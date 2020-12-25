Удмуртилэн Тӧроезлэн «Признание» премиеныз пусъемын 14 адӟымон муртъёс но коллективъёс

Александр Бречаловлэн премиеныз 4-тӥ арзэ данъяло элькунысьтымы тужгес адӟымон адямиос — соосты, кин тырше шаермес пӧртэм удысъёсын азинтыны, калыклы юрттыны.

«Чеберай» марафонэз радъясьёс

Туспуктэм: udmurt.ru

— Тау шуисько ваньдылы ужамды понна. Асьтэлэн тыршеменыды тӥ бурдъяськоды милемыз, кивалтӥсьёсты но. Та проектъёс возьмато, макем ужась, мыло-кыдо калык улэ Удмуртиын. Тӥледыз дунъямен валче шаерысьтымы вань ужась муртъёсты но данъяськомы, — шуиз Тӧро.

Туэ статуэткаосын но сертификатъёсын пусъемын гурт удысэз азинтӥсьёс, ужбергатӥсьёс, интыосысь улонэз ӟечгес карисьёс. Пӧлазы — удмурт культураез, кылэз азинтӥсьёс но. Ксения Широбоковаез но солэсь командазэ — Анастасия Пушкинаез но Наталья Михайловаез — данъязы «Чеберай» проектэз 2 ар ӵоже быдэстэмзы понна. Сертификат озьы ик басьтӥз «Куара» огазеяськонлэн кивалтӥсез Влад Степанов — табере удмурт кылын пӧртэм пумо видеоос лэсьтӥсь егитъёс быгатозы асьсэлэсь ужан студизэс усьтыны.

Номинантъёс пӧлын озьы ик Пичи Пурга ёросысь ужбергатӥсь Павел Ӵушъялов, Дэбес ёросысь Тыловай гуртын ас кужыменызы хоккеен шудон коробкаез лэсьтэм воргоронъёс, Глазов ёросысь Самки гуртысь клубез ворсаськонлэсь утем муртэз Николай Гавшин, Ижысь сӧсыр пиналъёсын ужась «Журавейник» центрлэн кивалтӥсь Ольга Чиркова, Сарапул ёросысь дуриськон удысэз азинтонъя «Морок» центр, Вотка ёросын тракторен биатлонъя ӵошатсконъёслэн кичӧлтӥсез Павел Кузнецов, Кез ёросысь бырон калэ вуэм Степаненки гуртын хозяйствоез ӝутэм мурт Фёдор Першин, Воткаысь «Десантник» клуб, Можгалась азьветлӥсь, маскаос вуронлы сӥзем «СижуШью» проектлэн авторез Ольга Яппарова, Сьӧлта черкогуртысь крезьгуръя дышетӥсь Наталья Погребовская но «Живи» элькун газетлэн кивалтӥсез Ольга Лихачёва.

«Признание» премиез сётон ужрадын озьы ик данъязы элькунысьтымы медицина удысын ужасьёсты таӵе секыт вакытэ уен-нуналэн кышкатэк тыршемзы понна. Тау шуизы волонтёръёслы но — «Признаниен» пусъемын студентъёслэн — вуоно врачъёслэн — #МыВместе волонтёрской огазеяськонзылэн улосысьтымы координаторез Елизавета Плеханова.

Ужрадын данъязы «ПоддЕРжка» проектэ пыриськем волонтёръёсты но. Нош Далия Хасанова волонтёр Россиысь Президентлэн Владимир Путинлэн таукаронэныз пусъемын.

Анастасия Шумилова