Хоккей, баскетбол, гимнастика…

Кылем арня шорын Можгаын сӥё-дано усьтӥзы «Можга» йӧ аренаез. Шаерысьтымы одӥгез бадӟымез луэ. Отын огдыре спортысь 5 амалъя мугорез кыдатыны луэ.

Выль арена

Фото: udmurt.ru

Каток

Йӧ арена лэсьтыны кутскемын вал 3 ар талэсь азьло. Можгаысь нылпиослэн хоккеен шудонъя «Луч» командазылэн тренерез Ильдар Низамбиев куронэн вазиськиз Удмуртилэн Тӧроезлы Александр Бречаловлы. Городын йӧ ӧвӧлэн пиналъёс тренировкаосы ветлылӥзы артысь Вавож черкогуртэ яке Огырчи городэ. Тӧро кыл сётӥз Можга городэ бадӟым спортивной центр пуктыны.

— Троссэ малпанъёсты быдэстыны пандемия люкетӥз ке но, Можгаысь йӧ аренаез лэсьтон йылаз-пумаз вуттэмын, — шуиз А. Бречалов аренаез усьтон ужрадын. — САФМАР фондлы но мувӧй поттон компаниослы тау кароно. Шаерысьтымы нылпи хоккеез азинтон сярысь соосын огкыл гожтэмын. Озьы берло 3 ар куспын 6 йӧ площадкаос кылдӥзы ни, вуоно арын Сарапулын йӧ арена усьтыны чакламын. Арлы быдэ нылпиос пӧлын Калашниковлэн кубокез понна ӵошатскон радъяське, отчы 1 сюрс 500 пала хоккеистъёс пырисько.

А. Волков нимо «Белкамнефть» огазеяськонлэн кивалтӥсез Дмитрий Арсибеков верамъя, огазеяськон юрттэ на «Зарни шайба» но следж-хоккеез азинтыны. Можгаысь арена пуктонлы 350 миллион манет быдтэмын. Со туала куронъёслы тупа, инвалидъёс сярысь вунэтэмын ӧвӧл. Соос понна пандусъёс, залын нимысьтыз пукон интыос, вылэ тубон понна лифт лэсьтэмын.

Йӧ арена 450 учкисьёслы чакламын

Фото: udmurt.ru

Выль аренае 50 мурт ужаны интыяськиз ни. Матысь дыре хоккеез яратӥсь 50 пиналъёслэн тренировкаоссы кутскозы. Со сяна, татын мугорзэс кыдатозы фигурной катаниея секцие ветлӥсьёс.

Йӧ аренаын учкисьёслы 450 инты чакламын. Сое усьтон нуналэ ик йӧ ӟырдаз. «Матч Открытие» вожвылъяськонэ пыриськизы Ижысь 2010-тӥ арын вордскем пиослэн «Ижсталь» но спортысь кизилиослэн командаоссы. Кыкетӥяз шудӥзы олимпийской чемпионъёс Сергей Шепелев, Владимир Мышкин, Сергей Бабинов, Россиысь но Удмуртиысь кивалтон удысын ужасьёс. Шудон 6:6 лыдын йылпумъяськиз.

Ӝытазеяз татын зэмос нюръяськон кутскиз ни. Дэри, Пурга, Ува, Сюмси, Сарапул но Кизнер ёросъёсысь гурт спортсменъёс 2021-тӥ арын февраль толэзе Вавож черкогуртын ортчоно Гурт тол шудонъёсы шедён понна 2 нунал ӵоже нюръяськизы. Удалтӥз Дэри ёросысь командалы.

Залъёс

Йӧ арена многофункциональной луэ. Бадӟым спортзалын баскетболъя но волейболъя ӵошатсконъёс ортчозы, учкисьёслы 100 инты чакламын. Нырысетӥ нуналаз баскетболэн шудонъя мастер-класс возьматӥз Можга городысь 2006-тӥ арын вордскем нылъёслэн командазы. Со Приволжск федерал округлэн трос пол чемпионэз луэ, Россиысь 7 кужмо командаос пӧлы пыре. Выль спортзаллы туж шумпотэ командалэн тренерез Екатерина Трапезникова. Вазен, пе, шудылӥзы школаосысь спортзалъёсын, ӝытазе сяна дыр ӧз шедьылы.



Йӧ дворецын нюръяськонэн вырыны но волейболэн-баскетболэн шудыны луоз

Фото: udmurt.ru

Бадӟым залэз сяна, 2 пичиосыз вань на, таосыз чакламын гимнастикаен но нюръяськонэн вырисьёс понна. Та вакытэ городысь 200 пала нылпиос гимнастикая, 100 пала пиналъёс нюръяськонъя секциосы ветло.

Удмуртиысь Гимнастикая федерацилэн ӵектэмезъя, вуоно арын Можга городын ортчытыны чакламын Удмуртилэсь чемпионатсэ. Можгаысь йӧ аренаын мугорзэс кыдатыны луонлык сётӥськоз на шаерысьтымы хоккеен шудонъя сборной командаослы но.

Валентина Емельянова