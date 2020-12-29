Шуд пыӵа выжыос пыр

Шаерысьтымы пӧртэм выжы калыкъёслэн огазеяськонъёссы пӧлын одӥгез адӟем карымонэз — камсьӧр удмуртъёслэн. Соослэн радъям ужрадъёссы, кылсярысь, «Элен вӧсь», «Чакара» но трос мукетъёсыз, кемалась тодмо луизы ни Россиысь мукет улосъёсын но. Огазеяськонэн быгатыса кивалтэ Флюра ЧИБЫШЕВА.

— Флюра Ахметхановна, кытысь сомында мылкыд, кужым?

— Выжыостэ, кылдэ, культурадэ утемед потӥз ке, мылкыд но кужым кытысь ке пото — ачиз улон валтэ. Шонерзэ вераса, Ижын улӥсь камсьӧр удмуртъёсты огазеян мылкыды потӥз, мур куректэмысьтым. Одӥг аре анае но, атае но огез бӧрсьы мукетыз улонысь кошкизы. Нош мынам сыӵе потэ вал анай кылыным вераськеме, ас пал адямиосме адӟеме. Ужай эмъясь сузэр луыса, ас пал адямиосы пӧлысь тодӥсько вал 2 муртэ: тодосчиез Риф Насибуллинэз но издательствоын ужась Фируза Гайнуллинаез. Фируза Султангалиевна культура удысын берга вал бере, трос калыкез тодэ вылэм. Озьы, нырысетӥзэ люкаськыкумы, ог 20 кузя луимы.

Отӥяз дэмласьёс сюризы: ойдолэ огазеяськонмес кылдытом. Мон соку но уг валаськы на вал: малы со огазеяськон кулэ, кызьы солэсь ужзэ радъяно? Туж паймыса кылзӥ Касим Галихановлэсь, Расиф Бытыршинлэсь, Бибинур Загуляевалэсь, Самир Зиятовлэсь но мукетъёсызлэсь визьмо, чылкыт удмурт сямен вераськемзэс. Ачим кыӵе кылын вераськисько вал — валантэм: одӥгезлэн кыллэн кутсконэз бигер, пумыз — удмурт, мукетызлэн кутсконэз удмурт ни ке, пумыз бигер луыса кошке. Угось атае бигер вал, анае — удмурт.

Огазеяськонмы пусъемын 2007-тӥ арын. Презентациямы Удмуртиысь сяна, Башкириысь, Пермь улосысь коллективъёс вуылӥзы. Со вакытлы тодмоесь ни вал «Айкай» ансамбльлэн кивалтӥсеныз Пётр Даниловен — со аслэсьтыз коллективзэ вайиз. Ужрадамы вал йӧскалык ужпумъёсъя соку министр Владимир Завалин но. Шуиз: та Флюра Ахметхановна уг на вала, кыӵе уж борды басьтӥськиз. Табере валасько ни, мар сярысь верам вылэм министр: лулыныд-сюлмыныд выйиськод общественной улонэ.

— Тӥ трос потаськоды шаермылэн палэназ, адӟиськоды отысь удмурт гуртъёслэсь улэмзэс.

— Сюлэмы туж шумпотэ: удмуртъёс отын возисько. Анай кылын вераськисьёслэн лыдзы уг кулэсмы — удмурт культураез, сям-йылолъёсты пыӵатыны кутско ини садикысен-школаысен. Озьы но луылэ: бигер кырӟанэз удмуртэ берыкто но кырӟало.

Инмар котькудӥзлы ачиз гожтэм, кытын вордскыны, кытын улыны. Мон, кылсярысь, улонэ потӥ Башкириысь удмурто-бигеро гуртысь. Нимыз но солэн 3 пӧртэм: ӟуч сямен — Андреевка, удмурт сямен — Герей, бигер кылын — Нукрат. «Вотяк» кылэз нырысьсэ Удмуртиын кылӥ. Башкириын удмуртъёсты «экей» шуо. Одӥг пол гинэ милемлы тыбыр сьӧрамы бигеръёслэн кеськемзы вань: экелер! Ми соку ик директор доры мынӥм. Соку ик линейка люкамын вал. Директормы, ачиз бигер, исаськисьёсты ваньмы азе поттӥз но пельёссэс ик кысказ — соку нылпиослэсь пельёссэс кысканы лэземын на вал.

Удмуртъёсты зӥбо ӧй шуысал — улонам сыӵе учыръёсты ӧй адӟылы на.

— Огвакытэ Интернетэ поттэмын вал, кызьы тӥ чурыт вераськиды Пермь улосысь удмуртъёсын…

— Возьыт, но мынам сыӵе чурыт сямы вань. Зэм, верай сое, мар малпасько. Гондыргуртын вал со. Отысь нылпи садлэн кивалтӥсез шуиз: малы со удмурт кыл кулэ, мар со сётэ? Со выллем ик учыре шедьылӥ Пермь улосысь ик мукетаз гуртын. Пумиськонэ люкаськизы пӧртэм удысъёсысь специалистъёс, кивалтӥсьёс, огшоры калык. Нырысетӥ радэ ик пуксизы песянайёс. Пӧлысьтыз одӥгез шуэ: зачем этот удмуртский, мы только по-русски говорим. Асме киям кутыны туж вырыса, шуи: учке синучконэ, тупаськоды-а ӟуч адямилы? Асьмеос ноку ӟуч но, еврей но, мукет выжыысь но адями ум луэ. Но малы тӥ нылпиостэс шудтэм карыса, выжыоссылэсь ишкалтыса кельтӥськоды? Выжы быре ке, куаръёс но усё-куасьмо. Адямилы выжыосыз пыр шуд но, тазалык но пыӵа. Малы тӥ асьтэлэсь возьдаськиськоды? Мон удмурт, но маин тӥлесьтыд уродгес? Шып кылзӥзы, кин но со пушкыз тырыса синвуаськиз, ваньзы кизэс чабизы.

Асьмелэн, удмуртъёслэн, озьы: небыт, нокинэ вӧсь карытэк вераськоно. Но собере ваньмыз каньылля ик вунэ-кыле. Малпасько, ас выжыосыд понна куддыр чурыт но вераны быгатоно.

— Кылӥське: камсьӧр удмуртъёс ог-огенызы туж эшъяськыса уло — уно ужрадъёсты дэмен ортчытъяло. Озьы мед луоз шуыса, тӥ туж трос лэсьтӥськоды.

— Ужрадъёсты ортчытыны юрттэт курыса, кинлы одно вазиськиськом? Администрациослэн йыръёссылы. Но соосты асьсэдыз ужрадъёсы ӧтьыны ӵемысь вунэтӥськом. Соин ик пӧртэм пумиськонъёсын-форумъёсын кивалтӥсьёс понна нимысьтыз секциос радъяны кутским. Отын соос ас ужъёссы сярысь верасько, сюлмаськытӥсь ужпумъёссэс дэмен сэртто-пертчо. Пумен эшъясько, ог-огзы доры куное ветлыны кутско. Собере, вазен тросэз ужрадъёссэс асьсэ коже гинэ ортчытъяло вал. Кылсярысь, Татарстанысь Кукмор ёросысь Нырьялан туж умой ортчылӥзы азьветлӥсьлы Максим Прокопьевлы сӥзем конференциос. Нош малы отчы мукетъёссэ но ӧтёнтэм? Та пумысен кенешим. Табере М. Прокопьевлэн вордскем музъем вылаз люкаськыло Пермь, Киров улосъёсысь, Удмуртиысь, Башкириысь, Марий Элысь делегациос.

Огазеяськонмы кылдэм дырысен ик троссэ ужрадъёсты дэмен ортчытъяны кутским. Кылсярысь, «Чакара» фестивалямы нырысь ӧтимы Пермь улосысь но Башкортостанысь коллективъёсты. 2-тӥ ползэ ортчытыкумы, министр Владимир Завалин шуиз: басьтоно вань удмуртъёсты! Мон тыныд юртто… Фестивальмы нырысь шаерамы гинэ ортчылӥз ке, табере Россиысь пӧртэм улосъёстӥ котыръяське ни. Кылем арын Президентлэсь грантсэ но басьтӥм — 2 миллион 400 сюрс манет.

Нылпиосмы мыло-кыдо пыриськыло 2 арлы одӥг пол ортчылӥсь научно-практической конференцие. Отчы соос исследовательской ужъёсынызы лыкто — калык пӧлын вераськыны дышетско. Малпаськом, отын басьтэм опытсы улоназы одно кулэ луоз.

— Трослы-а пӧртэмесь Кам сьӧрысь удмуртъёс Удмуртиын улӥсьёсызлэсь?

— Мыным потэ, шӧдскы-мон висъясько. Ог 30-40 процентэз кылъёс гинэ но пӧртэм сямен чузъясько. Но тужгес бадӟым пӧртэмлыксы — Кам сьӧрын туннэ но юн возиське язычество. Камсьӧр удмуртъёслэсь одӥгзэ вашкала сям-йылолзэс — «Элен вӧсез» — улӟытӥм 2008-тӥ арын. Кызьы но ку со радъяськылэ вал — трос юалляським пересьёслэсь, научной ужъёсын бугыръяським.

Улонын котькыӵе вакытъёс луыло: кин ке паръяське, корка пырон лэсьтэ, кинлэн ке пиез армие кошке. Палэнтӥ уг ортчыло кайгуос но. Таӵе дыръя адями тӧдьы ыжзэ вӧсе сётэ. Нырысетӥяз ик «Элен вӧсямы» 25 ыжъёс вал, 27 пуртыын сӥль-ӝук пӧзиз. Вал на ыжъёссэс эшшо но дэмласьёс, но вӧсясьёс верано луизы, мултэссэ кутыны уг луы ни шуыса. Но ваньзылэсь нимтулъёссэс гожъятыса кельтӥзы, собере вӧсяськыкузы соосты но веразы. Нылпиос табере Сабантуез уг юало, возьмало «Элен вӧсез». Сое арлы быдэ пӧртэм интыосын ортчытъяськом. Вань куронъёсты чакласьком: вӧсь ортчытон интыысь одӥг будосэз но ишкалтыны уг яра, пичи жаг но куштоно ӧвӧл. Сюлэм шумпотэ, вӧсьысь трос нылпиосты адӟыса. Соос уг но алякто. Анай-атайёссы вӧсяськыкузы пыдесъясько ке, соос но пыдес вылазы карисько, анай-атайёссы «оминь» шуо ке, таосыз но соос сьӧры «оминь» шуо.

Нош кыӵе чебер адӟиське, куке анайёс, ал вылазы пуктыса, нунызэс вӧсям ӝукен сюдо. Мыным потэ, со шудо нылпиос, улонын но соослы одно удалтыны кулэ!

Элина Кумачёва