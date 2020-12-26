Удмуртиын ортче «Ижысь винтовка» ӵошатскон
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Ижысь А. Демидов нимо спорткомплексын 25-тӥ декабре кутскиз 51-тӥез «Ижысь винтовка» биатлонъя ӵошатскон. Туэ ми дорын пиосъёс вожвылъясько, кужымзэс мертало Россиысь 25 улосъёсысь 160 ятыр спортсменъёс. Нош та вакытэ нылъёс Пермь улосысь Чайковскийын кужымзэс мертало. Соло пӧлын кужмо биатлонистъёс Антон Бабиков, Максим Цветков, Саид Халили.
Удмуртилэсь данзэ утё Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Виктор Плицев, Ильназ Мухамедзянов, Владимир Семаков, Максим Макаров, Александр Мяконький.
Ӵошатсконлэн нырысетӥ нуналаз спортсменъёс 20 иськемез бызьылӥзы. Вормиз Москваысь Кирилл Стрельцов, 2-тӥ луиз асьме биатлонист Дмитрий Шамаев, 3-тӥ интыын Москваысь Илья Гаврилов.
Ӵошатсконъёс 28-тӥ декабрёзь кыстӥськозы.
Ӵошатсконлэн ортчоз дырыз:
26 декабрь
18 часын – «Калашников. Биатлон фест»
27-тӥ декабрь
11 час – пиос пӧлын 10 иськеме спринт;
13-30 – эстафета 4х7,5
28 декабрь
11.00 — пиос пӧлын 10 иськеме спринт;
14.00 – юниоръёс пӧлын 10 иськеме спринт.
Туэ спорткомплексозь автобус уз нуллы. Ӵошатсконъёсты учкыны вуисьёслэсь масказэс но температуразы чаклалозы.
УД
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