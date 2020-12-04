Удмуртлык выже городэ?

Газетын ужасьёс потазы Эгра ёросысь Мазьги гуртэ. Лыдӟисьёсын пумиськон дыръя гуртоослэн улэм-вылэменызы тодматскимы, газет сярысь мадимы.

Мазьги библиотекаын пумиськон

Туспуктӥз Максим Егоров

Библиотекаын но культура удысын ужасьёс милемды кырӟаса но пӧсь мильымен пумитазы. Гуртлэн улонэз сярысь мадиз муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез Владимир Князев. Гуртазы спортэн эшъяськисьёссы лачак, татчы интыяськемын ёросысь бадӟымез спортзал. Ӵем дыръя ёрослэн лаптаен шудонъя командаез татын мугорзэ кыдатэ.

Мукет ужрадъёсы но мазьгиос мыло-кыдо пырисько. Конституцие ӵектэм воштонъёсты пыртон понна куара сётон дыръя кинюртэм бичазы муниципал кылдытэтлэн дасям проектэз понна. Ёросазы 2-тӥ инты басьтӥзы но ноябрь толэзь пумын стадионазы тренажёръёс пуктӥзы.

Азьланезлы но малпанъёссы бадӟымесь. «ВыжыДор» усадьба лэсьтыны чаклало. Солэн валтӥсь пусэз «Мазьги» скульптура луыны кулэ. Клубын ужась Ираида Емельянова вазенгес радъяз вал «Вортча воршудысь пумиськонъёс» ужрад. Солы кутскон сётӥзы Тошмо выжыос. Соос бӧрсьы Кайсы, Келей выжыос люкаськылӥзы. Та вакытэ со выжыослы сӥзем стендъёс библиотекаын возьматӥсько. Котькуд выжылэн аслаз пусэз вань, матысь дыре соос но асьсэлы тупась скульптура лэсьтозы.

Мазьгиос шуизы: выжыос бордысен ик удмуртлыкез гажан мылкыд кутске. Куректо, берло дыре, пе, гуртъёсын удмурт кыл ичигес чузъяське. Ярано коть, школаязы сое дышето на. Пиналъёс Альбина Стрелкова, Софья Ложкина, Карина Васильева, Кристина Никитина пумиськонын удмурт кылбуръёс лыдӟизы.

Шумпотӥмы Алевтина Семёновна Чирковаен но Зинаида Иосифовна Корепановаен пумиськыны — газетмес соос ӝыны даур пала лыдӟо ни. Газетысь вань иворъёсты син азяз возе, кытын ма луэ тодэ Римма Ивановна Корепанова. Туж ярало, пе, пичи гуртъёс, гурт калык сярысь гожъямъёсмы. Шумпото пӧртэм конкурсъёсмылы, тросаз асьсэос но мыло-кыдо пырисько. Нош библиотекаын ужась Галина Кожевникова газетмылы ас коньдонэныз гожтӥське но быдэс семьяез лыдӟем бере сое библиотекае нуэ, мукетъёсыз но мед адӟозы шуыса.

Гуртоос синмаськизы журналистъёслэн Елена Миннигараевалэн но Анастасия Шумиловалэн удмурт дэремъёссылы. Ӧпкельыса кадь шуизы, городын, пе, удмуртлык возиське, лэся, нош милям шыкысъёсмы тырттэмесь.

Валентина Емельянова