Усто кузьым!

Кияса ёросысь Юрмалайысь Таисия но Иван Парфёновъёс кемалась дырысен «Удмурт дунне» газетэн эшъясько ни.

Кияса ёросысь Юрмалайысь Парфёнов кузпалъёс газетэнымы кемалась эшъясько Туспуктэм басьтэмын Парфёновъёслэн архивысьтызы

— Удмурт газетмес «Советской Удмуртия» вакытысен лыдӟисько ни, — шуэ Иван Петрович. — 1990-тӥ аръёсы гинэ ӧжытак вис луылӥз вал. Вот соку шуге-леке вуылӥ. Киясаысь Геннадий Парфёнов — мынам двоюродной братэ, со ӵемысь газетэ гожъяськылэ. Нош мон гожъямъёссэ лыдӟытэк кылисько вал. Выльысь гожтӥськи газетлы — табере почтальонкалэсь вуэмзэ гинэ возьмаса улӥсько.

Иван Петрович ог 5 арзэ пенсиын ни, отчыозь кема аръёс ӵоже ветврач луыса тыршемын. Соин ик солы уката тунсыко, пе, гурт хозяйствоос сярысь лыдӟыны. Троссэ кивалтӥсьёсты, специалистъёсты тодэ — куд-огеныз ӵош дышетскемын ай, куд-огеныз ужъя пумиськылоно-тодматсконо луиз ни. Шумпотэ соослэн азинскемзылы-быгатэмзылы.

— Нырысь газетысь материалъёсты бырйыса лыдӟисько, собере — каньылля, одӥгзэ но кельтытэк, — пусъе воргорон. — Но малы ке туж чаляк пумозяз вуоно, соин ик, выльзэ номерез возьмаса, чырты кузь луыны кутске. Угось котькуд газетысь мар ке выльзэ, тунсыкозэ тодоно. Гороскоп гинэ но туж тупа кадь потэ. Одӥг пол отын гожтэмын вал: та нуналъёсы руль сьӧры эн пуксьылэ. Нош мыным Киясае мыноно луиз. Гороскопез пелям ӧй поны — сюрес урдсы чокмырски ведь! Тае мон весь йырам возисько.

И. Парфёнов «Удмурт дуннеез» лыдӟыны ӵектэ тодмоосызлы но. Одӥг пол, кылсярысь, Куӵосысь Пётр Тихоновлы дэмлаз: кузпалдэ газетлы гожты ай — туж умой кузьым луоз! Соиз озьы ик кариз. Елена Тихонова шумпотэмын вал! Эсьма, гуртысь кышноос солэсь юаллязы: Лена, кытысь тон оломае но тодӥськод? Таиз: «Удмурт дуннеез» лыдӟоно! Иван Петрович туж оске, Тихоновъёс али но газет лыдӟо, дыр, шуыса, угось улыны быгато, пе.

— Ма, монэ но со воксё лыдӟиськись кариз ини, — вераськонамы итӥське Иван Петровичлэн кузпалыз Таисия Ивановна. — Нырысь секытгес потэ вал, валантэм кылъёсыз шедьылӥзы. Но лыдӟиськемъя «ёрос», «элькун» шуэмъёслы но дышиське. Вань ке сыӵе кылъёс, ваньмылы соосты тодыны кулэ.

Таисия Ивановна но табере пенсиын — кема аръёс ӵоже ужаз «Рассвет» колхозын, бухгалтер вал. Парфёновъёс 3 пинал будэтӥзы, 6 нунокъёссы шумпотто ни — ваньзы нимаз уло. Озьы кузпалъёслэн ваньмон дырзы тросгес луиз. Иван Петрович аслыз тетрадь заводиз — табере со отчы нуналлы быдэ маке ик гожтэ: кыӵе куазь, мар каризы, кытчы ветлӥзы…

Нош газет вуэ ке, кузпалъёс ӵемысь артэ пуксё. Но кузё — Иван Петрович. Со чакла, кудзы мае нырысь ик лыдӟозы. Котькугес ик кышноезлы газет шорез сётэ — «Берекет», «Ингож», «Дарт», «Герд» приложениос но туж лыдӟымонэсь ук, пе. Отӥяз газет бамъёсын воштӥсько…

Елена Скворцова