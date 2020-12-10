Улонме лэсьтӥ озьы, кызьы малпай

Аслэсьтыз сюрессэ со пичиысен ик бырйиз. Кин ке вылӥысен валтӥз кадь. Выль будосъёс кылдытон, селекция — быдэс улонэзлы висён луиз. Али Татьяна Андреевна Бабайцева — гурт удыс наукаосъя доктор, профессор Ижысь гурт удысъя академиысь дышетӥсь, Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась.

Т. Бабайцева

Туспуктӥз Максим Егоров

— Мон вордскемын Дэбес ёросысь туж пичи Легомувыр гуртын, будэмын Тыловай черкогуртын. Нырысетӥ вераськон кылы — удмурт. Ӟученыз садикын гинэ тодматски ай. Школаын удмурт кылэз ӧй дышеты, мамае удмурт кыллы дыше­тӥсь ке но вал. Кызьы озьы луиз? Люказы 2 класс. Одӥгаз — садикысь лыктэмъёс, мукетаз — садике ветлымтэос, пичи гуртъёсын улӥсь­ёс. Мамалэн монэ удмурт классэ пуктэмез потэ вал. Но ды­­ше­тӥсьёс шуиллям: тон мар, пиналыдлэн ӵу­казе нуналыз сярысь уд малпаськиськы шат? Со классын ляб пиналъёс гинэ луозы, азьланяз нокытчы пырыны уз быгатэ.

Тӥни сыӵе вал соку политика, азьлапал ик 2-тӥ сорт карылӥзы. Ӟуч классын дышетски. Но 4-тӥ классын милемыз огазеязы. Соку мамае монэ удмурт кылэз дышетыны косӥз. Одӥг четверть дышетыса вуттӥ. Дышетӥсьмы мамамес нош ик кесяськем: тон малы нылдэ курадӟытӥськод? Солэн номыр уг пӧрмы ук! Мукет предметъёсын «витьёс» гинэ, нош удмурт кылын мон «куинь» пуктылом-а?

Ӝоген классмес нош ик кык­лы люкизы. Нош школамес йылпумъяммы бере адӟиськиз: ӟуч-а, удмурт-а класс — туж ик ум висъяськиське. Отын но, татын но вылӥ дышетсконниосы пырисьёс трос ӧй вал.

— Анайды бӧрысь ӧз жалялля-а, тӥледыз удмурт кыллы ӧз дышеты шуыса?

— Та сярысь ноку ӧз вералля. Но школаын удмурт кылэз ӧй дышеты ке но, гуртын удмурт сямен гинэ вераським. Анай озьы косэ вал. Институтын дышетскыкум ни, бабаелы удмурт кылын гожтэтъёс гожъялляй. Каникулъёсы дорам бертӥсько но адӟисько: гожтэтъёсы горд пастаен эскеремын. Гордэз-а, лызэз-а отын тросгес: валантэм. Анае озьы эскере, «э-э, урод удмуртъёсы тӥ мынам», шуэ вал.

Cтудент дыръяз анай-атаеныз, вынызы но эшеныз

Семьяямы ми 3 нылпиос вал. Бӧрсям — сузэре но выны. Выны 5-тӥ классэ потыку, семьямы улыны Шаркан ёросэ кошкиз. Отын удмурт классъёс гинэ вал. Соин выны удмурт кылэз дышетӥз ни. Али со ИжГТУ-ын ужа, техника наукаосъя кандидат Владимир Андреевич Васильев.

Анаелэн 2 вылӥ дышетскемез вал. Со туж кыстӥськиз тодон-валан борды. Семьяязы со одӥг пинал вылэм. Анаелэн анаезлы, мамаме вайыкуз, 41 арес вылэм ни. Нырысетӥ семьяяз солэн пиналъёсыз вылымтэ, картэз Граждан ожын бырем. Анаелэн бубиз туж гажамон адями вал, церковной староста. Бӧрысь колхозлэн тӧроез луиз. Паймоно, кызьы репрессировать кариллямтэ? Туж гажаллям, шуо.

Школаын дышетэм сяна, со комсомоллэн Шарканысь райкомаз 2-тӥ секретарь луыса но ужаз.

Атае но дышетӥсь вал, школаын машиноведение предметэз нуиз. Сельхозинститутэз йылпумъямын вал.

— Палэнэ дышетскыны кошкыса, котькудӥз анаезлы гинэ но гожтэт уг гожъя, нош тӥ бабадылы ялан гожъяллямды. Сыӵе юн кусыпты вал?

— Мамае строгой вал, сюлэм висёнъёсыным со доры мыныны керпотылӥ. Собере солэн ноку но дырыз ӧй вал. Пичи дырысь тодэ ваёнъёсы: анаелэн йырберыз, ӝӧк вадьсы куасалскем тыбырыз. Ӝӧк вылаз кыкнапалаз ик быдэс ӟыгыртэт тетрадьёс.

Нош бабаелэн дышетскемез одӥг класс но ӧй вал, гож­тӥсь­кыны ик ӧз быгатылы. Мон ды­ше­тӥ сое кинюртэмзэ пуктыны. Нош со монэ — книга лыдӟыны. Кызьы? Вал милям букваосын кубикъёсмы. Таиз — М, таиз — А шуыса возьматъяз. Озьы пукиськом вал, кылъёс малпаса.

Мама дышетон ужаз выемын. Папа институтын вылӥ образование басьтэ, солы но ужано но, дышетсконо но. Нош мон туж висись пинал вал, бабае монэ чакласа возиз.

Нырысетӥ книгаме лыдӟи 5 арес дыръям, 1967-тӥ арын. Со книгалэсь туссэ али но тодӥсько на: пеймыт-лыз вылын вож куаръёс, тӧдьы сяськаос. Со вал удмурт кылбуръёс. Но авторзэ уг ни тодӥськы.

Али но уйвӧтам бабаме адӟисько ке, синвуаськыса сайкасько. Бабае кулыку, пиелы 6 арес вал, аслым — 30. Бабае пиналме будэтыны юрттӥз на.

— Анайды но атайды ды­ше­тӥсьёс вал, нош тӥ витёнтэм шорысь агрономе мы­нӥ­ды. Малы?

— Агроном луо шуыса, тодӥ 3-тӥ классын дышетскыкум. Школаын «Все работы хороши…» кылбурез лыдӟим. Дышетӥсьмы куриз: дорады, пе, малпаське, будӥды ке, кин луэмды потэ. Нош мынам пичи дыръям ымы, пе, уг ворсаськылы вал, нуналлы быдэ миллион юанъёсын, пе, ёр­ты­лӥ. Папае, бабае валэктыса жадё вылэм. Папае шуылӥз, кылъёсы, пе, уг окмо вал ваньзэ валэктыны.

Агрономъёсты выль сортэн тодматон

Но профессиос сярысь юалляськыкум, дорам мамае гинэ вал. Со шуэ: вань сыӵе профессия — агроном. Со будосъёс­ты будэтэ, утялтэ… Мон кылзӥ-кылзӥ но шуисько: мон луо агроном. Нош 5-тӥ классысен химиен дышетӥсьмы Анна Григорьевна Григорьева кивалтэмъя научной уж борды кутски ни.

Ленинградысь институтысь вайиллям трос аръем турынъ­ёсты. Дышетӥсе шуиз: эскероно, утялтоно, киськано, кулэ ке — уроно, кызьы будэ — дневникад гожъяно, гербарий лэсьтоно. Мон гужембыт турын будэтӥ, вань эскерон-чакланъ­ёсы мы­ны­лӥзы Ленинградэ.

Мукетыз яратоно дышетӥсе — Анна Васильевна Санникова — ботаникаен дышетӥз. Туж яра вал солэн кабинетаз сяськаос пӧлын пукыны. Огпол со шуэ: Таня, ойдо сяська будэтонъя кружок усьтом. Озьы, 6-тӥ классын дышетскыкум, 1-тӥ классъёс понна «Инкуазез яратӥсьёслы» кружок нуыны кутски. Сое нуон понна туж трос дасяськылӥ, биб­лиотекаысь уг потаськы вал.

Огпол тылобурдоос сярысь занятие нуисько. Нош борддор сьӧрын, лаборантскойын, дышетӥсьмы пуке вылэм. Доре бертӥсько но, мамае шуэ: Анна Васильевна, пе, шуиз: «это прирождённый преподаватель». Сыӵе, пе, умой маде материалзэ, сыӵе валамон. Тӥни озьы одӥгез дышетӥсе мынэсьтым учёной лэсьтӥз, мукетыз — дышетӥсь.

— Нош малы одно ик селекция удысэз бырйиды?

— Селекционере мон дышетски Ленинград вӧзысь Пушкин городысь сельхозинститутлэн агрономической факультетаз. Отчы шедеме юнме ӧй вал…

Мамаелэн вал «Пушкин. Дворцы и парки» книгаез. Паймисько вал: Пушкин — кылбурчи ук, мар сое паркъёсын огазея? Но анае шуиз: Ленинград вӧ­зын Пушкин город вань. Мон со книгаез ӵем учкылӥ, чебер интыослы пай­мы­лӥ, одӥг синмын ке но та дворецъёсты, паркъёсты аслым ад­ӟоно вал, малпалляй.

7-тӥ классын дышетскыкум, мыным вуыны кутскиз «Селекция и семеноводство» журнал. Кытысь — мон ӧй но тодылы. Атае кулон азяз гинэ вераз, юри мон понна выписать каре вылэм. Нош соку мон ӧй но малпаськылы, кытысь мар — лыд­ӟиськи но лыдӟиськи. Куд-ог статьяоссэ наизусть тодӥсько вал. Селекция, семеноводство — мынам чагыр малпанэ луиз.

8-тӥ классын дышетскыкум ни, нылъёсын ӵош мынӥ­мы библиотекае, профессиосъя справочникез учкыны курим. Милемлы кӧ­ня ке бичет сё­тӥ­зы. Пӧлысь­­тыз одӥгез — «Вузы Ленинграда». Сое усьтыса, сельхоз­институтэз шедь­тӥ, собере — агрономической факультетэз. Учкисько но — город Пушкин, пе. Ваньмыз та мынам ук!

Гуртэ бертыса, мамаелы шуисько: библиотекае ветлӥ, сыӵе-сыӵе институтэз шедьтӥ. Мамае шуиз: мынод. Тон, шуисько, уд пӧяськы-а монэ, мон зэм но мыно-а? А малы мынонтэм — мынод!

9-тӥ класс бере мынӥм Ленинградэ. Мамаме ёртӥсько: давай мыном институтэ, давай учком! Мынӥм. Тани институтлэн юртэз. Паллян палан — лицей. Ӧжыт мышлань — Екатерининской дворец. Мышкам — Екатерининской парк. Сыӵе чебер инты! Та бӧрсьы мынам йырам нокыӵе мукет малпанъёс ӧз ни лыктылэ, всё, мон дышетскыны татчы пыро!

Соку мама валаз, макем со малпаськытэк мыным кылзэ сётӥз. Кутскиз ук! «Малы одно отчы? Тон пичи гуртысь удмурт нылаш, городын кызьы улод? Уд мыны! Давай, утча мукет институтъёсты. Мын Ижевске, Кирове, Перме — отын но агрономической факультетъёс вань!»

Келяй вань та вузъёсы гожтэтъёс, Ленинградэ но. Малпаськоды, кин ответ ыстӥз? Ленинград!

Студентъёсын ужан

— Паймоно кадь, зэмзэ но вылӥысен кытысь ке гожтэм кадь…

— Озьы. Но ӵапак со вакытэ мамае висьыны усиз, Ижын больницаын кема эмъяськиз. Со вискын мон Ленинградэ заявление гожтӥ, очно-заочной подготовительной курсъёсы пыри. Соос мыным контрольной ужъёс лэзьяны кутскизы. Мамае бертэм бере озьы выреме шараяськиз. Мар, пе, кариськод? Шуисько, экзаменъёслы дасяськисько. Ну, вот мар тонэн карод, шуэ. Но собере ас понназ малпам: «Сокеме уз мыны, нош дасяськемез кытчы ке кулэ луоз…»

Ӝоген мыным гожтэт вуиз, очной подготовительное ӧтьы­са. Мамае воксё ӟырдаз: «Уд мыны!» Нош мон аслэсьтымзэ куасалтӥсько. Соку анае ӧс кус­пы вамен выдӥз но шуэ: «Уд мыны!» Но мон сокем ваменэс вал, со вамен вамыштӥ но чемодан дасяны кутски.

Келяны Пушкинозь ачиз вет­лӥз, учко, пе, кытчы интыяськод. Бертыкуз весь малпам: всё равно уз пыры. Нош мон пыри. Собере, пе, малпасько: мӧз­мы­са бертоз, всё равно уз дышетскы. Нош мон сомында аръёс ӵоже та инты сярысь малпаса улӥ бере — отын дорам кадь вал.

Пӧртэм выжыысь нылъёс-пиос ӵош дышетским — Сахалинысен Калининградозь.

— Нош ку анайдылэн сюлэмыз берытскиз?

— Нырысетӥ сессиме сётыкум, сузэре кулӥз. Туэ сямен ик, грипплэн эпидемиез вал, сузэрелэн пневмония кутскиз. Солы 13 арес вал. Мон соку дышетсконме куштыны, гуртэ бертыны малпасько вал. Анай-атаелы секыт, братэлы 8 арес. Но анае шуиз: тынад сокем потэ вал отын дышетскемед, дышетскы, эн берт, ми ваньзэ асьмеос вормом…

Дышетскеме бере распределениея келязы Новгородской областе. Отысь ик карт шедьтӥ, пинал вайи.

Декретын пукытозям, ужан интыме, сортоучастокез, быд­тӥ­зы. Эше Киров улосысь Фалёнкиысь селекционной станциын ужа вал. Отчы гожтӥ. Лыктэ, пе. Кык нунал ӵоже котыръёсмес люкам но кошким. Но выль интыын картэным валамтэос кылдӥзы — люкиським. Мамае соку шуиз: семьяед ӧз пӧрмы бере, наукаын карьера лэсьты.

Пичи пиналын огдыре ик ужаны но Москваысь аспирантураын дышетскыны секыт вал, анай-атае 2,5 аресъем пиме бордазы басьтӥзы. Ужай кӧжыен, Альбумен сорт кылдытӥ. Латин кылысь берыктыса «альбумен» — белок. Со кӧжыын белокез трос.

— Нош берен Удмуртие сюлэмды ку кыскиз?

— Анай-атае туж ӧтё, мӧзмо вал. Аслам но бертэме потылӥз, но Удмуртиын нокин селекциен уг выры вал. Огпол селекционной станциямы быдэс Россиысь селекционеръёслэн совещанизы ортчиз. Отчы Удмуртиысь опытной станциысь ужасьёс но вет­лӥзы. Отысь одӥгез ужась шуэ: ойдо, пе, Удмуртие. Шуисько, али бертылӥ. Ма, тон, пе, пыраклы ойдо. Ой, шуисько, луысал ке Удмуртиын селекция, мынысал.

Та вераськонмы июне вал. Нош июле Ижысь гурт удысъя институтысь селекцияя ды­ше­тӥсь, Евгений Васильевич Собенников, кулӥз. Удмуртиысь опытной станциысь ужасьёс та должносте монэ ӵектӥллям. Озьы 1997-тӥ арын мон Иже вуи.

— Макем шумпотӥзы, вылды, анай-атайды…

— Туж. Но, ар ортчыса, анае улонысь кошкиз. Али малпасько, коть арзэ шумпотыса улӥз. Нош папа шуиз: нылпиосы наукаосъя докторъёс луытозь, уло на. Диссертациме йылпумъяй шуыса ивортӥ но, туж шумпотӥз. Доктор диссертациме ути, но доктор луэме сярысь бумагае ӧй вал на. Со кӧня ке толэзьёс ортчыса вуэ, угось диссертациез Россиысь аттестационной комиссия юнматыны кулэ на.

Атае кулон нуналэ ивортӥзы, уждэ, пе, юнматӥзы, ӟеч­кы­лась­ком гурт хозяйство наукаосъя доктор луэменыд. Тӥни озьы, атаелэн кулон нуналаз мон тодӥ, доктор луи шуыса…

— Ижын ужакуды, выль сортъёсты кылдытӥды на-а?

— Татын мон ужасько тритикале культура бордын. Со гибрид — поттэмын чабейлэсь но ӟеглэсь. Соизлэсь но, таизлэсь но ӟечсэ басьтэмын. Нянь но пыжыны умой, пудолы но сюдыны. Со вылэ пыкиськыса, кылдытӥм Ижевская 2 сорт. Удмуртиын кылдытэм сортъёс пӧлын со нырысетӥез вал.

— Сорт кылдытон — со туж кема но ӝег уж. Куддыръя одӥг выжы кылдытон понна адямилэн быдэс улонэз кошке ук.

— Зэм но, выжы кылдытон понна туж трос дыр кошке. Ваньзы уг чидало. Соин ик селекционеръёс трос ӧвӧл. Тритикале выжы бордын ужаны кутскиз на вал ИжГСХА-ысь ик селекционер Евгений Собенников. Мон солэсь мытэм ужзэ азинтӥ ни. Тритикале шуген толъе вал, 60 процентэз гинэ улэп кыльылӥз. Но мыным удал­тӥз. Огез тол туж кезьыт вал. Одӥг гектарысь ми мешок гинэ кидыс басьтӥмы. Ваньмыз быриз. Но кылемез кидыс сыӵе юн вылэм — вуоно араз кизим но 90 процентэз толйиз, ӟеч урожай бась­тӥм.

Тритикале культура пӧлын

Селекционер огдыре ик кӧня ке выжыос бордын ужа. Ми но озьы ик. Тани тритикале ӝужыт будэ. Уноезлы со уг яра. Али лапеггес выжы кылдытыны выриськом.

Селекционеръёсты респуб­ли­каямы будэтон понна асьмелэн егитъёсты нокытчы нуыны. Агрономлэсь ужамзэ соос ад­ӟо, нош селекционерлэсь — уг. Огнам мон вань ныпъетэз уг вормы. Али академимылэн «Июльское» учхозаз мынам 500 делянкае. Котькудзэ утялтыса возёно. Туэ пандемиен сэрен студентъёс юрттыны ӧз быгатэ. Али одӥг юрт­тӥсь сё­тӥ­зы ик. Туж потэ сое ас интыям кельтэме.

— Эшъёсты-тодосчиос тӥ сярысь шуо: котьку юрттыны дась, туж трос дырзэ сётэ студентъёсты визьноданлы. Эшшо тӥ агрономъёсты дасясь факультетлэн методкомиссиеныз ки­вал­тӥсь­ко­ды, та факультетысь ик учёной советлэн секретарез луиськоды, туэ «Удмурт нылкышно кенешлэн» правленияз пыриды. Ку вутскиськоды?

— Ваньмаз вутскыны секыт ни. Но юрттӥсьёс вань ке, уж пӧрме ке, мылкыд ӝутӥське. Берло аръёссэ дипломникъёсме гинэ лыдъяны кутски но, 120-ёзь вуыса, сураськи…

— Озьы ужаса, семьялы дыр, зэмзэ но, уг кыльы, дыр. Пиды уг куареты вал-а? Выльысь бызён сярысь ӧд малпаськылэ-а?

— Пие дышетскемезъя — экономист. Екатеринбургын улэ, отысь одӥг компаниын директорлэн воштӥсез луэ. Ӝыт 10 часын (соослэн отын 11 час уй ни) жингыртӥсько — со ялан ужаз на. Куаретӥсько, озьы ужаса, яратоно нылаш но уд шедьты, семья но уд кылдыты шуыса.

Али огнам улӥсько ке но, ялан калык пӧлын, соин мӧзмонэз уг шӧдӥськы. Вӧзам такса выжыысь Перчик пуные вань на. Туж визьмо, монэ ужысь пичи пинал кадь возьма.

Яратӥсько бакчаям ужаны. Ваньзэ будэтӥсько — помидор, огреч, перец, виноград… Улонме лэсьтӥ озьы, кызьы лэсьтэме потэ вал. Кытын ке туж секыт вал. Жалясько: карьера лэсьтонъям пиелы ӧжытгес дыры кыльылӥз. Огпол бер ӝыт туж юн жадьыса бертӥ. Пие соку 11-тӥ классын дышетске вал. Вераськоно, пе, вал азьланяз кытчы дышетскыны мынон пумысен. Нош мынам вырӟылыны ик ӟигары ӧвӧл, ойдо, шуисько, ӵуказе вераськом. Со туж ӝожомиз.

Зэм но, аслэсьтым яратэмме тырмыт ӧй сёты. Озьы ик, кызьы мама. Со туж трос сётылӥз школаысь мурт пиналъёслы, куддыръя ми вожъяськылӥм но. Мукет ласянь, мон йыбырттӥсько анай-атаелы. Соос пичи дыръям ик адӟизы, мар мыным яра но ваньзэ лэсьтӥзы, тунсыко дунне мон азьын ӟечгес мед усьтӥськоз шуыса…

Елена Миннигараева