульчазылэн комитетэныз кивалтӥсь Александр Крылов амал шедьтӥз. Туэ гужем ӵоже «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроект чотын тупатӥзы Норъя черкогуртысь Уйвайка шур вамен выжез. Вужзэ асфальтэз кесязы, утялтӥзы, сюрес урдсын со быдэс гурезь люкаськиз. Лэсьтӥськонъя огазеяськонлэн кивалтӥсеныз кенешыса, А. Крылов вуж асфальтэз Новая ураме аслаз трактореныз ворттӥз. Транспортэныз юрттыны мылкыд кариз на та урамын улӥсь Дмитрий Гамберов.
Нош кылемъёсыз воргоронъёс потӥзы кувалдаосын, колунъёсын, молотъёсын. Сюрес вылэ кисьтэм асфальт юдэсъёсты пильылӥзы, соин тырмытӥзы гопъёсты.
— Туж шулдыр ужамы. Азьланяз, оло, уксё люкаса, асфальтэн шобыртыны пӧрмытомы, — шуэ муниципал кылдытэтлэн администрациысьтыз специалист Людмила Фадеева. — Вераме потэ тазэ: Норъя черкогуртамы гинэ ӧвӧл, быдэс поселениямы улэ мыло-кыдо калык. Вашкала дыръя сямен ик, вемее люкаськыны быгатӥськом. Субботник ортчытоно-а, сюрес тупатоно-а яке мае ке пуктоно-а — ваньзэ дэмен лэсьтӥськом.
Вуоно арын норъяос пыриськыны малпало «Милям кичӧлтонмы» конкурсэ. Со чотын пуктыны чаклало нылпи площадка. Гуртэз шулдыргес, ӟечгес карон понна нырысь ик асьсэос гуртоос сюлмаськыны кулэ, палэнысь юрттэт возьмаса пуконо ӧвӧл, шуо гуртоос.
Елена Никитина
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment