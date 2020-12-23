Тол бабайлы кузьым — выжыкыл

Удмурт Тол бабайлэн кысык вакытэз вуиз: со Выль арлы дасяське, Шарканысь усадьбаяз лачак куноос вуыло. Озьы ке но Тол бабай лыдӟиськыны но дыр шедьтэ — яратоно книгаосыз сярысь милемлы мадиз.

«Путешествие по сказочной России» (0+).

Та путеводителез поттыны юрттӥз Великий Устюгысь Дед Мороз. Асьмелэн кунамы туж трос выжыкыл геройёс уло. Ваньмыз со мынам эшъёсы. Книгаез лыдӟыса, Россиез котыръяны, котькудзы дӥне куное пыраны мылкыды ӝутскиз! Выль арын сюрес вылэ одно ик ӵемгес поталляло.

Ирина Весёлых «Шаркан: страницы истории» (6+).

Дорез яратоно, гажано, нош со понна сое ӟеч-ӟеч тодоно. Мон Удмуртия сярысь но трос книгаос лыдӟисько, нош юртэ Шаркан музъем вылын сылэ бере, та палъёс сярысь ваньзэ тодӥсько.

Удмурт Элькунлэн Горд книгаез (0+).

Мон туж гажасько инкуазез. Пӧйшуръёслэн кылынызы вераськисько, гужем эмъясь турын-куар октӥсько, соосты куасьтыса, толалтэ ческыт зыно чай парисько, куноосме утял­тӥсь­ко. Удмуртиысь тодосчиослы та книгаез дасямзы понна тау шуисько — инкуазьмес яратоно, соин огкыл шедьтоно, котькуд турын нюжаез, котькуд губиез, котькуд пӧй­шу­рез утьыны тыршоно.

«Удмурт выжыкыл» (0+).

Та зӧк бичетэз поттӥзы мынам юрттӥськисьёсы, Шарканысь усадьбаям ужасьёс. 2013-тӥ арын соос элькунысьтымы пиналъёслы вазиськизы, мон сярысь но инкуазь сярысь выжыкылъёс гожтыны курыса. Соку шаермылэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз пиналъёс удмурт но ӟуч кылъёсын выжыкылъёссэс ысъязы. Та книга монэ туж шумпоттэ, секыт вакытъёсы мыным юрттэ. Таяз арын самоизоляция дыръя мыным мӧз­мыны ӧз сёт — Обыдаен ӵош выжыкылъёсты лыдӟыса пукимы.

Пиналъёслэн гожтэтъёссы.

Пиналъёслэн гожтэтъёсынызы одӥг книгаез но уд ӵошаты — соосты лыдӟыны самой зол яра. Улонысьтызы сыӵе тунсыко учыръёссы сярысь мадё, сыӵе усто кылбуръёс мыным ысъяло пиналъёс! Соосты лыдӟыку, ну шумпотӥсько, валасько: макем удалтӥз мыным уженым.

Нылпиослы кылбуръёс.

Мар огазея Агния Бартоез но Лидия Черноваез, Корней Чуковскиез но Аркаш Багаез? Та мынам яратоно кылбурчиосы. Пиналъёс кылбуръёссэс лыдӟо ке, сюлмы шуна.

УД