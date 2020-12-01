Удмурт кун филармониын «ДаУР» квестын вормисьёсты данъязы

Данъян ужрадын

Туспуктэм: udmurt.ru

Квестын вормисе потэмъёсты данъян ужрадэ пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, шудонэз кылдытӥсьёс-радъясьёс Гульназ Гырдымова но нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова.

100 интые вуылыны пӧрмытӥзы Сарапулысь Полина Кондратьева Есения нылыныз, Ижысь Азат Фаттахов но Ольга Шафранова. Соос дуно кузьымъёсын пусъемын: Кондратьевъёс — дуно фотоаппартэн, А. Фаттахов — гурезьёстӥ ворттылон велосипедэн, О. Шафранова — 4 муртлы чаклам палаткаен. Тунсыко: квестэ пыриськисьёслэсь мылкыдзэс уката но бурдъян понна шудонэз радъясьёс арнялы быдэ пӧртэм интыосы кузьымъёс ватылӥзы. Та ласянь тужгес но зол удалтэм А. Фаттаховлы: 9 ватос пӧлысь 3-зэ со шедьтӥз. Котькуд ватосын вал «ДаУР» гожтэмен шуныт кофта, термокружка но йырын я чыртыын нуллон горд кышет.

Кун филармонилэн залаз данъямын вал 98-99 интыосы вуылэмъёс но — квестлэн финалаз потэмъёс. Кылсярысь, Балезино ёросысь Санниковъёслэн, Балезино каргуртысь Назаровъёслэн, Ижысь Орловъёслэн, Шабаловъёслэн, Воткаысь Закировъёслэн семьяоссы, Ижысь Сергей Ельцов. Таос пусъемын «ДаУР» гожтэмен пӧртэм арбериосын но электрической самокатэн.

Таӵе кузьымъёс ватосъёсын вал

Туспуктэмъёс: «ВКонтакте» «Даур» группаысь

Синпель кузьымъёсын — фотоаппаратъёсын но портативной колонкаосын, озьы ик «ДаУР» гожтэмен пӧртэм арбериосын — данъямын вал 75-лэсь, 50-лэсь ятыр интыосты ортчемъёс но. Пӧлазы Глазовысь Абашевъёслэн, Ижысь Перевощиковъёслэн, Вахрушевъёслэн, Шулаковъёслэн семьяоссы.

Та ужрадын ик сӥлы каремын вал «ДаУР» проектлэн азьвыл люкетъёсаз вормисе потэмъёс но. Таосызлэн нимъёссы кемалась тодмо вал ни. Тужгес покчиез — Пичи Пурга ёросысь Иваново-Самарское гуртысь 12 аресъем Данил Соловьёв. Со вормисе потэмын гуртысьтыз Во имя Святой троицы ошмес сярысь гожтэменыз — «Нимаз историос» номинациын.

Нош «Пейзаж» номинациын нырысетӥ интые потӥз Денис Вахрушев — Сарапул ёросысь Ершовской тыпы арамаын лэсьтэм туспуктэменыз; «Аспӧртэмлыко инты» номинациын — Николай Орлов Дэри ёросысь Удмурт ботанической садэз возьматэменыз; «Туспуктэмъёсын устоез серия» номинациын — Ивонина Анна 8 синпелетъёслы сӥзем фотоосыныз; «Инты сярысь устоез сочинение» номинациын — Наталья Платонова Эгра ёросысь Бачкей гуртысь Этапной юрт сярысь гожтэменыз.

Квестэ трос егитъёс пыриськизы

Туспуктэмъёс: «ВКонтакте» «Даур» группаысь

Квестэ пыриськемъёс огымысь шуизы: квест йылпумъяськиз, нош дорын пукеммы уг поты, шаермес озьы ик котыръясалмы! Тӧро Александр Бречалов соослы дурбасьтӥз: квестэз одно азинтоно! Но таяз радэ кызьы радъяно сое, кыӵе интыосты пыртоно — та пумысен мылкыдзэ вераны кулэ калык. Тӧро ватсаз на: шаермы азьын сылӥсь ужпум — «ДаУР» проектэ шедем 100 интыослэсь котырзэс радъян-шулдыртон.

Нялтас вераса, квестэ пыриськыны мылкыд кариз 450-лэсь ятыр адями. Даур.рф сайтын регистрация пыр ортчыса, соос сюрес вылэ вырӟизы: 74 нунал куспын вуылӥзы «ДаУР» проект улсын ӵектэм 100 пӧртэм интыосы. Сояз я таяз интыын лэсьтэм туспуктэмъёссэс #даур #100летиеУдмуртии #Удмуртия100 хештэгъёсын пуктылӥзы социальной сетьёсы. Паймымон: та хештэгъёс улсын туспуктэмъёс-гожъямъёс 5 сюрслэсь ятыр люкаськизы!

Елена Слащёва