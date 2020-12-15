Удмуртиын улыны дышо

«Ошмес» хозяйстволэн Пашур-Вишурысь фермаяз голштин выжыысь 204 ветылъёсты пыртӥзы.

Ёрослэн йырыз Василий Муклин ивортэмъя, «иностранкаос» вуизы Даниысь 6 машинаен — котькудаз 34 ветыл вал, тазалыксы умой. Та выжыысь пудоослэн мугорзы но пыдъёссы кузесьгес, асьме палан вӧлмем сьӧд-тӧдьы скалъёсын ӵошатыса. Ветылъёс кунян вайыны кутскозы ини февраль толэзьысен. 10 толэзь ӵоже «Ошмесын» 13,5 сюрс тонна йӧл кыскизы, скаллы быдэ — 7 сюрс 497 килограмм. Хозяйствоын оско, ӟеч выжыысь скалъёс та лыдпусъёсты уноятыны но тросгес барыш поттыны юрттозы шуыса. Но солэсь азьвыл ог ӝыны ар кулэ луоз пудоез выль улонлы дышетыны.

УД