Тӥляд кизем удъёсыныды ми улӥськомы

Сандормохын кылдӥз удмурт пус

Карелиысь Сандормох интыын кылдӥз татын быдтэм удмуртъёслы сӥзем буре ваён пус. Сое пуктон понна сюлмаськизы Дэри ёросысь Ягул черкогуртысь Владимир но Тамара Никифоровъёс.

Владимир но Тамара Никифоровъёс

Туспуктӥз Максим Егоров

К. Герд, К. Яковлев, И. Бурдюков

Сандормох нюлэскын 1937-тӥ – 1938-тӥ аръёсы Cоловки шормуӵысь тюрьмаын возем 6 сюрс 241 адями быдтэмын вал. 27-тӥ октябрьысен 4-тӥ ноябрёзь 1 сюрс 111 адямиез ыбизы, соос пӧлын асьме дано удмурт адямиос но — Кузебай Герд, Константин Яковлев но Иван Бурдюков. К. Герд но К. Яковлев одӥг нуналэ — 1-тӥ ноябре — ыбемын, соослэсь кӧня ке нуналлы гинэ вазьгес — И. Бурдюков. Али Сандормох шайвыл лыдъяське. 2000-тӥ арын со Россиысь лулчеберетъя синпелетъёс пӧлы пыртэмын. Лагерьын быдтэм адямиослэсь нимъёссэс тодыны луэ Сандормохысь часовняын утиськись буре ваён книгаысь, со кӧня ке томен потӥз ини. Сое дасяз писатель, шаерчи, публицист Юрий Дмитриев.

— 5 ар талэсь азьло, 2015-тӥ арын, нырысьсэ Карелие лыктӥмы, Сандормохе но пырамы, — веранзэ кутскизы Владимир но Тамара Никифоровъёс. — Та интыын репрессие сюрем туж трос калык быдтэмын вал. Кытчы гинэ уд учкиськы, котькытын ним-тулъёсын пусъёс: бигеръёс, башкиръёс, украинецъёс, чеченъёс асьсэ адямиоссылы буре ваён пусъёс пуктылӥллям. Нош удмурт пиослы сӥземез ӧвӧл. Аслэсьтыз историзэ, калыксэ тодӥсьтэм адями выжытэм писпу кадь ук, соин асьмелэнъёслы но та выллем пус кулэ, малпамы. Медвежьегорскысь шаертодонъя музеен азьвыл кивалтӥсез (та музъемъёс музей бордын лыдъясько — авт.) Сергей Калтырин, мылкыдмес кылыса, юрттом шуиз. Удмуртие бертыса, малпанмес верам тодмомылы — «Мумы дор» усадьбалэн кивалтӥсезлы Николай Михайловлы. Со Альберт Разин тодосчиен тодматӥз, нош Альберт Алексеевич йӧскалык политикалэн министрен Лариса Бурановаен герӟаз.

Владимир но Тамара Никифоровъёс

Туспуктэм басьтэмын Никифоровъёслэн архивысьтызы

Лариса Николаевна малпанмылы дурбасьтӥз, рос-прос синпелет пуктоно, шуиз. Озьы Геннадий Кутлыбаев скульпторен, Юрий Лобанов художникен кенешон ӝӧк сьӧры пуксимы. Вуоно синпелетлэсь туссэ дасяса вуттӥм, но ужъёс могӟизы коронавирусэн йырин. Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмон улсын югдытӥсьёсмылы бадӟым синпелет пуктыны ӧз пӧрмы бере, асьме понна ке но пичигес гинэ юбо пуктомы, малпам. Озьы Н. Михайлов но ми асьме кужымен синпелет лэсьтӥм. Карелие 3 кузя вырӟим. Синпелет борды, быремъёслы но али улӥсь адямиослы вазиськыса, таӵе кылъёс гожтӥмы: «Тӥляд кизем удъёсыныды ми улӥськом но юнматӥськом удмурт выжыосмес». Но «Адямиос, яратэ ог-огдэс». Со сяна, синпелетэ К. Гердлэсь но К. Яковлевлэсь туспуктэмъёссэс юнматӥм, жаляса верано, И. Бурдюковлэсьсэ ӧм шедьтэ.

Кужым люкало дуннеен тодматскыса

Тамара но Владимир Никифоровъёс кыӵе ке ужбергатӥсьёс но, шаерчиос но ӧвӧл — огшоры адямиос. Кыкназы далайгес ини пенсие потӥзы. Владимир Васильевичлэн ӵыжы-выжыосыз — Ягулэз кылдытӥсьёс. Ачиз но пиосмурт татын вордӥськиз. Трос аръёс ӵоже ужаз черкогуртысьтызы колониын. Кузпалыз Тамара Анатольевна — Пичи Пурга ёросысь Улын Юри гуртысь. Медучилищеез йылпумъяса, Ягулысь медпунктын тыршиз, бӧрысь эмсузэр вал колония бордысь нылпи садын, отӥяз — гуртысь садын. 2012-тӥ арын, пенсие потыса, кузпалъёс Россиез котыръяны кутскизы.

— Егит вакытамы асьмелы дырмы ялан ӧз окмылы, нырысь нылпиос пичиесь вал, анай-атайёсмылы но котькуд гужем турын калтыны юрттоно луылӥз. Али 3 нылъёсмылэн асьсэлэн пиналъёссы вань ни, ми асьме поннамы улӥськом.

Никифоровъёс дуннеез адӟыны асьсэ машинаенызы пото, со корказы но, кӧлон но, сиськон интызы но.

— Путешествилы август толэзез бырйиськом: соку емышъёс но вуэмын ни, корка котырын ужъёс но сокем трос ӧвӧл. Сьӧрамы 3 ведра картош, 3 ящик яблок, сылалтэм но гырезь (свежий) кияр, кубиста кутӥськом. Озьы сиёнлы трос уксё ум быдтӥське. Сӥльлэсь кӧня ке ар талэсь азьло воксё куштӥським. Августэ нюлэскын губи но емыш трос, Тамара Анатольевна картош палатозь мон нюлэскысь 5-6 губи шедьтӥсько, — вера Владимир Васильевич.

Никифоровъёс кытчы ке потон азязы со интыен рос-прос тодматско Интернет пыр. Пыратэк уг кельто шаертодонъя музейёсты.

— Ми тазьы ветлонъямы туж ӟеч но тунсыко адямиосын пумиськиськом, — азинто кузпалъёс. — Тани берло Карелие ветлыкумы, Удмуртиысь 3 адямиен тодматским, со ӧвӧл шат ӟеч пус. Пыдын мынӥсьёсты машинаямы пуктыны тыршиськом, соосын вераськиськом, чебер интыос сярысь юалляськиськом.

Тазьы, дуннеез котыръяса, лулсюлэммес чылкытатӥськом, кужым басьтӥськом, шуо Никифоровъёс. Кузпалъёс 2 пол вуылӥзы ни Байкалэ, ортчизы Алтай гурезьёсты, шутэтскизы Крымын. Бадӟым мылкыдзы Сибирьысь 5 шуръёсы вуылыны, Камчаткаез, Сибирьысь Путорана платоез адӟыны.

Котькуд нуналзэс кузпалъёс кутско, улонлы, инкуазьлы тау карон бордысен. Ӟеч мылкыдын уж борды басьтӥськиськод ке, сыӵе ик быдэс нуналыд но, улонэд но луозы, оско соос.

Ангелина Снигирёва