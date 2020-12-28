Шулдыръяськоно чакласькыса

2020-тӥ арын ужамезлы йылпумъянъёс лэсьтӥз Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая Валтӥсь управлениез.

Онлайн ортчем кенешез нуиз управлениен кивалтӥсь Пётр Фомин, ужрадэ пыриськиз Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев. Спасательёс понна таиз ар капчиен ӧз сётӥськы. Шаерамы 2 кышкыт учыр вал. Кыкез ик — Алнаш ёросын. 29-тӥ июне 10 гуртэтӥ йӧзор ортчиз, курегпуз быдӟа йӧ гурт хозяйствоослы но нимаз улӥсьёслы бадӟым изъян вайизы. 14-тӥ сентябре федерал сюрес вылын, шуккиськон учыре шедьыса, 6 мурт быриз, 3-ез быдэ вуымтэ пиос вал. Шаерамы 38 учыр пусъемын юртъерен герӟаськем объектъёсын: я кузётэк сылӥсь коркаос куашказы, я лэсьтӥськонын маке луылӥз. Озьы 50 мурт улонысь кошкиз.

— Та вакытэ шаерысьтымы вань городъёсын но ёросъёсын шуг-секытэ шедемъёслы юрттэт сётонъя центръёс (ЦУКС) ужало, — шуиз шаерысьтымы валтӥсь спасатель Пётр Фомин. — Кышкыт учыръёсты ӝог палэнтон вылысь ёросъёсын нимысьтыз дышетсконъёс радъялляськомы. Та ужрадъёсты сак эскере Россиысь национальной центр.

Туэ 2 сюрс 35 пол тылпу потаз, со 11 процентлы ӧжытгес луэ кылем арынлэсь. 99 адями сӧсырмиз. Со вакытэ ик сюлмаськытэ тылпуын бырыны шедемъёслэн лыдзы. Тылын ӝоказ 98 мурт, кылем арын 72 мурт вал. Ӵем дыръя тылпу потэ адямиослэн янгышенызы сэрен: кысымтэ тамак пумен умме усё, электроезъёссы вужесь я гуръёссы пилиськемын. Бадӟым тылпу потаз Дэри ёросысь Макарово гуртын, трос квартираем юрт ӝуаку, 3 мурт быриз. Сарапул ёросысь Усть-Сарапулка гуртын 4 мурт ӵынын усыкмиз, Вотка ёросысь «Позимьское» сад-бакчаын — 3 мурт.

Тылпуосты алыны луысал, юртъёсы извещательёс пуктыса. Та пичи арбериос 5 ар куспын 38 муртлэсь улонзэ утизы. 2015-тӥ арысен спасательёс но муниципал кылдытэтъёс куспын огкыл гожтэмын. Озьы шаерысьтымы трос нылпиё но ёрмыса улӥсь 9 сюрс пала семьяослы, со 43 процентэз, извещательёс люкылэмын ни. Умой ужало Грак, Дэбес, Сюмси, Якшур-Бӧдья но Яр ёросъёсын: та категорие пырись вань семьяослы извещательёс люкылэмын. Уродгес югдур Алнаш но Каракулино ёросъёсын.

Тылпу кысӥсьёслэн нырысетӥ юрттӥсьёссы луо 6 сюрс 466 доброволецъёс. Та вакытэ шаерамы ужало тылпулэсь утиськонъя 187 командаос но 296 дружинаос. Соос 400-лэсь трос пол тылпу кысонэ пыриськизы.

Тылпу кысонъя но калыкез утёнъя частьёсын ужасьёс коронавирусэн нюръяськыны юртто. Трос калык люкаськон интыосын, транспорт дугдылонъёсын дезинфекцияос ортчытӥзы. Проектъёсын ужанэ но мыло-кыдо пырисько. Дэбесысь Иван Шкляев «Пожарный — это призвание!» проектэныз «Россиысь доброволец» конкурсын грант утӥз. Со чотын ёросын кылдытыны малпа доброволецъёслэсь клубзэс.

27-тӥ декабре — Спасательёслэн нуналзы. Солы сӥзьыса, шаерысьтымы адӟем карымон ужасьёсты Данъян грамотаосын пусйизы. Сыӵеос пӧлысь одӥгез — Игорь Ананиев, 8 ар спасатель луыса ужа шаерысьтымы нимысьтыз пожарно-спасательной частьын. Спортэн эшъяське, 5-тӥ арзэ шаерысьтымы ёзлэн устоез командирез луэ.

Матэкто Выль ар шутэтскон нуналъёс. Спасательёс ало, шулдыръяськон вакытэ кышкытлыклэсь утиськон сярысь вунэтоно ӧвӧл шуыса. Фейерверкъёсты нимысьтыз тупатэм интыосын ӝуатоно. Пуштӥсь арбериосты быдэ вуымтэослы сётыны уг яра. 2020-тӥ арлэн нырысетӥ нуналъёсаз 6 пинал сӧсырмиз вал.

Валентина Емельянова