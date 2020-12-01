Удмурт Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъялоз Константин Сунцов

К. Сунцов

Туспуктэм: udmurt.ru

Удмурт Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъясе юнматэмын Константин Сунцов. Та сярысь указ гожтӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. К. Сунцов ужез борды туннэ, 1-тӥ декабре, кутскиз ни.

Солэсь азьвыл та ужез быдэсъяз Александр Свинин. Али со Россилэсь вузъёссэ Сингапуре вуттон понна сюлмаське.

Берло 2 арзэ Константин Сунцов «Корпорация развития Удмуртской Республики» огазеяськонэн кивалтӥз — со ужбергатӥсьёслы но инвесторъёслы юрттонэн вырись предприятие. Солэн кивалтэмез дыръя шаерамы 20,2 миллиард манет тыр инвестициос кыскемын, юрттӥськемын 18 сюрс шоро-куспо но пичи ужбергатӥсьёслы. Со сюлмаськемъя кутскемын Глазовын шуныт сётон гумыосты выльдон, азинтэмын Ижкарысь 50 метръем бассейнэз пуктонэз, усьтэмын вуз каронъя Wildberries предприятилэсь центрзэ.

Сунцов Константин Андреевич сярысь:

Вордӥськиз Ижкарын 1981-тӥ арын 19 июне

Йылпумъяз Ижысь техникая университетысь «Финансы и кредит» факультетэз

2004-тӥ — 2008-тӥ аръёсы «Ижсталь» предприятилэн ёзэныз кивалтӥз

2009-тӥ — 2018-тӥ аръёсы ужбергатӥсь

2018-тӥ арын — Удмурт Тӧролэн инвестициос кысконъя визь-кенеш сётӥсез

2018-тӥ арын декабрьысен «Корпорация развития Удмуртской Республики» предприятилэн директорез

УД