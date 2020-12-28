Фронт мышкын ожмаськон
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Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонэн валче быдэс ар ӵоже ож сярысь книгаосты гинэ лыдӟи.
Тодмо авторъёсты но лыдӟи, куд-ог произведениоссэс выльысен лыдӟыса потӥ. Выль авторъёсты но аслым усьтӥ, соос пӧлысь одӥгез сярысь ик вераме потэ.
Владимир Богомоловлэсь 1973-тӥ арын гожтэм «В августе сорок четвёртого» романзэ (мукет нимыз «Момент истины», 16+) нырысьсэ
киям кутыса, малпай вал, туж ик уз яра шуыса: авторез тодмотэм, нимыз огшоры, вылбамыз бездыт… Янгышаськем: нырысетӥ чуръёсысеныз ик книга пушказ выйытӥз.
Нимызъя валамон, ку ортче действие. Быдэс роман ӝыны толэзь мында гинэ дырез возьматэ. Татын ӧвӧл ӟырдыт ожмаськонъёс, пуштылонъёс — возьматӥське войналэн ватӥськем — фронт мышкысь — палыз. Белоруссиысь Шиловичи палъёсын 2-тӥ толэзьзэ ини пӧртэм интыосысен кин ке радиосвязь пыр тушмонлы асьме армия, техника сярысь ивор келялля. Контрразведкалы — Алёхин капитанлэн группаезлы — со шпионъёсты шедьтоно.
Роман туж тунсыко радъямын. Одӥгаз главаын автор ачиз маде, мукетаз геройёс асьсэос малпанъёссэс шараяло, нош висказ пыртылэмын на архивъёсысь оперативной документъёс, приказъёс. Озьы огаз главаын лыдӟись Таманцев вӧзын засадаын пуке, мукетаз Блиновен артэ, плащ-палаткаен шобырскыса, зор улын котме, куинетӥяз Алёхинэн ӵош офицеръёслэсь документъёссэс эскере.
Шокатэк сямен лыдӟоно романлэсь пумзэ: Алёхинлэн группаез нюлэскысь кужен сюрес вылын советской формаен 3 муртэ ӝегатэ, документъёссэс эскере. Ваньмыз умой кадь — штампъёс, кинюртэмъёс, но капитан шӧдэ: та адямиос огшоры солдатъёс ӧвӧл. Соку кинъёс?..
Алёна ВАСИЛЬЕВА
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