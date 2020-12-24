Удмуртиысь Контрольной Комитетэн кивалтоз Ольга Филиппова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 24 декабря, 2020 14:31

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О. Филиппова

Ольга Филипповалэн кандидатуразэ дэмлаз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Кун Кенешысь депутатъёс сое юнматӥзы туннэ, 24-тӥ декабре, ортчем сессиязы. Куара сётон лушкем радъяськиз: дурбасьтэмзэ вераз 46-ез, пумит луиз 6-ез. 
Ольга Филиппова16 ар ӵоже ужаз ни Россиысь Юстициосъя министерстволэн Удмуртиысь управленияз, берло 4 арзэ соин кивалтэ. Со Россиысь юстицияя 3-тӥ классъем кун советник, «Удмурт Элькунысь дано юрист» луэ. 
Удмуртиысь Контрольной Комитетлэн кивалтӥсез луыса ужаны кутскоз 12-тӥ январьысен.

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 24 декабря, 2020 14:31
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