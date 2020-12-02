Тулыс уг кошкылы

Якшур-Бӧдья ёросысь Мукшиысь Валентина Абросимовалэн коркаез уно сяськаосын тырмемын — укно азяз, ӝажыос вылын соос пӧртэм буёлъёсын кисьтасько.

В. Амбросимова

Туспуктӥз В. Емельянова

Валентина Викторовна бы­дэс улонзэ сӥзиз дышетон удыслы — ужан стажез 46 ар луиз ни. Но школаысь туэ но кошкыны ӧз ӵыды на — нош ик 1-тӥ классэ лыктӥсьёсты басьтӥз. Табере соосын лыдӟиськыны-гожъяськыны дэмен дышетско. Школаын дыр уг тырмы ке, пиналъёс дышетӥсьсылэн дораз но лыкто. Озьы В. Абросимовалэн аслаз нылпиосыз быдэ вуизы ке но, дораз шыпыт ноку уг луылы. Нош ӧжытак вис шеде ке, соку ик сяськаосыз доры мыкырске.

— Соос туж ярато котыразы бергамме, — шуэ Валентина Викторовна. — Макем трос утялтӥськод-учкиськод, сокем золгес шумпотто горд-ӵуж-лемлет сяськаосынызы. Эшшо соос мыным кужым сёто. Школаысь жадьыса куддыр бертӥсько ке, диван-кресло вылэ пуксисько но сяськаосы шоры учкыса пукисько. Соку ик выль ужъёс борды басьтӥськыны кытысь ке мылкыды ӝутӥське.

Пеларгониос, гибискусъёс, гиппеаструмъёс, зефирантесъёс — ваньзы кӧня ке пумоесь. Валентина Викторовна соослэсь научной нимъёссэс но тодэ, ява. Но тужгес яратӥсько шуэ, каланхоэез. Корка пушсэ 9 пумоез шулдыртэ ни: кӧняез ке лемлетэсь, вань гордэз, нап-ӵужез. Тросэз сяська во­зисьёс ӝожтӥсько, каланхоэзы уг сяськая шуыса. Валентина Викторовналэн таӵе сюлмаськонэз ӧвӧл — соос пыр сяськаясько кадь.

— Сӥзьыл каланхоэосме котьку ӵышкисько, куддыръя выжыозязы ик, но ӵемысь вайёссэс ог 5-10 сантиметр кузьда кельтӥсько ик, — пусъе В. Абросимова. Ӵышкем бере чебересь уг луо ни бере, я выж вылэ пуктӥсько, я азбар пала учкись укно азям кельтӥсько. Каланхоэ — шунытэз яратӥсь будос, ог +5 градусын со кынме-быре ни, пе. Но толалтэ огдырлы +10+15 градусэз но чида. Тулыс та сяськаосы пуштыр-пуштыр ӝу­­тӥськыны-сяськаяны кутско. Тӥни соку нош ик тужгес адскымон азе интыясько ни!

Ог 50 пала пӧртэм сяськаосты утялтыны дырме трос ик уг быдтӥськы, шуэ Валентина Викторовна. Жингыръясьёс ӧжыт ӧвӧл ук, пе. Яке аслыз кинлы ке маке верано — телефонзэ кутэ. Вераськон висказ ик сяськаосызлэсь ӵужектыны кутскись куаръёссэс утялтэ, ву кисьта. Дырын-дырын удобрение ватса — соос али олокыӵе пумоез но лавкаын вузасько. Но сяськаос бакча емыш пӧзьтэм вулы гинэ но туж шумпото. Укно азьысь тулыс уг кошкылы, кожалод.

Элина Кумачёва