Фермеръёс пото Швейцарие

1-тӥ декабре «Мон — фермер» акселератор ужзэ мытӥз. Шаерысьтымы 30-лэсь ятыр фермеръёсты огазеяз со.

Ува ёросысь Петропавловоысь Яковлевъёс Туспуктэм: Яковлевлэ

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство туэ фермеръёс понна 2-тӥзэ дышетскон радъяз ни. Туэ но, кылем арын но тодон-валанзэс будэтыны мылкыд карисьёс, музъемен, пудоен ужаны малпасьёс трос кузя люкасько. Миым саклык тросгес висъяськиз фермер хозяйство кылдытонлы, ужез радъянлы. Нош туэ гуртоос тросгес юаллясько вытъёс тырон, бухгалтерской учёт нуон сярысь. Соин ик таяз радэ дышетон выль сяменгес ортче. Озьы ке но фермеръёсты ёросъёсысь юн хозяйствоосы потталозы, азинскемзэс мед адӟозы, асьсэос но чупресгес мед кариськозы шуыса.

— Пайдаез вань-а «Мон — фермер» акселераторлэн? Тазьы ӵемысь юасьёс сюро. Кылем ар возьматӥз: шаерамы 120 выль фермеръёс кылдӥзы ни, иське, толыкез вань, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Кин ке выль уж мытӥз, кин ке лушкем ужамысь дугдӥз, хозяйствозэ регистрировать кариз. Ми соизлы но, таизлы но шумпотӥськомы. Угось вужерысь потэмъёс быгато министерстволэсь юрттэт басьтыны, эшшо золгес азинтӥськыны. Ӵемысь кылоно созэ но: юн хозяйствоослы ужаны каньылгес, оборотсы бадӟым, субсидия но трос басьто. Но ми чакламъя, ӵуказе нунал ӵапак пичи фермер хозяйствоос бордын. Бад­ӟымъёсыз угось азинскон сярысь гинэ уг сюлмасько ни — соос производствозэс ӝикытатон понна бызьыло, ялан чаклало, ма вылын шыръяны луэ, кӧня ужасез кулэстоно, оло, дунтэмгес пудо сиён вуттыны луоз. Ваньмыз со куддыр ӟечлык вылын шӧдӥське. Нош пичи фермеръёслы луыса бырись гуртъёс выльысь улӟо, аналтэм музъемъёс гырисько-кизисько, выль ужан интыос кылдо. Соин ик ми музъем борды басьтӥськисьёсты котьку шумпотыса пумитаськомы. Ӵапак соосты малпаса, гуртъёсты но гурт удысэз 2025-тӥ арозь азинтонъя стратегия бордын ужаськомы. Пудо вордозы-а, емыш будэтозы-а, муш возёзы-а, тыметэ чорыг лэзёзы-а — котьма борды мед кутскозы, но мед гинэ ужалозы. Соин котькудӥзлы выль тодон-валан сётыны тыршиськомы, маин юрттэммы луэ, юрттӥськомы. Гуртоос асьсэ азе бадӟымесь ужпумъёс пуктыны медаз кышкалэ — ми артэ.

Ольга Абрамова пусъемъя, туэ мында фермеръёслы юрттэт ӧз на висъяськылы вал — оглом ог 400 миллион манет люкаськиз. Озьы удалтӥз фермеръёслы грант люкылыны. Со сяна, кредитсылэсь оглюкетсэ ворсаны. Экспортэ потыны малпасьёслы ваньбуръя базазэс юнматыны, сертификация ортчыны но грант люкылэмын вал. Мукет улосъёс кунгож сьӧры потон понна грант уг висъяло на. Вуоно арын но грантъёс, субсидиос люкылэмын луозы, шуэ министр.

Пӧртэм пумо юрттэт висъяськемен но, фермер луыны турттӥсьёс ялан йыло. Вуоно арын тани пичи гурт предприятиослы но ужбергатӥсьёслы «Агропрогресс» грант висъяны чакламын. Со пичи хозяйствоослы ӝутӥськыны юрттоз. Ольга Абрамова верамъя, туэ фермеръёслы луыса 253 выль ужан инты кылдыны кулэ, туннэлы 103 мурт уже кутэмын ни.

Туэ азинскыны грант бась­тӥз, кылсярысь, Ува ёросысь Петропавлово гуртысь удмурт семья — Михаил но Валентина Яковлевъёс теплицаосазы узы-боры, пӧраськонын кутӥськись пӧртэм турынъёс будэто. Юртъер котыразы шалфей, мелисса, пыштурын, лаванда, розмарин зын лӧсъяське. Ужмы каллен пӧзе кадь, табере теплицаосмес паськытатэммы, техника басьтэммы потэ, шуо кузпалъёс. Турын-куаръёсты но емышъёсты куасьтон аппарат но кулэ. Урамын али тол, нош Яковлевъёс теплицаосысьтызы убооссэс бугыръяло ни, кизё, выль урожай будэтыны дасясько.

Нош Каракулино ёросысь Вятское черкогуртысь Николай но Александр Сапаев агай-вынъёс паймытӥзы Швейцарие чечы вузаны кутскеменызы. «Агростартап» программая, соос министерстволэсь 3 миллион манет грант кутӥзы, сертификат басьтыса, чечызэс табере кунгож сьӧры вузало.

Ӵапак таӵе азинскись фермеръёслэсь мукетъёсыз адӟем каро. Соин но акселераторе дышетскыны лыктӥзы. Туала вакытэ визь-кенешен Интернет но юрттэ, но ваче син вераськонлэсь, адямиосын но ужаменызы тодматсконлэсь номыр ӟечез ӧвӧл, шуо.

Ольга Абрамова пусъемъя, али министерство Ижысь гурт удысъя академиен валче дася кивалтӥсьёсты будэтонъя школа но. Гуртъёсын угось хозяйствоослэсь председательёссэс воштӥсьёс уг тырмо. Куддыр интыязы кинэ пуктыны ик ёрмо. Академилэсь ужан но дышетон амалъёссэ воштыны-выльдыны медӥськомы, шуэ Ольга Викторовна. Нялтас вераса, та нуналъёсы академилэн ректорез воштӥськиз: ог 20 ар ӵоже академиен кивалтэм Александр Любимов интые кивалтӥсе пуксиз Казахстанын вордӥськем егит тодосчи Андрей Брацихин.

Елена Сараматова