Улон кузьмазы

Кун Кенешын сӥлы каризы шуэрес учыръёсы асьсэды кышкатэк возем егитъёсты.

Данъян ужрад

Фото: udmgossovet.ru

Шаерысьтымы 6 нылъёс но пиос пусъемын «За проявленное мужество» медален.

Ижысь 14 аресъем Артём Дубровских но Даниил Левитских, толалтэ урамтӥ поръякузы, синйылтӥзы гурезь йылысь нискылтӥсь пияшез.

— Гурезь улын ик — кынмем шур, — вера Даниил. — Соку ик малпай, умоен та уз йылпумъяськы шуыса, озьы ик луиз: пияш нискылтӥз но шуре, йӧ улэ, зымиз. Бызьыса ик сьӧраз тэтчи. Артём валаз, со но вуэ пыриз ке, нокудмы но потыны ум быгатэ ни шуыса, соин мыным ярдурысен юрттӥз.

Выйись муртэз вуысь поттӥз Уваысь 15 аресъем Михаил Полуэктов но.

— Тыметэ уяны васькисько вал, кыдёкысен ик адӟи выйись муртэз, — тодаз вае Миша. — Ачим поттыны выри, бадӟымъёсты но ӧти. Котькуд адями юрттыны кулэ шуге-леке шедемъёслы.

Медаль сётӥзы на 10 аресъем Марина Хабаровалы — пиналъёсты тылпуысь поттыны юрттэмез понна, 15 аресъем Даниил Румаклы но 17 аресъем Станислав Аввакумовлы — йыртэмасез ӝегатыны юрттэмзы понна.

Эшшо 3 муртэз пусйизы «Горячее сердце» гадьпусэн.

Вотка ёросысь Гавриловка гуртысь 15 аресъем Арсений Дьяконов но 16 аресъем Руслан Клишин ӝуась коркась арлыдо нылкышноез поттӥзы, тылпулы вӧлмыны ӧз сётэ.

— Шӧдӥмы ӵын зынэз, — верало пиос, — азбаре пыримы, нош отын мунчо ӝуа, тыл корка вылэ выжыны вуэм ни. Эскеримы, отын адямиосыз ӧвӧл-а шуыса. 87 аресъем кышномурт кылле вал, киямы кутыса, сое поттӥмы. Асьме улонмы понна ӧм но сюлмаське — малпаськыны дырмы ӧй вал.

Табере гуртазы пиосты геройёс шуо.

— Кыӵе ми геройёс, — верало Арсений но Руслан, — огшоры пиос. Соку ульчаетӥ кин ке мукетыз мынысал ке, озьы ик карысал.

Сарапулысь 15 аресъем Николай Михалёв лейкозэн висьыны усем атаезлы, лывиымзэ сётыса, донор кариськиз, бубизлэсь улонзэ утиз.

Сарапулысь ик Антон Шикаловлы гадьпус сётэмын быремез бере. Тылпуысь со 2 сузэръёссэ поттӥз, но ачиз улэп ӧз кыльы.

Шуэрес учыръёсы асьсэды кышкатэк возем нылпиосты данъязы Россиын ялэм «Нылпиос-геройёс» акция улсын Федерация Кенешлэн кивалтӥсезлэн Валентина Матвиенколэн распоряжениезъя.

Сергей ЗАХАРОВ