Удмуртиысь Контрольной Комитетэн кивалтоз Ольга Филиппова
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Ольга Филипповалэн кандидатуразэ дэмлаз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Кун Кенешысь депутатъёс сое юнматӥзы туннэ, 24-тӥ декабре, ортчем сессиязы. Куара сётон лушкем радъяськиз: дурбасьтэмзэ вераз 46-ез, пумит луиз 6-ез.
Ольга Филиппова16 ар ӵоже ужаз ни Россиысь Юстициосъя министерстволэн Удмуртиысь управленияз, берло 4 арзэ соин кивалтэ. Со Россиысь юстицияя 3-тӥ классъем кун советник, «Удмурт Элькунысь дано юрист» луэ.
Удмуртиысь Контрольной Комитетлэн кивалтӥсез луыса ужаны кутскоз 12-тӥ январьысен.
Элина Кумачёва
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