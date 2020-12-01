Удмурт Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъялоз Константин Сунцов
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Удмурт Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъясе юнматэмын Константин Сунцов. Та сярысь указ гожтӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. К. Сунцов ужез борды туннэ, 1-тӥ декабре, кутскиз ни.
Солэсь азьвыл та ужез быдэсъяз Александр Свинин. Али со Россилэсь вузъёссэ Сингапуре вуттон понна сюлмаське.
Берло 2 арзэ Константин Сунцов «Корпорация развития Удмуртской Республики» огазеяськонэн кивалтӥз — со ужбергатӥсьёслы но инвесторъёслы юрттонэн вырись предприятие. Солэн кивалтэмез дыръя шаерамы 20,2 миллиард манет тыр инвестициос кыскемын, юрттӥськемын 18 сюрс шоро-куспо но пичи ужбергатӥсьёслы. Со сюлмаськемъя кутскемын Глазовын шуныт сётон гумыосты выльдон, азинтэмын Ижкарысь 50 метръем бассейнэз пуктонэз, усьтэмын вуз каронъя Wildberries предприятилэсь центрзэ.
Сунцов Константин Андреевич сярысь:
Вордӥськиз Ижкарын 1981-тӥ арын 19 июне
Йылпумъяз Ижысь техникая университетысь «Финансы и кредит» факультетэз
2004-тӥ — 2008-тӥ аръёсы «Ижсталь» предприятилэн ёзэныз кивалтӥз
2009-тӥ — 2018-тӥ аръёсы ужбергатӥсь
2018-тӥ арын — Удмурт Тӧролэн инвестициос кысконъя визь-кенеш сётӥсез
2018-тӥ арын декабрьысен «Корпорация развития Удмуртской Республики» предприятилэн директорез
УД
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