Туганаевлэн энциклопедиез

Профессор, биология наукаосъя доктор, Россиысь но Удмуртиысь наука удысысь дано ужась, Удмурт Элькунлэн Кун премиезлэн 3 пол лауреатэз, Ижлэн дано кунмуртэз Виктор Васильевич Туганаев шаерысьтымы 100 дано адямиос пӧлы пыртэмын элькунмы кылдэм дырысен 100 ар тырмемен валче.

В. Туганаев

Туспуктӥз Максим Егоров

Осконлэн кылыз

— Кырныжъёслэсь, душесъёслэсь монэ, пичи муртэ, чипыосты возьманы косӥзы, — тодаз вае Виктор Васильевич. — Тютю Макси сямен, умме усиськем. Курег куаразэ сётэм бере гинэ сайкай. Корккетэмзэ кылыса, апае потӥз, тышкаськыны кутскиз: тынад, пе, дуныд пичигес, чипылэн сярысь. Кызьы тылобурдолэн дуныз бадӟымгес? Бӧрдыны кутски. Со малпаськонлы инъет луиз: малы дунне вылэ потӥ?

Мон вордӥськемын шудо дэремен. Сое куасьтыса шып возё вал, калык медаз тоды шуыса. Со сяна, мон сизьыметӥ сеты (сизьыметӥ нылпи). Сыӵеос шудо луо шуыса будэтӥзы. Ветлыны но вераськыны кема ӧй быгаты, та умойтэм шуыса учкыло вылэм шорам. 3 арес тырмыса, предложениосын чебер вераськыны но ветлыны кутски. 5 аресысен гожъяськыны, лыдӟиськыны но суредаськыны апай-агайёсылэсь дыши. Задачаосты лэсьтӥсько ни вал. Нэнэе визь люкамын Алабгоын дышетӥсьёсты дасянъя семинариын. Со вала вал православиез, асьме Инмарлы но оскылӥз. 12 арес дыръям куриськи черке, монэ мед чукындырозы шуыса. Алнашысен Можга черкогуртозь 25 иськем. Вамыштӥм пыдын. Вӧсямзы бере чылкак воштӥськи. Баӵко но шуиз: табере тонэ кылчинъёс утё. Со кужым сётӥз. Азьло туж кышкасько вал жобъёслэсь, черк бере валай: огез но мон котыре уз ёры ни. Шайвылэ нуназе но пырыны курдасько вал, нош черкысь бер ӝыт бертыса, соку ик отчы дыртӥ. Отӥяз Алнашка тыметэ пыри. Котыр пеймыт, вуысь номыр уг адӟиськы. Кышкай, но кышканме вормыны быгатӥ. Тӥни мар со оскон. Сьӧд кужымъёс ӧвӧл. Адями ачиз соосты

йыраз, сюлэмаз кылдытэ. Инмар асьме пушкамы вань ке, со юрттоз котьмае вормыны. Мыным весь юрттэ.

Алнаш шор ёзо школаез быдтэме бере Казане пыро шуыса малпалляй. Университетын дышетскеме потылӥз, Ижын соку пединститут гинэ вал ай. Можгае вуи, Сюга станция вал на соку. Касса дорын черодын билетлы сылӥсько. Кытысь ке вуиз писатель Пётр Кубашев. Со милям бускельмы вал. Кытчы мынонме тодыса, шуиз: мар удмуртъёс ми, алнашъёс, ыж гон тугон кадь шузиесь, Казане бигеръёсыз гинэ басьто, удмуртъёсын уг но верасько. Озьы визьмамез бере Иже дышетскыны пыри. Кыӵе куректӥ! Огзэ эшме Казане кутӥзы ук. Асме буйгатыса, шуылӥ: Инмар шонер сюрес возьматоз ай.

Яратонлэн кылыз

Огпол студентъёс пӧлын ботаникая устоез уж гожтонъя конкурс ялӥзы. Школаын дышетскыкум ик, 2 научной уж гожтӥ вал, огзэ выльдӥ но лэзи. Озьы всесоюзной конференцие ӧтизы, ортчиз со Казаньысь кун университетын. Татысь профессор Михаил Марков дорам матэктӥз но шуиз: Туганаев Виктор, Ижысь пединститутын дырдэс эн быдтэ — тӥледлы Казаньын дышетсконо, мон тӥледыз ӧтисько. Туж потэ, но уг быгатӥськы: анае кулӥз, нокин юрттӥсе ӧвӧл. Профессор валэктӥз: милесьтым дышетскон программамес асладэныз ӵошаты, вера, кыӵе предметъёсъя экзамен сётоно на. 12 предмет люкаськиз. 3 ар ветлӥ соосъя экзаменъёсы — ваньзэ «витьёслы» сётъяй. Али ке но паймисько: Ижын дасяськыса-дасяськыса мырдэм «ньыль» басьтоно вал, нош Казаньын одӥг но «ньыль» ӧй басьты. Малы? Дышетскон системаос пӧртэмесь вал. Кылсярысь, мар со Архимедлэн законэз, асьмелэн учебникъя наизусть сямен вераны курылӥзы, одӥг янгышед понна баллъёстэ кулэстылӥзы. Нош Казаньын юаллязы: кызьы малпаськоды, Архимедлэн законэз юртъерын кызьы кутӥське? Мунчоын бекчеен вуэ пырыку, сомында ву пальккиське, кӧня тон инты басьтӥськод, шуо. Казаньын учкылӥзы, вала-а адями законъёслэсь пуштроссэс.

Казаньысь аспирантураын дышетскыкум, научной статьяос гожъяны, экспедициосы потаны кутски. Быдэс Удмуртиез ортчи, нёжалъёсты (пойма) эскерыса. Аспирантураез йылпумъяса ӧй вутты, нош кандидат луи ни вал. Табере оглом 350-лэсь ятыр научной ужъёсы. Наукая 10 кандидатъёсты, 1 докторез дасяй.

Казаньын удмурт гуръ-ёсыз кылэме уг луы вал — сыӵе мӧзмылӥ. Монэ берытскыны курыса, Ижысь Казане 3 пол вуылӥзы. Семьяеным бертӥмы. Соку ик янгышамме адӟи. УдГУ-лэн ректорезлэн шорам учкемезъя ик валай. Но Ижын квартира басьтэмын ни вал. Уг оско вал, 37 аресам наукая доктор луи ни шуыса. Мар удмурт адями наукаен вырыны быгатоз, шуо вал. Вылысьтыз вылаз 22 книгаос поттэме бере но кӧня кылзэс вераллязы. Ӧй сётскы. Котьку котькытын удмуртъёсыз данъяны тырши. Мон трос аръёс ӵоже вал Удмурт Элькунлэсь Кун премизэ сётонъя комиссиын. Куд-огез комиссия пыр уг поты вал, угось удмурт. Комиссилэсь ёзчиоссэ асьме калык пала берыкъяны быгатэмелы шумпотӥсько. Кылсярысь, анай кылъёсъя учебникъёсты дасясьёслы пумит луисьёс сюрылӥзы, но вормим. Ижлэн дано гражданинэз ним сётонъя комиссие но пыртэмын вал. Али но ӧтчалляло заседаниосазы, мылкыдме юало. Отын но малпанме верасько. Огпол заседание азьын коридорын вераськисьёсты кылӥ. Комиссилэн ёзчиез шуэ тодмоезлы: тынад шансэд ичи. Нош мон со адямиез сыӵе данъяса верай, одӥг мурт но пумит ӧз луы. Асьмелэн, удмуртъёслэн, лябмы вань — вузаломы, вожъяськомы. Но асьмеос туж юн адямиос. Удмурт ныл яратӥз ке, сое уд дугдыты: со пумозяз яратоз. Удмурт кышномуртлэн умой адямиен семья кылдытэмез потэ. Культурамес гинэ вунэто но ӧвӧл.

Огпол Калугаысь космонавтикалэн историезлы сӥзем музее пырай. Космонавтикаез кылдытӥсьлэн Константин Циолковскийлэн мемориал юртэтӥз котыръяськыкумы, экскурсовод вера: Циолковский, пе, валтӥсь вормонэн лыдъя вал кышноезлы зэмос карт луэмзэ, кузпалме сяна, мукет нылъёсты ӧй адӟылы, пе, шуыса пусйылӥз. Кин ке озьы данъяськыны быгатэ на меда? Вакчияк вази: мон. Улонын ог-огдэ дунъяны быгатон валтӥсь интыын луыны кулэ. Бызид-кышнояськид, Инмар азьын кыл сётӥд, чиданы кулэ.

Губилэн кылыз

— 60 арескам пери шуккем бере маке гожъяны, маке ужаны пӧрмыто на шуыса, ӧй малпалля. Улӥсь но, оло, ӧй луысал ни. Монэ Дэри ёросысь турынъёсын эмъяны быгатӥсь Елизавета Камашева пыд йылам султытӥз. Со монэ губиосын йӧнатӥз. Турын-куарез бичан азяз со туж кема вӧсяське вал. Мар сярысь вӧсяськиськод юамелы Елизавета Ивановна шуэ вал: Инмар ачиз тодэ, мар мыным кулэ, со ачиз лэсьтоз. Эмъюм пӧрмытон азьын 40 пол вӧсяськисько, шуэ вал. Будосъёслэсь кылзэс тодылӥз со. Вераськон турынъёслэсь химической составзэс воштэ. Елизавета Камашева вераны быгатэ вал, нош гожъяськон кылыз чутылӥз. Мон солы гожъяськыны юрттылӥ. Ӵошен ми «Одолень-трава» книга поттӥмы.

Нялтас вераса, будосъёсыз, губиосыз Алнаш палан кадь нокытын уг тодо. Тае эскерон вылысь Варзи-Ятчи котыръёсты эскерыны вуылӥз Санкт-Петербургысь академик Дмитрий Коржинский, доцент Татьяна Ефимова Азамат гурт палъёстӥ котыръяськиз. Кировысь тодосчи Александр Фокин, Приморьеысь микробиолог Любовь Васильева лымшор палъёсты эскеризы. Тросэз шуо вал: удмуртъёс — вегинъёс, губиосты тодо, соосын виыны быгато. Зэмен ик, куд-ог губиос, будосъёс адямиез быдто.

Асьмеос, тодосчиос, трос мае ум тодӥське на, нош калык вала. Адями аслаз малпанэныз висёнзэ но, генетиказэ но воштыны быгатэ.

Али ужасько Туганаевлэн энциклопедиез выллем книга бордын. Югыт но сопал дуннеос, инсьӧр, ачим, калык, адямилэн психологиез шоры учконъёсылы сӥземын луоз со. Л. Брежнев, Д. Устинов дано адямиосын но ваче вераськеме вань ук, со сярысь но гожтэме потэ. 80 аресэлы энциклопедиез вуттоно вал. Малпаськон — со шуд, со улон, маке сярысь малпан вань ке, со азьлань мыныны кужым сётэ.

Елена Сараматова