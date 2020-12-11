Тулыс чебер сяськаен, сӥзьыл — емышен

Ар ӵоже Удмуртиез котыртыса, нылкышно творчествоя, чеберлыкъя но устолыкъя «Чеберай» марафон йылпумъяськиз 4-тӥ толсуре Ижысь «Металлург» культурая дворецын. Туэ ортчем «Чеберай» вожвылъяськонлэн пуштросэз нылкышноосты, зэмос удмурт калык лулчеберетэз данъясь ужрадлы пӧрмиз.

«Чеберай» вожвылъяськонэ шаерысьтымы 200-лэсь ятыр йӧно удмурт нылкышноос пыриськизы — пӧлазы егит нылашъёс, шоро-куспо арлыдъем апайёс, вӧжогес (бадӟымгес) кенакъёс вал. Асьсэды но возьматӥзы, вылезлы но дышетскизы: марафон улсын тренингъёс, семинаръёс радъяськылӥзы. Нылкышноос пусъё: ваньмыз та улонзэс огыр-бугыргес кариз. Нош финалэ потэм 20 кышномуртъёс верамъя, соос апрель толэзьысен вожвылъяськонэн гинэ улӥзы, «Чеберайлэн» йылпумъяськонэзлы дасяськыса.

3 час ӵоже кыстӥськем яркыт шоу возьматӥз: ваньмыз токма ӧй вал. Удмурт нылкышноос паймытӥзы учкисьёсты йӧно, кибашлы луэменызы. Быгатонлыкъёсынызы сяна, тодматӥзы ёроссылэн культураеныз, тунсыко интыосыныз, мотор вамышъязы чебер дэремъёсын. Шоразы учкыса, паймыса быриськиз — кызьы пӧлысьтызы устооссэ быръёд?

55 ареслэсь бадӟымгес кышномуртъёс пӧлын вормисе потӥз Алнаш ёросысь Алевтина Тарасова, 35-55 аресъемъёс пӧлын — Ува ёросысь Алевтина Макарова, 18-35 аресъемъёс пӧлын — Шаркан ёросысь Ксения Байданова. Вань финалисткаос дуно кузьымъёсын, чебер коронаосын пусъемын. Нош Ксения Байдановалы «Диснейлендэ» путёвка сётӥзы на.

Сцена вылын сылӥсь шаплыкайёс, зарникайёс, шундыкайёс, визьмокайёс шоры учкыса, оскон юнмаз: удмурт кышномуртъёс азьланяз но удмуртлыкез азинтозы, калыкмес асьсэлэн чеберенызы но визьмынызы данъялозы.

Сяська пӧлын сяська вань но…

Ёросъёсысьтызы удмурт калык дӥськутэн пӧрмытскем 20 финалисткаос сцена вылэ потӥзы гинэ — соку ик чеберенызы синмез мальдытӥзы, йӧно луэменызы паймытӥзы. 55 ареслэсь арлыдо кышномуртъёс чик но бере ӧз кыле егитгес нылъёслэсь, кытӥ-отӥ задоргес, шумпричгес но адӟиськизы. Котькуд нылкышно сярысь видеовизитка возьматэмын вал. Удмурт кышномуртлэн улон-вылонэныз тодматскыса, кожалод, солэн нуналэз 24 часлэсь ятыр кыстӥське. Маин гинэ уг выро удмурт чеберайёс! Ужазы калыкез сьӧразы валто, удмуртлыкез утё, гуртысь туризмез азинто, проектъёс гожъяло, ческыт пӧрасько, киужъёсын выро, спортэн эшъясько, пиналъёссэс яратыса будэто, тракторен но мотикен ворттыло, сцена вылын ворекъяло, пӧйшурало, сад-бакча котырын бергало, ансамбле кырӟаны-эктыны ветло, кылало-бурало…

Нылкышноос бадӟым сцена вылысен удмурт луэмзэс котры ласянь возьматӥзы

Видеовизитка бере котькудӥз чеберай быгатонлыкъёссэ сцена вылын возьматӥз. Мотор апайёс кырӟазы, эктӥзы, дымбырен, арганэн шудӥзы, кылбур лыдӟизы, удмурт сям-йылолъёсты возьматӥзы. Учкисьёсты серекъятӥзы Ува ёросысь Алевтина «Алик» Макарова (удмурт кышномуртъёс сярысь стендап вераз) но Кез ёросысь Екатерина Лекомцева (такмакъёс быдэстӥз).

Корка гинэ ӧвӧл, сцена но нылпиен шулдыр. Анайёслы йӧно пиналъёссы юрттӥзы. Дэбес ёросысь Людмила Гавриловаен ӵош кырӟаз пиез, «Элькуновидениын» вормись Артемий Гаврилов. Якшур-Бӧдья ёросысь Татьяна Головизниналэн быдэс семьяез сцена вылэ потӥз: картэз но, 3 муспотон пиналъёсыз но крезен шудӥзы. Аръёс ортчемен, яратон уг пересьмы, юнма гинэ шуыса, возьматӥзы вӧжогес (бадӟымгес) чеберайёс, сцена вылысен кузпалъёссылы яратон кылъёссэс вераса.

Кышномуртъёс инкуазь материалъёслэсь дасям дӥсьёсын но калыкез паймытъязы. Етӥнлэсь, хлопоклэсь, куролэсь, сяканлэсь (рогожа) чебер дэремъёссы кидысъёсын, пу вандэтъёсын, экопринтэн чеберматэмын вал. Кез ёросысь Екатерина Лекомцева ваньзэсты паймытӥз нюлэскузё кышнолэн образэныз. Сое лэсьтон понна пу, ку, лы, ӝуй, сюй, койык сюр, куалялюльы, кагаз, корт кулэ луэм. Ува ёросысь Алевтина Макаровалэн дэремез 5 сюрс тыро шеплэсь пӧрмытэмын вал — солэсь 10 сукыри нянь пыжыны луысал, пе. Юсьёс кадь уязы сцена вылтӥ ӟазег тылыослэсь пӧрмытэм мантоосын Ксения Байданова (Шаркан ёрос) но Елена Крестьянинова (Грак ёрос).

Ужрадэз бугыртӥзы культурая двореце чеберайёсты бурдъяны пӧртэм ёросъёсысь вуэм учкисьёс. Ур-вар карыса, висизы ас пал апайёссы понна уваос: соос бадӟым плакатъёсын, тачыртонъёсын лыктӥллям. Мукет ёросъёсысь конкурсанткаосты но бурдъязы анай-атайёссы, кузпалъёссы, нылпиоссы, ӵош ужась эшъёссы.

Ужрад пумын йӧно нылкышноос чебер кузь дэремъёсын сцена вылтӥ поръязы Иван Белослудцевлэн кырӟамез улсын. Соку учкисьёс котькуд финалисткалы синмаськемын вал ини. Нош аслам котькудӥз чеберай сярысь роман гожтыны мылкыды ӝутскиз.

«Ксюша, мын!»

Нылкышноосты дунъяз 11 мурт — пӧлазы журналистъёс, блогеръёс, туризмез азинтӥсь муртъёс, спонсоръёс. Жюрилэсь мылкыдзэ вераз «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Елена Миннигараева. Кышномуртъёсты дунъяку, сюлэм ик пазяськиз, пе, угось ваньзы сыӵе быгатӥсесь, синмаськымонэсь. Сцена вылын асьсэды возьматыны быгатэмзэс сяна, жюри учкиз кышномуртъёслэсь киужъёссэс. Чеберайёслэсь визьзэс но сыназы, удмурт кылын макем вольыт вераськемзэс дунъязы.

«Чебераез» ялон азьын зал ӟырдамын вал ини — ваньзы асьсэ анайзы, эшсы, нылзы понна висизы. Шумпотымон, котькуд нылкышно кыӵе ке номинациын пусъемын вал шуыса — коронатэк нокин ӧз кыльы. «Шаплыкай» луиз Алнаш ёросысь Надежда Самсонова, «Зарникай» — Дэбес ёросысь Елизавета Кожевникова. «Шундыкай» ним басьтӥзы Людмила Гаврилова (Дэбес ёрос), Елена Тимофеева (Можга ёрос), Марина Ложкина (Вотка ёрос). «Устокай» номинациын вормизы

Екатерина Лекомцева (Кез ёрос), Надежда Богатырёва (Дэбес ёрос), Елена Крестьянинова (Грак ёрос). Визьмокайёс луизы Татьяна Воронцова (Шаркан ёрос), Елена Ефремова (Кез ёрос), Татьяна Головизнина (Якшур-Бӧдья ёрос). «Дыдыкай» нимын пусйизы Раиса Волковаез (Сюмси ёрос), Алёна Залогиноваез (Шаркан ёрос), Анастасия Васильеваез (Алнаш ёрос). «Мусокай» номинациын жюри пусйиз Ольга Головковаез (Ува ёрос), Алёна Перевощиковаез (Эгра ёрос), Альбина Наговицынаез (Пичи Пурга ёрос). Нош пӧртэм арлыдо Чеберайёс луизы Алнаш ёросысь Алевтина Тарасова, Ува ёросысь Алевтина Макарова но Шаркан ёросысь Ксения Байданова.

Ксения Байдановалэн мантоез ӟазег тылыослэсь пӧрмытэмын

Вань нылъёс но апайёс кузьымъёсын пусъемын. Нош Ксения Байдановалы валтӥсь приз шедиз — со Америкаысь «Диснейлендэз» адӟоз. Егит нылашлэн ӟечкылакузы синкылиез ик потӥз.

— Мон ачим дӥсьтӥсьтэм. Эше Екатерина Бехтерева шуиз: «Ксюша, мын, та конкурс тыныд кадь гожтэмын, тон отын вормыны кулэ». Конкурсэ лыктыкум, нылъёс куспын вожвылъяськон луоз шуыса, кышкай вал. Туж бадӟым тау, нылъёс: ог-огмы борды вочкыса, ог-огмылы юрттыса, вуимы финалозь, — вераз Ксения сцена вылысен.

Ксения — котыр ласянь адӟымон нылаш. Веськрес, чебер, быгатӥсь но дорзэ яратӥсь: со вордскиз но будӥз Быгы гуртын, Ижын дышетскемез бере дораз берытскиз: татын мон кулэ, шуэ нылаш. Али со ужа Быгы гуртысь Удмурт культурая центрын.

К. Байдановалэн удмуртлыкез азинтонын вамышъёсыз али юнмало ке, Байтерекысь библиотекарь Алевтина Тарасова таин трос аръёс ӵоже выре ини. Синмаськытэ солэн огдыре шаплы но гань-гань луэмез, ассэ йӧно воземез. Нош Ува ёросысь Ӝужгес гуртысь культурая юртэн кивалтӥсь Алевтина Макарова кужмо но ненег, задор но визьмо луэменыз бордаз кыске.

«Учкисьёслэн синмаськонзы» номинациын пусйизы Пичи Пурга ёросысь Эдэйгуртын вордскем нылашез Альбина Наговицынаез. Визиткаяз со вераз: эдэйгуртъёсты 2 группалы люкыны луэ, пе: одӥгъёсыз арганэн шудо, мукетъёсыз — гитараен. 8 арес-

кысеныз «Арганчи» ансамбле ветлэм нылаш сцена вылын арганэн шулдыр гур кисьтыны быгатэмзэ возьматӥз, нош ужрад пумын солы гитара кузьмазы на.

Йӧскалык прессалэн юртэзлэн кивалтӥсез Зинаида Рябинина но чеберайёсты ӟечкылаз: Анастасия Васильевалы, Екатерина Лекомцевалы, Алевтина Макаровалы вуоно арлы вань удмурт газет-журналъёслы подписка кузьмаз.

Нош 13-тӥ толсуре «Удмуртия» телерадиокомпанилэн меӵак эфираз ялозы на эшшо одӥг вормисез. Шоуэз онлайн учкем муртъёс кельышлы чеберина понна куаразэс сётыны быгато. Со понна 5522 номере СМС лэзёно (дуныз НДС-тэк 14 манет), УДМ гожтыса но конкурсанткалэсь лыдпуссэ пусйыса (шуом, УДМ 0). Финалисткаос сярысь роликъёсты учкыны луэ «Чеберай» огинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз: vk.com/udmcheberai. Татын ик ужрадэз но учкыны луоз.

Кирзач сапег интые — каблук

«Чеберае» тросэз пыриськем кышномуртъёс шуо: вожвылъяськонэ шуак-дуак шеди, вормон сярысь ӧй малпаськы. Алнаш ёросысь Алевтина Тарасова но уг малпа вал, вормись луоз шуыса. Марафонэн валче улонэз ошмес ву кадь пӧзись луиз.

— Ӧй малпа вал, финалэ ортчо шуыса, асме но киужъёсме возьматыны пыриськи, — вера Алевтина Тарасова. — Но маке уж борды кутскисько ке, рос-прос быдэстӥсько ини. Финалэ потон понна куара сётон дыръя пумозяз вуэме потӥз, ӵыжы-выжыосы но юрттӥськизы. Ёросысь но мукет адямиос вормон сӥзизы. Адямиос урамысен но, лавкаосысен но вераськыны кутско. Нырысь шуизы вал, мынам ёзъёсы пӧлын 2 кузя гинэ потозы шуыса. Арня ӵоже куара сётон мынӥз но, мон 3-тӥ кыли, мылкыды куашказ. Челлендж малпай: липет йылэ тубыса, техно эктӥ, видеоме соцсетьёсы тыри — трос лайк люкаськиз. Бӧрысь радъясьёс ялӥзы, ёзъёсы пӧлысь финалэ 6 адями потӥз шуыса.

Ува ёросысь географилы дышетӥсь Ольга Головкова но шуэ: «Чебераен» валче улон уйвӧт кадь луиз.

— Марафонэз радъясьлы Ксения Широбоковалы тау шуиськомы. Ми кадь арлыдо кышноос «Чеберай» конкурсэ пыриськозы шуыса, ку малпалод вал. Эшъёсы паймо, школаез быдтэм пиналъёсы данъясько, шумпото. Уг но тодӥськы вал, сомында калык мон понна шумпотэ шуыса. Финалэ потэме сярысь вордӥськем нуналам тодӥ. Собере ӝыны ар ӵоже дасяськи финаллы: котькуд ӝыт керттӥськыса, дӥськут дасяса. Йырын только «Чеберай» вал.

Клубын, библиотекаын ужасьёс сяна, конкурсын трос дышетӥсьёс, нылпи садын ужасьёс вал. Нош Шаркан ёросысь Алёна Залогинова мувӧй поттон удысын ужа, уж дураз кирзач сапеген ветлэ.

— Вожвылъяськонэ пыриськыны Быгыысь культурая центрен кивалтӥсь Жанна Ермолаева ӵектӥз. Ёросысь конкурсэ арня ӵоже дасяськи. Та дырозь сцена вылэ поталляме ӧй вал. Клубысь ужасьёс юрттӥськизы, номер малпазы. Кырӟаны-вераны, крезьгуро инструментъёсын шудыны уг быгатӥськы, мынам данъяськонэ — со семьяе. Соин сцена вылэ 2 пиосме, картме поттӥ. Картэ но, бадӟымез пие но мувӧй поттон удысын ужало, милям династия кылдӥз ини, — маде кышномурт.

55 ареслэсь бадӟымгес чеберайёс зэмос эшъёс луизы. Ваньмы эшъяськиськомы, телефон пыр часэн-часэн вераськиськомы, ог-огмылы визь-кенеш сётӥськомы, шуо нылкышноос. Ольга Головкова но Шаркан ёросысь Татьяна Воронцова ӵошен Можгалась педколледжын дышетскиллям. 37 ар улыса, пумиськимы, табере сузэр-апайёс кадь луимы, шумпото соос.

«Чеберайлы» дасяськыны кышномуртъёслы юрттӥськизы семьяоссы, эшъёссы. Кез ёросысь Екатерина Лекомцевалэн нылыз Евгения шуэ: анайзэс конкурсэ быдэс семьяенызы дасязы.

— Юрттон вылысь Таиландысь бертӥ, — маде Евгения. — Валче дӥсь малпамы, вуриськимы — фантазимы пӧзиз. Братэлэн кебитын сокем-сокем ужамез ӧй вал, нош конкурслы кинжал дуриз, ныдзэ пужей сюрлэсь вӧлӥз. Котькуд адями шуоз: мынам анае самой усто. Нош мынам анае сюрс процентлы чеберай. Удмурт культураез, туризмез ёросамы азинтэ, сотэк «Яратоно удмурт кыл» лагерь но ӧй луысал. Вожвылъяськонлы вурем дӥсьсэ но азьланяз уже кутомы, тузонӟыса уз кылльы.

Дуннелэн азьпалаз

Культурая министр Владимир Соловьёв пусйиз «Чебераез» радъясь командалэсь ужзэ — сомында ёросъёсы поталляса, туж бадӟым уж лэсьтэмын вал. Со шуиз: кышномурт уж дураз тырше, со вылын семья возиське, со ик нылпи, корка котырын берга. Озьы ке но нылкышноос ик ӵемгес выро общественной ужен, ужрадъёсы пыриськыны дыр шедьто.

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова марафонэз радъясьлы Ксения Широбоковалы но солэн анаезлы — конкурсэ пыриськем Татьяна Воронцовалы таӵе быгатӥсь ныл будэтэмез понна — тау кариз. Т. Ишматова шуиз: «чеберай» кыллэн пуштросэз узыргес луиз. Быгатомы ай батыръёсты но сцена вылэ поттыны.

Берло дыре чеберлыкъя конкурсъёсын нылкышноослэсь вылтуссэс гинэ дунъянлэсь палэнско, пӧртэм тусо, пӧртэм выжыысь потэм нылъёсты кыскыны туртто. Удмурт «Чеберай» дуннелэсь азьпалан луиз, лэся. Та марафон кышномуртлэсь вылтуссэ азьпал радэ ӧз потты. Вожвылъяськонэн валче кышномуртъёс тодон-валан люказы. Сцена вылысен возьматӥзы: котькуд нылкышно котькыӵе арлыдаз чебер. Тулыс чебер сяськаен, сӥзьыл — емышен, егит ныллэсь ненег, мусо луэмзэ воштэ быдэ вуэм кышномуртлэн чеберлыкез.

Анастасия ШУМИЛОВА,

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ