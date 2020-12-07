Удмуртиысь 3 мурт «Доброволец России» кунамы ортчылӥсь конкурслэн призёръёсыз луизы
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Россиын 10-тӥзэ ортчиз «Доброволец России» вожвылъяськон, отчы асьсэ проектъёсынызы, ӟеч ужъёсынызы волонтёръёс пырисько. Туэ конкурслэн финалаз Удмуртиысь 3 мурт шедиз.
4-тӥ-5-тӥ декабре ортчиз #МЫВМЕСТЕ онлайн-марафон, ӵапак со дыръя быдэс Россиысь финалистъёсты видеоконференция пыр дунъязы, отчы пыриськыны асьме волонтёръёсмылы юрттӥз элькунысьтымы Доброволецъёслэн ресурсной центрзы.
Дэбесысь Иван Шкляев 2017-тӥ арысен одӥг малпанэн улэ — ёросысь тылпу кысӥсь калык дружинаосты огазеяно.
— Ёрос администрациын ужасько, главамылэн тылпу кысонъя, кышкытлыклэсь утиськонъя юрттӥсез луисько, — вераз Иван Шкляев, — соин ик адӟисько, кыӵе шуг-секытъёсын пумисько тылпу кысӥсьёс. Милям 5 пожарной постмы, 140-лэсь трос мурт ас мылкыдызъя горд атасэз зӥбломытыны ветлэ. Нокыӵе дӥськутсы, машинаоссы ӧвӧл. Мар веранэз — тӥрлыксы но уродос. Кызьы ке соослы юрттэме потӥз.
«Пожарный — это призвание!» проектэз улсын чакламын калык пожарнойёслы клуб кылдытыны, соос понна дышетскон радъяны, ваньзылы дӥськут но тӥрлык басьтыны.
Иван 3 ар ӵоже пӧртэм вожвылъяськонъёсы пыриськылӥз.
— Арлы быдэ проектме пӧртэм конкурсъёсы келялляй, но тыршеме толыктэм вал, — вераз Иван, — «Доброволец России» конкурсэ но туэ 3-тӥзэ пыриськи: 2018-тӥ арын полуфиналэ гинэ потӥ, 2019-тӥ арын финалозь вуи ик, но вормонтэк бертӥ. Нош туэ номыр но уг витиськы ни вал, келяй заявкаме, вань этапъёсы онлайн пыриськи но… вормыны пӧрмытӥ. Милемлы, котькуд номинациын вормисьёслы, 2 миллион манетозь грантъёс люкылозы. Табере кема дыр ӵоже йырам улэм проектме улонэ пыӵатыны быгато.
«Доброволец России — 2020» вожвылъяськонлэн финалаз шедиз Дэбес ёросысь ик Зар-Медло гуртысь Полина Баженова но. 8-13 аресъем волонтёръёс пӧлын солэн ужез адӟем карымон луиз. Нылаш гуртысьтыз егит герой Даниил Тронин сярысь гожтӥз. 2015-тӥ арын со Бадӟым Кизьнаысь 7 аресъем Илья Ивакинлэсь улонзэ утиз. Пияш толалтэ йӧ вылэ шудыны пырем но, йӧ юн кынмымтэ вылэм, пилиськем, пияш вуэ усем. Даниил чик малпаськытэк солы юрттыны дыртэм.
Удмуртиысь 3-тӥ финалист — Ижысь Елизавета Перминова. «Бабушкино письмо» проектэз юрттэ анай-атайтэк кылем пиналъёслы но арлыдоослы.
Оглом конкурсэ Удмуртиысь 194 заявка вуиз, тросэзлэн проектъёссы гурт котырзэс ӝикытгес каронлы, вӧзысь адямиослы юрттонлы, гуртоосты данъянлы сӥземын вал.
Мария Емельянова
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