Шуг-секытъёслы уг сётско

Можга ёросысь Малая Сюга но Куака (Чемошур-Уча) гуртъёсын улӥсьёс тыршо «ТерраНова» хозяйствоын. Сое кылдытӥз но каллен ӝутэ азьвыл фермер Пётр Соколов. Кыӵе шуг-секытъёс пыр ортчоно луиз но маин данъяське кивалтӥсь?

Можга ёросысь «ТерраНова» хозяйстволэн

кивалтӥсез П. Соколов школа дырысеныз

гурт удысын тырше.



Лейкозэн нюръяськон

2012-тӥ ар. Можга ёросысь Тылойысь «Валожикьинский» колхоз банкротэ вуэмын. Калык кышкатскемын, мар луоз азьланяз? Соку Можга ёрослэн йырыз Аркадий Вершинин вазиське Малая Сюгаысь фермерлы Пётр Соколовлы: басьтод-а куашкась колхозлэсь оглюкетсэ?

— Хозяйстволэн фермаосыз 2 гуртын интыяськемын вал, Тылойын (Малая Валожикья) но Куакаын, — вера Пётр Алексеевич. — Тылойысь ваньбурез Ува ёросысь Былайысь хозяйство басьтӥз, нош Куакаысь калык соос борды итӥськыны чутрак пумит луиз: нимаз, пе, кариськом. Калыкен пумиськимы, вераськимы, озьы выль хозяйство кылдытӥмы. Азьвыл мон музъемен гинэ вырисько вал, Малая Сюга котырын трос турын дасяллямы. Соку трос скал возьылӥзы Можгалан но, гуртъёсын но, турынмес фермеръёс, нимаз адямиос басьязы. Ю тысь будэтытэк но, трос табыш поттылӥмы. Но бӧрысь калык пудозэ быдтыны ӧдъяз. 2011-тӥ арын турынмес вузаны ӧм быгатэ ни, маке мында кылиз. Со вакытэ ик Куакаысь фермаез басьтоно кариським, пудо сиёнмы милям вал ини, нош фермаын соку таин секыт вал. Умой тупаз.

Соку Куакаысь фермаын 256 йыр пудо вал. Но тросэз лейкозэн висизы. Уго Тылойысь Куакае келялляло вал черлам пудоез. Кема дыр кулэ луиз скалъёслэсь вирзэс чылкытатыны: висисьёссэ вузаса, кытӥ-отӥ пунэмаськыса, каллен выль пудо басьязы. 2016-тӥ арлы висёнэз вормизы. Азьлане кошкизы, кысконо скалъёссэс 220 йырозь будэтӥзы.

— 2 ар талэсь азьло гидын лейкоз нош шараяськиз, — азинтэ Пётр Алексеевич. — Ми асьме кельтэм кунянъёсты будэтӥмы вал, нош чер скаллэн вираз пыӵамын. Табере асьме пудомес ваньзэ быдтытэк уз луы. Та висён милемыз нош ик берлань кыскиз. Арлы быдэ 640 тонна йӧл кыскиськомы вал ни, таяз арын 237 тонна сяна ӧвӧл на. Али 141 йыр пудо возиськомы, 80-эз — кысконо скалъёс.

«ТерраНова» хозяйствоын али но азьвыл ужасьёс пумиськылӥзы

Гурт удысын ужасьёслэн но Мӧйыослэн нуналъёссы дыръя.

Тау ужасьёслы!

Али «ТерраНова» хозяйствоын 18 адями тырше: Малая Сюгаын — 7 мурт, Чемошур-Учаын — 11 кузя. Котькудӥз ас интыяз ужзэ валаса быдэстэ. Кивалтӥсьсы гажа тыршись калыксэ, данъяське!

— Туж бадӟым тау ужась калыклы, соос ук хозяйствоез азьлане потто. Ужаны кутскыкумы, туж зол юрттӥськиз фермаен кивалтӥсь Василий Березкин, со калыкен но вераськиз, уй но, нунал но пудоез чакласа возиз, кытын ке марзы ке тӥяське ке, ачиз тупатъялляз. Ӟеч кылын но туж юрттӥз. Ветеринар, осеменатор Елена Журавлёва трос ужез нуиз. 100 скаллэсь 98 кунян басьтэ вал, берло фермаен но кивалтӥз. Табере таос пенсиын ни. Али ферма понна кыл кутэ егит, тыршись пияш Семён Ловкин. Тужгес егитэзлы скал кыскисьмылы Любовь Мартыновалы 46 арес. Мукетызлэн дояркамылэн Елена Кузнецовалэн пенсие потон дырыз вуэмын ни. Воштӥсь шедьтыны секыт, пичи уждун понна но фермае уг лыкто. Механизаторъёсы туж умоесь! Андрей Чернов толалтэ миксерен пудо сиён дася, гужемзэ — бусы ужъёсын. Комбайнёръёс Валерий но Владимир Алексеевъёс, «КамАЗ»-эн ужась Евгений Платунов килы устоесь, бусыын ваньзы, саесъёссэс пужалляса, тыршо, — котькуд ужасез сярысь вера Пётр Алексеевич.

Механизатор А. Чернов пусъемын

Кун Кенешлэн Данъян грамотаеныз.

Зэм но, «ТерраНова» хозяйствоын ужасьёслэн мылкыдзылы паймоно. Туэ воргоронъёс ас киосынызы трактор бичаллям. Кивалтӥсьлэн бур киыз Сергей Соколов ӝуткамен, 9 толэзь куспын выль трактор пӧрмемын вал, со сӥзьылзэ ужаз ни. Зэмзэ вераса, корт валзы басьтэмезлэсь номырин уг висъяськы! Озьы ик пиос быгатэмзыя мукет агрегатъёсты но лэсьто.

Йылэтоно 300 йырозь

Хозяйство пичиен-пичиен выльдӥськыны турттэ. Басьтэмын мобильной ю куасьтон, сортировка, комбайнъёс, лэсьтэмын лапасъёс.

— 2016-тӥ арын фермамес тупатъямы, липетэз йыр выламы усе ни вал, — вера кивалтӥсь. — 2 ар талэсь азьло линейной молокопровод лэсьтӥмы, со дырозь йӧл ведрае кыскылӥмы. Мукетсэ гидмес сэрттӥмы, пудо-живот вылэ потӥмы ке, выльзэ пуктомы. Азьланяз скалъёслэсь лыдзэс 300-озь будэтыны малпаськомы. Музъемъёсмы трос — 1 сюрс 950 гектар пала. Пудо сиён дасяськомы, сое вузаса, табыш поттӥськомы. Ю тысь арысь аре тросгес кизиськомы. Азьвыл 200 гектар вылын будэтӥмы ке, вуоно арын 350 гектар вылын луоз. Туэ 100 тонна ю вузамы ни. Ми умой улон, уксё поттон понна ужаськомы, калыклы весь тае верасько. Соин ик азьланяз уждунэз но толэзяз 30-35 сюрс манетозь будэтоно. Али ӧжытгес тыриськомы ай, но вӧзаз пудо сиён сётӥськомы, скал возисьёслэсь йӧлзэс басьтӥськомы.

«КамАЗ»­­-эн ужась Е. Платонов

пусъемын Россиысь Гурт удысъя министерстволэн Таукаронэныз.

«ТерраНова» огазеяськон гуртлы но юрттӥськытэк уг кыльы. Кулэ дыръя техниказэ висъя, уксё сётэ. Кылсярысь, туэ Малая Сюгаын нылпиослы шудон инты лэсьтӥзы, Тылойын шайзэс кенеразы, талы коньдон хозяйство но висъяз.

Озьыен, азьланяз «ТерраНова» азьын пуктэм малпанъёс бадӟымесь: фермаез ӝутыса, пудо-животсэс выльдыса, ӵыдэтскись музъемъёс-

ты гырыса-кизьыса, ю тысен вырыса, каллен-каллен азьлане вамыштыны!

— Гурт удысын ужасьёслэн но Мӧйыослэн нуналъёссы дыръя пенсионеръёсмес люкамы, калык куриське ог-огеныз адӟиськыны-кенешыны. Туж верамзы потэ, ферма медаз быры, ужалэ но ужалэ, пе. Тыршом! — шуэ Пётр Соколов.

Мария Векшина

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