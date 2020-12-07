Удмуртиысь 3 мурт «Доброволец России» кунамы ортчылӥсь конкурслэн призёръёсыз луизы

Россиын 10-тӥзэ ортчиз «Доброволец России» вожвылъяськон, отчы асьсэ проектъёсынызы, ӟеч ужъёсынызы волонтёръёс пырисько. Туэ конкурслэн финалаз Удмуртиысь 3 мурт шедиз.

И. Шкляев проектэныз тодматэ

Туспуктэм басьтэмын Доброволецъёслэн ресурсной центрзылэн «ВКонтакте» вотэсбамысь

4-тӥ-5-тӥ декабре ортчиз #МЫВМЕСТЕ онлайн-марафон, ӵапак со дыръя быдэс Россиысь финалистъёсты видеоконференция пыр дунъязы, отчы пыриськыны асьме волонтёръёсмылы юрттӥз элькунысьтымы Доброволецъёслэн ресурсной центрзы.

Дэбесысь Иван Шкляев 2017-тӥ арысен одӥг малпанэн улэ — ёросысь тылпу кысӥсь калык дружинаосты огазеяно.

— Ёрос администрациын ужасько, главамылэн тылпу кысонъя, кышкытлыклэсь утиськонъя юрттӥсез луисько, — вераз Иван Шкляев, — соин ик адӟисько, кыӵе шуг-секытъёсын пумисько тылпу кысӥсьёс. Милям 5 пожарной постмы, 140-лэсь трос мурт ас мылкыдызъя горд атасэз зӥбломытыны ветлэ. Нокыӵе дӥськутсы, машинаоссы ӧвӧл. Мар веранэз — тӥрлыксы но уродос. Кызьы ке соослы юрттэме потӥз.

«Пожарный — это призвание!» проектэз улсын чакламын калык пожарнойёслы клуб кылдытыны, соос понна дышетскон радъяны, ваньзылы дӥськут но тӥрлык басьтыны.

Иван 3 ар ӵоже пӧртэм вожвылъяськонъёсы пыриськылӥз.

— Арлы быдэ проектме пӧртэм конкурсъёсы келялляй, но тыршеме толыктэм вал, — вераз Иван, — «Доброволец России» конкурсэ но туэ 3-тӥзэ пыриськи: 2018-тӥ арын полуфиналэ гинэ потӥ, 2019-тӥ арын финалозь вуи ик, но вормонтэк бертӥ. Нош туэ номыр но уг витиськы ни вал, келяй заявкаме, вань этапъёсы онлайн пыриськи но… вормыны пӧрмытӥ. Милемлы, котькуд номинациын вормисьёслы, 2 миллион манетозь грантъёс люкылозы. Табере кема дыр ӵоже йырам улэм проектме улонэ пыӵатыны быгато.

Дэбес ёросысь И. Шкляев, Д. Тронин, П. Баженова

Туспуктэм басьтэмын Дэбес ёросысь «Вертикаль» ёгитъёслэн «ВКонтакте» бамысьтызы

«Доброволец России — 2020» вожвылъяськонлэн финалаз шедиз Дэбес ёросысь ик Зар-Медло гуртысь Полина Баженова но. 8-13 аресъем волонтёръёс пӧлын солэн ужез адӟем карымон луиз. Нылаш гуртысьтыз егит герой Даниил Тронин сярысь гожтӥз. 2015-тӥ арын со Бадӟым Кизьнаысь 7 аресъем Илья Ивакинлэсь улонзэ утиз. Пияш толалтэ йӧ вылэ шудыны пырем но, йӧ юн кынмымтэ вылэм, пилиськем, пияш вуэ усем. Даниил чик малпаськытэк солы юрттыны дыртэм.

Удмуртиысь 3-тӥ финалист — Ижысь Елизавета Перминова. «Бабушкино письмо» проектэз юрттэ анай-атайтэк кылем пиналъёслы но арлыдоослы.

Оглом конкурсэ Удмуртиысь 194 заявка вуиз, тросэзлэн проектъёссы гурт котырзэс ӝикытгес каронлы, вӧзысь адямиослы юрттонлы, гуртоосты данъянлы сӥземын вал.

Мария Емельянова