Ужъёсыз уз ӵушиське

Удмурт азьветлӥсьлы Константин Яковлевлы туэ 130 арес тырмысал. Вордскиз Кузёбай бордысьтымы пичи гинэ Горд Намер гуртын. Табере 16 ар ӵоже ини школамы данъяськыса нуллэ солэсь нимзэ.

Югдытӥсь К. Яковлев.



Константин Яковлевлэсь удмуртъёс понна тыршемзэ возьмато бадӟымесь ужъёсыз. Кылсярысь, Алабгоын дышетӥсьёсты дасян семинария усьтон понна со Москвае ветлӥз, документъёс дасяз. Алабгое Россиысь удмуртъёслэсь 1-тӥ съездзэс люканын но кичӧлтӥсь вал.

Жаляса верано, К. Яковлевез, «калык тушмон» карыса, быдтӥзы. Шонере поттэмын 1956-тӥ арын, но 1990-тӥ арозь со сярысь номыр тодмо ӧй вал. Со аре «Молот» журналэ Константин Яковлев сярысь Анатолий Уваровлэн пичи гинэ статьяез потӥз, туспуктэмез но сётэмын вал. Константин Сергеевичлэн сузэръёсыз соку улэпесь на вал, агайзэс соку ик тодмазы, шуизы: та милям Игнатеймы ук! Гуртын Константин Сергеевичлы озьы вазисько вылэм.

Со дырысен азьветлӥсьмылэсь нимзэ калыке поттонлы кутскон сётэмын вал. Та ужез бугыртӥз, туж трос лэсьтӥз-сюлмаськиз ни писатель-документалист Николай Кузнецов.

1990-тӥ аръёсы Кузёбай школамылэн юртэз туж вуж вал ини. Но ӝоген пуктӥзы йыг-йыг, улыно-вылыно выль школа. Дано азьветлӥсьлэсь нимзэ солы сётон сярысь трос сюлмаськизы азьвыл дышетӥсьёс, кузпалъёс Лидия Ивановна но Аркадий Николаевич Прокопьевъёс. 2004-тӥ арын малпан улонэ пыӵаз — Константин Яковлевлы шуд усиз вордскем палъёсаз берытскыны!

Школаямы кылдытэмын Константин Яковлевлы сӥзем сэрег. Арлы быдэ, азьветлӥсьлэн вордскем нуналаз, отын радъяське буре ваён вахта, нылпиос лыдӟо удмурт кылбуръёсты. Нош 10 ар талэсь азьло огкылэ вуэмын вал: адӟем карымон дышетӥсьёсты, усто дышетскись, котькыӵе ужрадъёсы мыло-кыдо пыриськись пиналъёсты Константин Яковлевлэн премиеныз пусъёно. Нырысетӥез лауреат луыны шуд усиз удмурт кылъя но литературая дышетӥсьлы Лидия Ивановна Прокопьевалы. Туннэ нуналлы та дано ним сётэмын ни 7 муртлы: 6 визьнодасьёслы но 1 дышетскисьлы.

Тодмо ни: К. Яковлевлэн премиезлэн лауреатъёсыз туэ эшшо 2-лы йылозы. Соосты сӥлы каромы 18-тӥ декабре — ӵапак та нуналэ пусъёмы дано азьветлӥсьлы 130 ар тырмонэз. Витиськом уно куноосты. Жаляса верано, туннэ пӧламы ӧвӧл ни Константин Яковлевлэн Илья но Мария пиналъёсыз. Но ужрадамы туж витиськом солэсь Тюменьын но Татарстанысь Агрыз ёросысь Варклед-Бӧдья гуртын улӥсь нунокъёссэ.

Татьяна ФЁДОРОВА. Алнаш ёросысь Кузёбай гурт