Уж ваньзылы тырмоз!

Удмурт калык но солэн ӵуказе нуналыз, анай кыл но культура, сюлмаськонъёс но вормонъёс… Вань удмуртъ­ёслэн ӧтчамзы азьын вераськиськом «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсеныз Татьяна Ишматоваен.

Т. Ишматова

— Татьяна Витальевна, 4 но ӝыны ар талэсь азьло удмуртъёслэн 13-тӥ съездазы тӥледлы оскизы «Удмурт Кенеш» огазеяськонэз валтыны. Со вакытэ пуктэм ужпумъёс туннэ нуналлы быдэсмизы-а?

— Дыр огшокчем кадь ортчиз. Но со вискын туж трос олома но вал: политикаын, экономикаын вош­тӥсь­конъёс, пандемия, вӧсь луонъёс но вормонъёс… Ваньмыз со мур пытьы кельтэ сюлэмын но огъя ужын. Учконо ке, съездын резолюцие пыртэм тросэз ужъёс быдэсмизы. Нациосын ужан политикая министерство бордын кылдытэмын кылэз азинтонъя координационной совет. Дышетонэн герӟаськем ужпумъёсъя ялан ужась кенешмы вань. Али шуиськом: котькуд муниципал кылдытэтын кулэ луыны анай кылэз азинтонъя аспӧртэм дорожной карта. Бадӟым саклык висъяське Дышетон удысысь йӧс­калык ужпумъёсты эскеронъя институтлы. Удмурт учебникъёс поттэм сяна, соос калык пӧлын удмурт кылэз дышетонъя юалляськонъёс ортчытъяло.

Трос вераськонъёс вал Удмурт культурая центр пуктон, Ижысь Кызьпу арамаез удмурт тусо парклы пӧрмытон ласянь. «Удмурт Кенеш» та центръёсъя аслэсьтыз концепцизэ дасяз, трос пумиськонъёс, город кивалтӥсьёсын кенешонъёс вал. Вань луонозэ ми лэсьтӥм, оскиськом, азьланяз уж быдэсмоз шуыса.

Резолюциын гожтэмын ӧй вал, но вуоно арысен удмурт кылэз дышетӥсь нылпи садъёсысь воспитательёслы ватсаса коньдон тыриськоз. Туж оскисько, та уж рос-прос радъяськоз.

Секытгес вераськыны «Удмурт Кенешлэн» кадръёсъя резервез пумысен. Пӧртэм шугъяськонъёс кылдо. Но соос асьмеды уг чигто, юнмато гинэ. Адӟиськом, али тросэз удмуртъёс ӧтемез, дэмламез возьмаса уг уло ни, асьсэос азьлань мыныны тыршо. Зэм, министръёс пӧлын удмуртъёс трос ӧвӧл, но, мукет ласянь, Кун Кенешысь депутатъёс пӧ­лын удмуртъёслэн кужымзы шӧ­дӥсь­ке. Ёросъёсысь Депутатъёслэн Кенешъёсазы но трос ёзчиосмы ужало. Огъя кариськыса, Россиысь Кун Думае асьме кандидатмес поттыны быгатӥм.

Шаермылэн палэназ но мыло-кыдо удмуртъёс уло, ужало: Татарстанын, Башкортостанын, Санкт-Петербургын, Москваын, Марий-Элын, Киров, Свердловск, Пермь, Томск но мукет улосъёсын.

— Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонлы сӥзьыса, шаерамы туж яркыт ужрадъёс ортчизы, книгаос потӥзы. Но ваньмыз та эшшо юнгес возьматӥз кадь: удмурт кылэз азинтыны луонлыкъёс йыло ке но, паймымон, удмурт кылын вераськисьёслэн лыдзы кулэсме…

— Зэм но, сомында аръёс ӵо­же асьмеос тыршиськом удмуртлыкез утьыны, азинтыны, но глобализация шымыртэ. Удмурт кылэз тодон, вераськон астэ ачид ужатон луэ. Нош адямилэн уг поты ассэ ужатэмез. Егитъёс али вераськоназы сомында англи кылъёс пырто. Но со соослэн янгышсы ӧвӧл, дыр… Мынам туж уг поты та улонэз дыртытэм. Вылыз гинэ чебер медаз луы, пуштросэз но мур мед луоз. Чебер удмурт дэрем дӥсям, кырӟам-верам сяна, удмурт сямен вераськыны но, лыдӟиськыны но мед быгатом, выжымес, культурамес мед тодом. Укыр дыртыса мынӥм ке, зэмос чеберлыкез ыштыны быгатом.

Туж умой, вуоно ар Удмуртиын Гуртлэн ареныз ялэмын шуыса. Удмурт гуртын удмуртлык, шаердэ гажан мылкыд улэ на, сое утёно.

— Вуэ чылкак выль поколение. Патриотизм вылын гинэ со азьлань уз мыны, удмуртлыкез уз возьы. Тӥ тае шӧдӥськоды-а?

— Берло дыре та сярысь мон туж трос малпаськисько но, сюлэм вӧсь луэ. Али асьмелэн сомында луонлыкъёсмы пиналъёсты, егитъёсты удмуртлык котыре кыскыны. Мар люкетэ удмурт кылэз дышетыны? Асьмелэн элькунамы ёросъ­ёсысь дышетонъя управлениослэн кивалтӥсьёссы пӧлын сомында удмуртъёс! Кин соослы люкетэ удмуртлыкез но кӧ­ня ке эскерыса возьыны? Малы соин общественникъёс гинэ вырыны кулэ? Одӥгаз ёросын шуо: вот, вал 5 удмурт школа, табере 2 гинэ кылиз. Управлениысь кивалтӥсь султэ но шуэ: вот, тросгес удмурт ужрадъёс ортчытъяно… Но кин люкетэ? Малы уг луы пӧртэм внеучебной программаосъя асьме шаер сярысь тросгес мадьыны? Пиналъёсмы тросгес тодо мукет кунъёс сярысь, нош Россия, Удмурт Элькун но сое кылдытӥсьёс сярысь — уг тодо! Али юа: кин со Трокай Борисов? Ӝыныез но уз вералэ…

Азинскон понна азинскись удмуртъёсты возьматоно. Туала вакытэ вань мае возьматыны. Гуртъёсын али кыӵе тунсыко адямиос уло, асьсэ мылкыдзыя мыло-кыдо ужало. Вераны кутско ке — синъёс­сы ӝуало ук! Соос нокинлэсь куремзэ, косэмзэ уг возьмало. Зэм, адямилы сётоно луонлыкъёс но.

Бадӟым ӧтчаммы азьын мон «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёросъёсысь ёзъёсызлэн конференциосазы пыриськи. Шум­по­тӥсь­ко, ваньмаз конференциосы ёрос администрациысь кивал­тӥсь­ёс но вуылӥзы. Туж тросэз пусйизы: «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёросъёсын ужез зэмзэ но адӟиське, со кадь, пе, одӥг общественной огазеяськон но уг ужа. Мон туж тау шуисько «Удмурт Кенешлэн» ёросъёсысь но каръёсысь ёзъёсызлэн ки­вал­тӥсь­ёс­сы­лы, соос вылын ваньмыз возиське.

— Тӥ Кун Кенешысь тужгес бадӟым комиссиен ки­­вал­­тӥськоды — Наукая, дышетонъя, культурая, йӧс­­­ка­лык но егитъёсын ужан политикая, спортъя, законъёс бордын ужаськоды. Та ужды «Удмурт Кенешез» валтонлы люкетэ-а, юрттэ-а?

— Бадӟым люкетэз ог-огеныз герӟаськемын. Одӥг законэз но мон аслам мылкыдыя гинэ уг дэмласькы. Ми сомында юалляськонъёс ортчытъяськом, Общественной палатаын но кылзонъёс радъялляськом. Ку­тӥмы патриотизм сярысь закон. Со бордын быдэс ар ӵо­же ужамы. Патриотизм — со ожгар тема гинэ ӧвӧл. Патриотизм — со аслэсьтыд шаердэ яратон, культурадэ, кылдэ утён. Мукет улосъёсысь парламентъёслэн тӧрооссы но законмылэсь пуштроссэ ӟечен пусйизы.

Туэ дасямын но кутэмын Удмуртиысь праздникъёс но дано нуналъёс сярысь закон. Соя табере арлы быдэ 27-тӥ ноябре пусъёмы Удмурт кыллэсь нуналзэ, 4-тӥ феврале — Национальной печатьлэсь нуналзэ.

Гербер — озьы ик законэн юнматэм праздник. Оглом законын пусъемын Удмурт шаерен, культураен герӟаськем 14 праздник но 19 нимо-дано нунал. Мон туж шумпотӥсько, удмурт калыкен, кылын герӟаськем праздникъёс понна депутатъёс дурбасьтӥзы шуыса. Азьланяз эшшо трос ужъёс лэсьтэме потэ на.

— Тӥляд туж бадӟым ныпъетты. Кин ке визь-кенешен юрттэ-а?

— «Удмурт Кенешен» кивалтыны кутскеме азьын мон азьвыл президентъёсын артэ ужай: Валентин Тубыловен, Николай Мусалимовен, Игорь Семёновен. Шум­по­тӥсь­ко, соос али но уг палэнско, визь-кенешен юртто, сюлмасько, куддыръя куарето но.

Тодӥсько, макем секыт ужаны калыкен, соин ик удмурт движениысь вань азь­вет­лӥсь­ёс­лы тау карисько. Вуоно арын «Удмурт Кенеш» огазеяськонлы 30 ар тырмоз. Пӧртэм шуг-секытъёс пыр потыса но, огазеяськон воштӥське, азинске шуыса, шумпотӥсько.

— Мар кужым сётэ ялан калыкен ужаны, азьлань мыныны?

— Кужым кылдэ, куке мар ке пӧрме. Шумпотӥсько, калык понна кулэ луись закон ку­тӥсь­ком, кинлы ке юрттыны бы­гатӥськом ке, куке ёросъёсын мыло-кыдо адямиосты ад­ӟисько, пиналъёс анай кылынызы верасько, депутатъёс удмурт сямен вазё. Эшшо — ваньмы ӵош люкаськыса, киосмес кырмыса, «Удмурт Кенешлэсь» гимнзэ кыр­ӟась­ком ке. Со сыӵе кужым!

Куддыръя ӝожомисько — ву­­нэ­тӥсь­ком, асьмеос сотэк но ӧжыт шуыса, куспамы нюръяськыны кутскиськом: кин йӧ­но­гес, кин удмуртгес… Нош палэнысен учконо ке, асьмеос, удмуртъёс, сыӵе шудоесь ук! Асьмелэн одӥг письменностьмы, одӥг литературной кылмы. Пӧр­тэм диалектъёс-вераськетъёс асьмемыз чебермыто, узырмыто гинэ. Ӝожомисько, ужась адямиез берлань кыско, вӧсь каро ке. Но мон шӧдӥсько, адямиосмы воштӥсько. Азинскем адями, ачиз бордын ужаны тыршись адями мукетъёссэ вӧсь уг кары. Удмуртъ­ёс огазьын улыны кулэ. Уж ваньмызлы тырмоз!

Елена Миннигараева